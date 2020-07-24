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Замовні справи проти опозиції - демонстрація агресивності і безсилля влади, - Турчинов

Замовні справи проти опозиції - демонстрація агресивності і безсилля влади, - Турчинов

Фабрикуючи справи проти опозиції, влада демонструє свою агресивність і одночасно безсилля.

Про це сказав керівник штабу ЄС Олександр Турчинов в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Говорячи про політичні переслідування, керівник штабу ЄС наголосив, що слідчі і прокурори, фабрикуючи безглузді справи проти опозиції та багатьох патріотів, що захищали країну, відпрацьовують пряме замовлення чинної влади.

"Але у виконавців немає підстав для серйозних обвинувачень, та й з професіоналізмом реальні проблеми", - сказав він.

За словами Турчинова, вже за тиждень після заяви про те, що він очолив штаб ЄС, розпочалася активізація фальшування справи проти нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Копаючи під мене, викопують кримінальну справу проти чинного президента

"Ухвалюючи рішення очолити штаб ЄС, я припускав, якою може бути їхня реакція. Через тиждень після моєї заяви з Офісу Генпрокурора до Печерського суду прийшла пачка клопотань про виїмку документів, пов'язаних із моєю колишньою роботою. Як бачите, доволі оперативна реакція", - розповів Турчинов, додавши що в часи президентства Кучми та Януковича проти нього також "було порушено з десяток кримінальних справ за організацію масових заворушень, за захоплення телецентру, опір силовикам тощо".

"Я це все проходив. Не думаю, що нинішня влада мене зможе в цьому плані чимось здивувати", - сказав керівник штабу ЄС, резюмувавши, що "замовні справи завжди погано закінчувалися для їхніх ініціаторів".

Повністю інтерв’ю Олександра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте за посиланням.

Автор: 

опозиція (292) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+18
Турчинов не защитил Крым в 2014 м., когда все руководство МО смылось в рашу вместе с Яныком, и армии фактически не было. А что мешает нынешней власти выполнить свой Конституционный долг когда армия есть? Сколько уже статей светит этой клоунской шобле?
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24.07.2020 14:08
+8
дима, тебе сколько лет?
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24.07.2020 14:05
+7
Но зато!!!
Янелох приобрёл дачёнку, прямо в Крыму! Прямо у гоблина! До этого, ну никак...
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24.07.2020 14:30
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у Турчинова какая то перевернутая логика..
С точностью наоборот - Заказные дела показывает бессилие оппозиции...
Вот так он и Крым "защищал".., с таким перевернутым сознанием..
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24.07.2020 14:03 Відповісти
ну таки если убрать Крым всё верно . это практически бессилие именно оппозиции если людей садят по надуманным предлогам . а они ни чего не могут с этим сделать . организовал бы массовые протесты и народ подтянулся бы с радостью. зелёную плесень разогнать
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24.07.2020 14:47 Відповісти
Удивительно это слышать от человека, который в политике с далёкого 1987 года, с комсомола ещё
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24.07.2020 14:04 Відповісти
дима, тебе сколько лет?
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24.07.2020 14:05 Відповісти
Та небагато йому... Заказные дела против оппозиции - демонстрация агрессивности и бессилия власти, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9212
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24.07.2020 14:13 Відповісти
та ще доволі адекватний, порівняно з іншими зебілами... глянь на коменти під основною статтею Бутусова...
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24.07.2020 14:36 Відповісти
« Да на кого вы бочку катите? Наш Зеленский умница -- вон даже россияне с него пример берут!!! »


https://proisshestviya.d3.ru/v-pravitelstve-progovorilis-o-planakh-uronit-kurs-******-2014375/ В правительстве проговорились о планах уронить курс рубля

Заказные дела против оппозиции - демонстрация агрессивности и бессилия власти, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6039

