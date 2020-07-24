Страна скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять, - Турчинов

Сегодня кардинально выросли угрозы, стоящие перед Украиной.

Об этом сказал руководитель штаба ЕС Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".

Читайте: Турчинов: Копая под меня, выкапывают уголовное дело против действующего президента

По его словам, если не остановить падение, страна может оказаться в ситуации, как в конце 2013-го - начале 2014 года. "Честно говоря, я не предполагал, что непрофессионализм и дилетантство будут положены в основу государственной политики. На ответственные должности ставят людей, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания поставленных перед ними задач, а только амбиции и хотят пиара", - отметил он, добавив, что отсутствие стратегии, логики принятия решений, профессионализма прикрывают распиаренным мемом "новые лица".



Руководитель штаба ЕС подчеркнул, что дилетантство и непрофессионализм "деформируют управленческую вертикаль и порождают хаос". "Пророссийская пятая колонна начинает определять внутреннюю и внешнюю политику страны. В Украину вернулись информационные темники, заказные дела и неправосудные решения", - сказал он, пояснив, что возглавил штаб ЕС," чтобы показать всем, кто готов к борьбе за Украину: пора объединяться, все изменилось, мы обязаны сохранить страну".



"И когда мы защитим Украину, появятся новые поколения политиков, излечившихся от популизма и "простых решений", а сейчас "Европейская Солидарность" - единственная реальная проукраинская оппозиционная сила", - резюмировал Александр Турчинов.

Полностью интервью Александра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте по ссылке.