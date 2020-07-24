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Страна скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять, - Турчинов

Страна скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять, - Турчинов

Сегодня кардинально выросли угрозы, стоящие перед Украиной.

 Об этом сказал руководитель штаба ЕС Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".

Читайте: Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

По его словам, если не остановить падение, страна может оказаться в ситуации, как в конце 2013-го - начале 2014 года. "Честно говоря, я не предполагал, что непрофессионализм и дилетантство будут положены в основу государственной политики. На ответственные должности ставят людей, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания поставленных перед ними задач, а только амбиции и хотят пиара", - отметил он, добавив, что отсутствие стратегии, логики принятия решений, профессионализма прикрывают распиаренным мемом "новые лица".


Руководитель штаба ЕС подчеркнул, что дилетантство и непрофессионализм "деформируют управленческую вертикаль и порождают хаос". "Пророссийская пятая колонна начинает определять внутреннюю и внешнюю политику страны. В Украину вернулись информационные темники, заказные дела и неправосудные решения", - сказал он, пояснив, что возглавил штаб ЕС," чтобы показать всем, кто готов к борьбе за Украину:  пора объединяться, все изменилось, мы обязаны сохранить страну".


"И когда мы защитим Украину, появятся новые поколения политиков, излечившихся от популизма и "простых решений", а сейчас "Европейская Солидарность" - единственная реальная проукраинская оппозиционная сила", - резюмировал Александр Турчинов.

Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте по ссылке.

Автор: 

Турчинов Александр (3336) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+50
Країна скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7506
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24.07.2020 15:31
+47
Страна скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7790
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24.07.2020 14:49
+40
ЗеДятлы, а как вы будите протистоять надвигающейся, точнее уже начавшейся, катастрофе? Ведь это ВЫ, это сделали ЭТО ВМЕСТЕ!
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24.07.2020 14:52
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сами сделали так что люди не стали голосовать за них а выбрали кловунов а теперь причитают. не нужно было с рыгами и путеным договорняки устраивать
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25.07.2020 08:16 Ответить
козломордый пнх...
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25.07.2020 09:02 Ответить
Профукали Крим сдадуть і Україну. Без розбірок чому сдали Крим і трибуналу неможна вірити тим хто не виконав ні закону про Оборону ні Конституцію, а такі речі не мають виправдання.
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25.07.2020 09:10 Ответить
Картина в целом выглядит примерно так - систему олигархической директории+насквозь кор-
ррумпированный госаппарат нужно перестраивать или мы проиграем войну расисе со всеми
вытекающими...... прошедший 6-летний период показал что одними протестами этого не сде-
лать по той причине что нужно не просто отверагать а что-то предложить взамен, именно по
этой причине наблюдаем в который раз реванш и реинкарнацию системы. Идея в принципе
есть и она уже была не раз озвучена - ВР и госаппарат должны перестать быть закрытым по-
литическим клубом для избранных, центральная власть должна стать продолжением власти
региональной. Как это сделать - пусть думают мозги у которых есть квалификация и опыт. Ес-
тественно конкуренция и принудительная ротация составов то есть ограниченное количесво
возможных выдвижений на должности или кандидатами в избирательных системах. Вывод за
прошедший период начиная с майдана 2004 - либерально-демократический дискурс заехал
в тупик и имитирует бурную деятельность пробив дно выводом на должность преза/главкома
(в воюющей блть стране!!!) актёра, пытающегося играть эту роль.... если либерализм ещё как
то можно на время отложить (скажем штаты этого на сегодня даже не стесняются) то с демо-
кратическими принципами туго потому что "непоймутпартнёры"...... и как тут быть непонятно,
понятно только что зелёную плесень нужно смывать с палубы и на какойто непродолжитель-
ный период просто необходим диктат одной четверти боле-мене адекватно мыслящих над
тремя четвертями идиотов и над теми у кого плохо с тормозами.
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25.07.2020 10:59 Ответить
Вона докотилась до катастрофи ще в 2014 році.
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25.07.2020 11:09 Ответить
Вот что вы умного сказали? Какой "катастрофы"? Зачем провозглашать такие понятия ?
Предательство отдельных людей - это ещё не катастрофа страны.
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25.07.2020 12:41 Ответить
Страна никуда не скатывается, а живёт, не смотря на вражеские действия власти.
Не смотря на запланированный и оговорённый с кремлём системный скрытый коллаборационизм, ради которого "патриот" Коломойский столько лет пихал Зеленского на эту должность.
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25.07.2020 12:43 Ответить
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