Российские власти, похоже, делают ставку на ослабление курса рубля во второй половине года, чтобы залатать дыру в федеральном бюджете и сохранить резервы, которые тратятся на компенсацию выпавших нефтегазовых доходов.
Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния к концу 2020 года будет не меньше 8 триллионов рублей, заявил премьер Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24» в четверг.
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24.07.2020 14:07 Відповісти
Дурное дело не хитрое...
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24.07.2020 14:08 Відповісти
Турчинов не защитил Крым в 2014 м., когда все руководство МО смылось в рашу вместе с Яныком, и армии фактически не было. А что мешает нынешней власти выполнить свой Конституционный долг когда армия есть? Сколько уже статей светит этой клоунской шобле?
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24.07.2020 14:08 Відповісти
Но зато!!!
Янелох приобрёл дачёнку, прямо в Крыму! Прямо у гоблина! До этого, ну никак...
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24.07.2020 14:30 Відповісти
И не одну ,и не только в Крыму
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24.07.2020 14:33 Відповісти
прикинь.
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24.07.2020 14:37 Відповісти
А у нас есть оппозиция? Когда цель дорваться до корыта и грабить страну то это не оппозиция. Давайте реальные программы. Порошенко был, рыги (жопоблок) были, жуля была. Лица меняются, а результат один и тот же.
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24.07.2020 14:19 Відповісти
Так і про Чорновола комуняки пистіли
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24.07.2020 14:38 Відповісти
ощущение, что ты вышел из комы прямо перед голосованием за бубачку.
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24.07.2020 14:38 Відповісти
А тут пародия на клоуна, которое допустила рыла бородатой бабушки и 95-го, в корыто!
Только зЕбилы, могли выбрать этого подсвинка "клоуна"!
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24.07.2020 14:55 Відповісти
против единственной, патриотической, правильной, державницкой аппазисыы))
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24.07.2020 14:32 Відповісти
Провокаторы кацапсинские , да есть Герои и настоящие патриоты ,не вам холуям рашистским судить ! В своём болоте квакайте
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24.07.2020 14:38 Відповісти
О болоте, могут только помечтать! А так, визжат и тявкают из выгребной яме-404...
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24.07.2020 15:05 Відповісти
Боятся на копростане Кровавого Пастыря? Правильно, что боитесь! Уже и янелоху заказали...
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24.07.2020 15:08 Відповісти
Да, вы всех рыгов сохранили. А некоторых, вроде леши гончаренко, у себя пригрели.
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24.07.2020 15:08 Відповісти
Бомбит у кацапов от Гончаренко?
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24.07.2020 15:15 Відповісти
Не думаю...
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24.07.2020 15:21 Відповісти
Одесса 2 мая - «низабудимнипрастим!». Организатор нападения на Гончаренко давно уехал по обмену на РФ, то есть - РФ признала своего агента. И т.д.
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24.07.2020 15:22 Відповісти
Так по тебе видно, что бомбит, а ты мычишь "не знаю" Кстати, после победы шмаркли, свнсбк кукарекали, что Гончаренко сбежит из ЕС к клоунам. И снова зашкварились.
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25.07.2020 14:10 Відповісти
Какая вы псы оппозиция,ваш проворовавшийся шеф проиграл выборы простому клоуну разгромно,вы никто,теперь вы просто кучка дерьма пахнущая свинарчуками.
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24.07.2020 15:21 Відповісти
В "простого клоуна" олигархи вложили миллиарды денег, и теперь требуют своё - чтобы клоун вёл страну к дефолту. А результат их медийного штурма, у Вас в тексте - "проворовавшийся" и "Свинарчуки".
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24.07.2020 15:28 Відповісти
Таких ещё оправдашек от свинарчуковских порохоботов я не видел,а отказаться от выплаты долгов,которые набрал потрох и его торговец труселями грося - для страны только на пользу.
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24.07.2020 15:32 Відповісти
Практические все долги, которые "набрал" уряд Гройсмана - это деньги влитые в золотовалютный резерв и деньги для обслуживания предыдущих долгов. Вы кроме "абырвалг", можете что-либо придумать?
