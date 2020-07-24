Подросток убил таксиста, а его автомобиль продал знакомым на Донетчине, - Нацполиция
За оказанную услугу таксист вместо денег получил ножевые ранения, которые стоили ему жизни. Несовершеннолетний пассажир спрятал тело водителя, а его автомобиль в тот же день продал. За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.
В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что ее муж, работающий таксистом, без вести пропал. Мужчина поехал на заказ и не вернулся.
Как выяснили правоохранители, 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения. Его личность полицейские установили по номеру телефона, с которого был осуществлен вызов автомобиля.
В ходе опроса пассажир признался, что в пути между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе с. Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым.
На месте преступления полицейские обнаружили тело погибшего. Его автомобиль был изъят у новых владельцев.
Подозреваемый задержан. Сейчас продолжается досудебное расследование.
По факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.
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А людину вбив назавжди....
Какая веселая новость..
Заряд позитива на весь день..
Ну, раз ніхто не згадує про те, скільки світить її щасливим покупцям.
В Москве избили беременную школьницу.»
Пора в Украине вводить высшую меру.
Все отморозки и беспредельщики - выродки с ДАМБАСА. А кто не согласен - пусть подаёт на меня в суд
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Спасибо, дорогие сограждане, за теплые слова! Так приятно сразу стало! Чувствуется поддержка!
За слова сочувствия семье погибшего спасибо!
Сразу гордость берет, вот они мы, украинцы, какие - сочувствующие, сопереживающие чужому горю!
А теперь без сарказма - вся грязь, льющаяся из ваших черных ртов рано или поздно вам вернется бумерангом!
Погибшему - земля пухом!
Семье - сил пережить горе!