Страна скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять, - Турчинов
Сегодня кардинально выросли угрозы, стоящие перед Украиной.
Об этом сказал руководитель штаба ЕС Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".
По его словам, если не остановить падение, страна может оказаться в ситуации, как в конце 2013-го - начале 2014 года. "Честно говоря, я не предполагал, что непрофессионализм и дилетантство будут положены в основу государственной политики. На ответственные должности ставят людей, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания поставленных перед ними задач, а только амбиции и хотят пиара", - отметил он, добавив, что отсутствие стратегии, логики принятия решений, профессионализма прикрывают распиаренным мемом "новые лица".
Руководитель штаба ЕС подчеркнул, что дилетантство и непрофессионализм "деформируют управленческую вертикаль и порождают хаос". "Пророссийская пятая колонна начинает определять внутреннюю и внешнюю политику страны. В Украину вернулись информационные темники, заказные дела и неправосудные решения", - сказал он, пояснив, что возглавил штаб ЕС," чтобы показать всем, кто готов к борьбе за Украину: пора объединяться, все изменилось, мы обязаны сохранить страну".
"И когда мы защитим Украину, появятся новые поколения политиков, излечившихся от популизма и "простых решений", а сейчас "Европейская Солидарность" - единственная реальная проукраинская оппозиционная сила", - резюмировал Александр Турчинов.
Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте по ссылке.
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ррумпированный госаппарат нужно перестраивать или мы проиграем войну расисе со всеми
вытекающими...... прошедший 6-летний период показал что одними протестами этого не сде-
лать по той причине что нужно не просто отверагать а что-то предложить взамен, именно по
этой причине наблюдаем в который раз реванш и реинкарнацию системы. Идея в принципе
есть и она уже была не раз озвучена - ВР и госаппарат должны перестать быть закрытым по-
литическим клубом для избранных, центральная власть должна стать продолжением власти
региональной. Как это сделать - пусть думают мозги у которых есть квалификация и опыт. Ес-
тественно конкуренция и принудительная ротация составов то есть ограниченное количесво
возможных выдвижений на должности или кандидатами в избирательных системах. Вывод за
прошедший период начиная с майдана 2004 - либерально-демократический дискурс заехал
в тупик и имитирует бурную деятельность пробив дно выводом на должность преза/главкома
(в воюющей блть стране!!!) актёра, пытающегося играть эту роль.... если либерализм ещё как
то можно на время отложить (скажем штаты этого на сегодня даже не стесняются) то с демо-
кратическими принципами туго потому что "непоймутпартнёры"...... и как тут быть непонятно,
понятно только что зелёную плесень нужно смывать с палубы и на какойто непродолжитель-
ный период просто необходим диктат одной четверти боле-мене адекватно мыслящих над
тремя четвертями идиотов и над теми у кого плохо с тормозами.
Предательство отдельных людей - это ещё не катастрофа страны.
Не смотря на запланированный и оговорённый с кремлём системный скрытый коллаборационизм, ради которого "патриот" Коломойский столько лет пихал Зеленского на эту должность.