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24.07.2020 15:37 Відповісти
Гройсман брал,пусть теперь они с потрохом и отдают,потроховские офшоры лопаются от ворованных капиталов.
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24.07.2020 15:46 Відповісти
Вы способны понять прочитанное? Брал не Гройсман, а государство Украина, для чего брали - я написал. США и не только, расследует воровство и омывание денег Коломойским. Почему никто не расследует "оффшоры" Порошенко?
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24.07.2020 15:54 Відповісти
Избиратель не давал право такому идиоту как грося брать долги от имени государства,во всяком случае в предвыборный период таких планов никто не озвучивал,иначе ни потрох ни бэпэпэ с нарфронтом не получили бы такого количества голосов,людей просто обманули,а значит право гроськи брать в долг было незаконным.
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24.07.2020 16:05 Відповісти
Предлагаю еще раз попробовать понять прочитанное - деньги брали для обслуживания долга и пополнения золотовалютных резервов. Эти кредиты имеют целевое назначение, их нельзя вывести в оффшоры. Уряд Азірова брал в долг и прожигал золотовалютный запас, из последних сил поддерживая курс гривны. Уряд Яценюка умудрился отдавать даже больше чем брал.
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24.07.2020 16:15 Відповісти
Верить порохоботам - себя не уважать,грося самозванец,такого премьера избиратель не желал видеть и не желал давать ему полномочия набирать долги и их распределять,дефолт совершенно правильная мера,давать в долг идиотам - такого в практике МВФ быть не должно.
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24.07.2020 16:19 Відповісти
Не нужно верить ни мне, ни порохоботам, ни ************ - нужно жить своим умом.
Дефолт правильная мера? Дефолт - это возможность олигархам скупить активы по дешёвке, дефолт - это гиперинфляция, нищета и безработица. Вам Коломойский сказал, что дефолт - это простое списание долгов со страны? Верьте, ведь Коломойский - это самый честный человек на планете...
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24.07.2020 16:28 Відповісти
Текст идиота.
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24.07.2020 18:29 Відповісти
"Какая вы псы оппозиция,ваш проворовавшийся шеф проиграл выборы простому клоуну разгромно,вы никто,теперь вы просто кучка дерьма пахнущая свинарчуками" - этот текст?
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24.07.2020 18:51 Відповісти
Да не прикидывайся дуриком,прекрасно все ты понял,кто тут идиот.
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24.07.2020 19:31 Відповісти
ОК, можете записать себе ещё одну интеллектуальную победу над "порохоботом".
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24.07.2020 19:37 Відповісти
Эффект Даннинга-Крюгера - погуглите.
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24.07.2020 19:39 Відповісти
Вообще то начал все Сеня Яценюк с Гонтаревой,теперь наступает логический большой трындец вот почему глава Нацбанка и сделал ноги.
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24.07.2020 15:56 Відповісти
Ваша мысль, или Шария с Дубинским?
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24.07.2020 16:29 Відповісти
Зебот, ты снова зашкварился, как и Бигус со Свинарчуками, которого суд обязал опровергнуть его инфовысер.
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25.07.2020 14:11 Відповісти
Да,да,да,этому порохоботскому судьишке мы верим,он взяток никогда не брал и брать не собирался,сама честность,сейчас все опровергнем и выберем свинарчука президентом Украины.
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25.07.2020 14:13 Відповісти
Ну за бессилия этот герой Крыма знает больше всех.
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24.07.2020 15:54 Відповісти
Тупой агрессивен, потому что даже пустым местом для мозгов чувствует, что бессилен,,,
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24.07.2020 17:51 Відповісти
Плёнки показали, а Жвания рассказал какие они заказные. Заказное то, что сам Турчинов написал.
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24.07.2020 19:41 Відповісти
А конкретно?
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24.07.2020 22:31 Відповісти
Агресивність чи безсилля, щось тре одне вибрати...
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25.07.2020 02:12 Відповісти
 
 