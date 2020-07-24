Країна скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти, - Турчинов
Сьогодні кардинально зросли загрози, які стоять перед Україною.
Про це сказав керівник штабу ЄС Олександр Турчинов в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".
За його словами. якщо не зупинити падіння, країна може опинитися в ситуації, як у кінці 2013-го – на початку 2014 року. "Чесно кажучи, я не припускав, що непрофесіоналізм і дилетантство будуть покладені в основу державної політики. На відповідальні посади ставляться люди, які не мають ні знань, ні досвіду, ні розуміння поставлених перед ними завдань, а тільки амбіції та прагнуть піару", - зазначив він, додавши, що відсутність стратегії, логіки ухвалення рішень, професіоналізму прикривають розпіареним мемом "нові обличчя".
Керівник штабу ЄС наголосив, що дилетантство і непрофесіоналізм "деформують управлінську вертикаль і породжують хаос". "Проросійська п'ята колона починає визначати внутрішню і зовнішню політику країни. В Україну повернулися інформаційні темники, замовні справи та неправосудні рішення", - сказав він, пояснивши, що очолив штаб ЄС, "щоб показати всім, хто готовий до боротьби за Україну: час об'єднуватися, все змінилося, ми зобов'язані зберегти країну".
"І коли ми захистимо Україну, з'являться нові покоління політиків, які вилікувались від популізму і "простих рішень", а зараз "Європейська Солідарність" – єдина реальна проукраїнська опозиційна сила", - резюмував Олександр Турчинов.
Повністю інтерв’ю Олександра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте за посиланням.
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ррумпированный госаппарат нужно перестраивать или мы проиграем войну расисе со всеми
вытекающими...... прошедший 6-летний период показал что одними протестами этого не сде-
лать по той причине что нужно не просто отверагать а что-то предложить взамен, именно по
этой причине наблюдаем в который раз реванш и реинкарнацию системы. Идея в принципе
есть и она уже была не раз озвучена - ВР и госаппарат должны перестать быть закрытым по-
литическим клубом для избранных, центральная власть должна стать продолжением власти
региональной. Как это сделать - пусть думают мозги у которых есть квалификация и опыт. Ес-
тественно конкуренция и принудительная ротация составов то есть ограниченное количесво
возможных выдвижений на должности или кандидатами в избирательных системах. Вывод за
прошедший период начиная с майдана 2004 - либерально-демократический дискурс заехал
в тупик и имитирует бурную деятельность пробив дно выводом на должность преза/главкома
(в воюющей блть стране!!!) актёра, пытающегося играть эту роль.... если либерализм ещё как
то можно на время отложить (скажем штаты этого на сегодня даже не стесняются) то с демо-
кратическими принципами туго потому что "непоймутпартнёры"...... и как тут быть непонятно,
понятно только что зелёную плесень нужно смывать с палубы и на какойто непродолжитель-
ный период просто необходим диктат одной четверти боле-мене адекватно мыслящих над
тремя четвертями идиотов и над теми у кого плохо с тормозами.
Предательство отдельных людей - это ещё не катастрофа страны.
Не смотря на запланированный и оговорённый с кремлём системный скрытый коллаборационизм, ради которого "патриот" Коломойский столько лет пихал Зеленского на эту должность.