Подросток убил таксиста, а его автомобиль продал знакомым на Донетчине, - Нацполиция

За оказанную услугу таксист вместо денег получил ножевые ранения, которые стоили ему жизни. Несовершеннолетний пассажир спрятал тело водителя, а его автомобиль в тот же день продал. За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что ее муж, работающий таксистом, без вести пропал. Мужчина поехал на заказ и не вернулся.

Как выяснили правоохранители, 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения. Его личность полицейские установили по номеру телефона, с которого был осуществлен вызов автомобиля.

В ходе опроса пассажир признался, что в пути между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе с. Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым.

На месте преступления полицейские обнаружили тело погибшего. Его автомобиль был изъят у новых владельцев.

Подозреваемый задержан. Сейчас продолжается досудебное расследование.

По факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

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