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Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук молдавського олігарха Плахотнюка

Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук молдавського олігарха Плахотнюка

Інтерпол відмовився внести олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка до списку осіб, оголошених у міжнародний розшук.

Про це 24 липня повідомила Генеральна прокуратура Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Згідно з відповіддю Інтерполу, рішення не оголошувати Плахотнюка в міжнародний розшук ухвалила комісія контролю за файлами Генсекретаріату організації.

"Не сумісно із зобов'язанням Інтерполу забезпечувати ефективну співпрацю між правоохоронними органами в дусі прав людини", - цитує прокуратура відповідь організації і зазначає, що Інтерпол не пояснив свою відмову. Тому молдавське відомство звернеться в управління міжнародного поліцейського співробітництва Генінспекторату поліції з вимогою пояснити причини відмови.

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"Залежно від відповіді прокуратура вирішить, як діяти далі", - підкреслили у відомстві і додали, що продовжують збирати докази, які свідчать, що Плахотнюк порушував закон, завдавши серйозних фінансових збитків країні.

Нагадаємо, в Молдові Плахотнюка звинувачують у створенні злочинної групи, шантажі, обмані і відмиванні грошей. У середині червня генеральний прокурор Олександр Стояногло надіслав компетентним органам США запит на екстрадицію екслідера Демпартії Володимира Плахотнюка.

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Інтерпол (376) Молдова (2086) розшук (655) Плахотнюк (14)


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Грязный-прегрязный пол интер...
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24.07.2020 14:38 Відповісти
А генпрокурор ставленника х уйла Додона почище будет шоль ?
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24.07.2020 14:56 Відповісти
Муйня якась. Де НАШІ свіжайші зашквари??? Зєгімно?
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24.07.2020 14:41 Відповісти
Тоже в сказки про барыгу не поверили?
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24.07.2020 14:54 Відповісти
Плаха купил всех,даже Интерпол.
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24.07.2020 15:27 Відповісти
Проинвестируйте ярд.$ в экономику США и вас тоже не будут искать
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24.07.2020 16:13 Відповісти
Не розглядаєте варіант,що докази були непереконливими ,чи про політичне переслідування одного з лідерів демпартії проросійськими соціалістами Додона ?
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24.07.2020 16:15 Відповісти
Этот из касты неприкасаемых.
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24.07.2020 15:44 Відповісти
Похоже,что не зря появлялась информация,что кто-то являлся информатором правительства США! До того как он не уехал из страны,то никакой Козак и никакой Шойгу не появлялся в Молдове.А как только он уехал,-буквально на второй день,приехали Козак и Шойгу. Смотрим дальше кончину московии и куда после этого будет убегать нынешняя власть,Ростов то не резиновый,-да и не безопасным там будет для них.
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24.07.2020 17:00 Відповісти
 
 