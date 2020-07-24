Замовні справи проти опозиції - демонстрація агресивності і безсилля влади, - Турчинов
Фабрикуючи справи проти опозиції, влада демонструє свою агресивність і одночасно безсилля.
Про це сказав керівник штабу ЄС Олександр Турчинов в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
Говорячи про політичні переслідування, керівник штабу ЄС наголосив, що слідчі і прокурори, фабрикуючи безглузді справи проти опозиції та багатьох патріотів, що захищали країну, відпрацьовують пряме замовлення чинної влади.
"Але у виконавців немає підстав для серйозних обвинувачень, та й з професіоналізмом реальні проблеми", - сказав він.
За словами Турчинова, вже за тиждень після заяви про те, що він очолив штаб ЄС, розпочалася активізація фальшування справи проти нього.
"Ухвалюючи рішення очолити штаб ЄС, я припускав, якою може бути їхня реакція. Через тиждень після моєї заяви з Офісу Генпрокурора до Печерського суду прийшла пачка клопотань про виїмку документів, пов'язаних із моєю колишньою роботою. Як бачите, доволі оперативна реакція", - розповів Турчинов, додавши що в часи президентства Кучми та Януковича проти нього також "було порушено з десяток кримінальних справ за організацію масових заворушень, за захоплення телецентру, опір силовикам тощо".
"Я це все проходив. Не думаю, що нинішня влада мене зможе в цьому плані чимось здивувати", - сказав керівник штабу ЄС, резюмувавши, що "замовні справи завжди погано закінчувалися для їхніх ініціаторів".
Повністю інтерв’ю Олександра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте за посиланням.
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