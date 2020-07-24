Країна скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти, - Турчинов

Сьогодні кардинально зросли загрози, які стоять перед Україною.

Про це сказав керівник штабу ЄС Олександр Турчинов в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

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За його словами. якщо не зупинити падіння, країна може опинитися в ситуації, як у кінці 2013-го – на початку 2014 року. "Чесно кажучи, я не припускав, що непрофесіоналізм і дилетантство будуть покладені в основу державної політики. На відповідальні посади ставляться люди, які не мають ні знань, ні досвіду, ні розуміння поставлених перед ними завдань, а тільки амбіції та прагнуть піару", - зазначив він, додавши, що відсутність стратегії, логіки ухвалення рішень, професіоналізму прикривають розпіареним мемом "нові обличчя".

Керівник штабу ЄС наголосив, що дилетантство і непрофесіоналізм "деформують управлінську вертикаль і породжують хаос". "Проросійська п'ята колона починає визначати внутрішню і зовнішню політику країни. В Україну повернулися інформаційні темники, замовні справи та неправосудні рішення", - сказав він, пояснивши, що очолив штаб ЄС, "щоб показати всім, хто готовий до боротьби за Україну: час об'єднуватися, все змінилося, ми зобов'язані зберегти країну".

"І коли ми захистимо Україну, з'являться нові покоління політиків, які вилікувались від популізму і "простих рішень", а зараз "Європейська Солідарність" – єдина реальна проукраїнська опозиційна сила", - резюмував Олександр Турчинов.

Повністю інтерв’ю Олександра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте за посиланням.