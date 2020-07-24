Интерпол отказался объявлять в международный розыск беглого молдавского олигарха Плахотнюка

Интерпол отказался включить беглого олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск.

Об этом 24 июля сообщила Генеральная прокуратура Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Согласно ответу Интерпола, решение не объявлять Плахотнюка в международный розыск приняла комиссия контроля за файлами генсекретариата организации.

"Несовместимо с обязательством Интерпола обеспечивать эффективное сотрудничество между правоохранительными органами в духе прав человека", - цитирует прокуратура ответ организации и отмечает, что Интерпол не объяснил свой отказ. Поэтому молдавское ведомство обратится в управление международного полицейского сотрудничества Генинспектората полиции с требованием объяснить причины отказа.

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"В зависимости от ответа прокуратура решит, как действовать дальше", - подчеркнули в ведомстве и добавили, что продолжают собирать улики, свидетельствующие, что Плахотнюк нарушал закон, нанеся серьезный финансовый ущерб стране.

Напомним, в Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. В середине июня генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

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