Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук молдавського олігарха Плахотнюка

Інтерпол відмовився внести олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка до списку осіб, оголошених у міжнародний розшук.

Про це 24 липня повідомила Генеральна прокуратура Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Згідно з відповіддю Інтерполу, рішення не оголошувати Плахотнюка в міжнародний розшук ухвалила комісія контролю за файлами Генсекретаріату організації.

"Не сумісно із зобов'язанням Інтерполу забезпечувати ефективну співпрацю між правоохоронними органами в дусі прав людини", - цитує прокуратура відповідь організації і зазначає, що Інтерпол не пояснив свою відмову. Тому молдавське відомство звернеться в управління міжнародного поліцейського співробітництва Генінспекторату поліції з вимогою пояснити причини відмови.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Молдові оприлюднили відеокомпромат на Додона, де він нібито отримує гроші від олігарха Плахотнюка: "Знову ходите з пакетами?". ВIДЕО

"Залежно від відповіді прокуратура вирішить, як діяти далі", - підкреслили у відомстві і додали, що продовжують збирати докази, які свідчать, що Плахотнюк порушував закон, завдавши серйозних фінансових збитків країні.

Нагадаємо, в Молдові Плахотнюка звинувачують у створенні злочинної групи, шантажі, обмані і відмиванні грошей. У середині червня генеральний прокурор Олександр Стояногло надіслав компетентним органам США запит на екстрадицію екслідера Демпартії Володимира Плахотнюка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олігарха-утікача Плахотнюка і колишнього прем'єра Філата названо головними бенефіціарами крадіжки мільярда доларів із банків Молдови