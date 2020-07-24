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Країна скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти, - Турчинов

Країна скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти, - Турчинов

Сьогодні кардинально зросли загрози, які стоять перед Україною.

Про це сказав керівник штабу ЄС Олександр Турчинов в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

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За його словами. якщо не зупинити падіння, країна може опинитися в ситуації, як у кінці 2013-го – на початку 2014 року. "Чесно кажучи, я не припускав, що непрофесіоналізм і дилетантство будуть покладені в основу державної політики. На відповідальні посади ставляться люди, які не мають ні знань, ні досвіду, ні розуміння поставлених перед ними завдань, а тільки амбіції та прагнуть піару", - зазначив він, додавши, що відсутність стратегії, логіки ухвалення рішень, професіоналізму прикривають розпіареним мемом "нові обличчя".

Керівник штабу ЄС наголосив, що дилетантство і непрофесіоналізм "деформують управлінську вертикаль і породжують хаос". "Проросійська п'ята колона починає визначати внутрішню і зовнішню політику країни. В Україну повернулися інформаційні темники, замовні справи та неправосудні рішення", - сказав він, пояснивши, що очолив штаб ЄС, "щоб показати всім, хто готовий до боротьби за Україну: час об'єднуватися, все змінилося, ми зобов'язані зберегти країну".

"І коли ми захистимо Україну, з'являться нові покоління політиків, які вилікувались від популізму і "простих рішень", а зараз "Європейська Солідарність" – єдина реальна проукраїнська опозиційна сила", - резюмував Олександр Турчинов.

Повністю інтерв’ю Олександра Турчинова "Цензор.НЕТ" читайте за посиланням.

Автор: 

Турчинов Олександр (1136) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+50
Країна скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7506
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24.07.2020 15:31
+47
Страна скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7790
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24.07.2020 14:49
+40
ЗеДятлы, а как вы будите протистоять надвигающейся, точнее уже начавшейся, катастрофе? Ведь это ВЫ, это сделали ЭТО ВМЕСТЕ!
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24.07.2020 14:52
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сами сделали так что люди не стали голосовать за них а выбрали кловунов а теперь причитают. не нужно было с рыгами и путеным договорняки устраивать
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25.07.2020 08:16 Відповісти
козломордый пнх...
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25.07.2020 09:02 Відповісти
Профукали Крим сдадуть і Україну. Без розбірок чому сдали Крим і трибуналу неможна вірити тим хто не виконав ні закону про Оборону ні Конституцію, а такі речі не мають виправдання.
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25.07.2020 09:10 Відповісти
Картина в целом выглядит примерно так - систему олигархической директории+насквозь кор-
ррумпированный госаппарат нужно перестраивать или мы проиграем войну расисе со всеми
вытекающими...... прошедший 6-летний период показал что одними протестами этого не сде-
лать по той причине что нужно не просто отверагать а что-то предложить взамен, именно по
этой причине наблюдаем в который раз реванш и реинкарнацию системы. Идея в принципе
есть и она уже была не раз озвучена - ВР и госаппарат должны перестать быть закрытым по-
литическим клубом для избранных, центральная власть должна стать продолжением власти
региональной. Как это сделать - пусть думают мозги у которых есть квалификация и опыт. Ес-
тественно конкуренция и принудительная ротация составов то есть ограниченное количесво
возможных выдвижений на должности или кандидатами в избирательных системах. Вывод за
прошедший период начиная с майдана 2004 - либерально-демократический дискурс заехал
в тупик и имитирует бурную деятельность пробив дно выводом на должность преза/главкома
(в воюющей блть стране!!!) актёра, пытающегося играть эту роль.... если либерализм ещё как
то можно на время отложить (скажем штаты этого на сегодня даже не стесняются) то с демо-
кратическими принципами туго потому что "непоймутпартнёры"...... и как тут быть непонятно,
понятно только что зелёную плесень нужно смывать с палубы и на какойто непродолжитель-
ный период просто необходим диктат одной четверти боле-мене адекватно мыслящих над
тремя четвертями идиотов и над теми у кого плохо с тормозами.
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25.07.2020 10:59 Відповісти
Вона докотилась до катастрофи ще в 2014 році.
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25.07.2020 11:09 Відповісти
Вот что вы умного сказали? Какой "катастрофы"? Зачем провозглашать такие понятия ?
Предательство отдельных людей - это ещё не катастрофа страны.
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25.07.2020 12:41 Відповісти
Страна никуда не скатывается, а живёт, не смотря на вражеские действия власти.
Не смотря на запланированный и оговорённый с кремлём системный скрытый коллаборационизм, ради которого "патриот" Коломойский столько лет пихал Зеленского на эту должность.
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25.07.2020 12:43 Відповісти
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