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Интерпол отказался объявлять в международный розыск беглого молдавского олигарха Плахотнюка

Интерпол отказался объявлять в международный розыск беглого молдавского олигарха Плахотнюка

Интерпол отказался включить беглого олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск.

Об этом 24 июля сообщила Генеральная прокуратура Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Согласно ответу Интерпола, решение не объявлять Плахотнюка в международный розыск приняла комиссия контроля за файлами генсекретариата организации.

"Несовместимо с обязательством Интерпола обеспечивать эффективное сотрудничество между правоохранительными органами в духе прав человека", - цитирует прокуратура ответ организации и отмечает, что Интерпол не объяснил свой отказ. Поэтому молдавское ведомство обратится в управление международного полицейского сотрудничества Генинспектората полиции с требованием объяснить причины отказа.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?". ВИДЕО

"В зависимости от ответа прокуратура решит, как действовать дальше", - подчеркнули в ведомстве и добавили, что продолжают собирать улики, свидетельствующие, что Плахотнюк нарушал закон, нанеся серьезный финансовый ущерб стране.

Напомним, в Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. В середине июня генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Также на Цензор.НЕТ: Беглый олигарх Плахотнюк и экс-премьер Филат названы главными бенефициарами кражи миллиарда долларов из банков Молдовы

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Интерпол (538) Молдова (1884) розыск (843) Плахотнюк (12)


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Грязный-прегрязный пол интер...
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24.07.2020 14:38 Ответить
А генпрокурор ставленника х уйла Додона почище будет шоль ?
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24.07.2020 14:56 Ответить
Муйня якась. Де НАШІ свіжайші зашквари??? Зєгімно?
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24.07.2020 14:41 Ответить
Тоже в сказки про барыгу не поверили?
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24.07.2020 14:54 Ответить
Плаха купил всех,даже Интерпол.
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24.07.2020 15:27 Ответить
Проинвестируйте ярд.$ в экономику США и вас тоже не будут искать
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24.07.2020 16:13 Ответить
Не розглядаєте варіант,що докази були непереконливими ,чи про політичне переслідування одного з лідерів демпартії проросійськими соціалістами Додона ?
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24.07.2020 16:15 Ответить
Этот из касты неприкасаемых.
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24.07.2020 15:44 Ответить
Похоже,что не зря появлялась информация,что кто-то являлся информатором правительства США! До того как он не уехал из страны,то никакой Козак и никакой Шойгу не появлялся в Молдове.А как только он уехал,-буквально на второй день,приехали Козак и Шойгу. Смотрим дальше кончину московии и куда после этого будет убегать нынешняя власть,Ростов то не резиновый,-да и не безопасным там будет для них.
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24.07.2020 17:00 Ответить
 
 