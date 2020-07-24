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Подросток убил таксиста, а его автомобиль продал знакомым на Донетчине, - Нацполиция

Подросток убил таксиста, а его автомобиль продал знакомым на Донетчине, - Нацполиция

За оказанную услугу таксист вместо денег получил ножевые ранения, которые стоили ему жизни. Несовершеннолетний пассажир спрятал тело водителя, а его автомобиль в тот же день продал. За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что ее муж, работающий таксистом, без вести пропал. Мужчина поехал на заказ и не вернулся.

Как выяснили правоохранители, 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения. Его личность полицейские установили по номеру телефона, с которого был осуществлен вызов автомобиля.

В ходе опроса пассажир признался, что в пути между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе с. Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым.

На месте преступления полицейские обнаружили тело погибшего. Его автомобиль был изъят у новых владельцев.

Подозреваемый задержан. Сейчас продолжается досудебное расследование.

По факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ "ЛДНР" на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Автор: 

несовершеннолетние (91) Нацполиция (16550) убийство (6505) Донецкая область (9939)


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Топ комментарии
+39
Таких надо казнить публично. С него уже человека не будет, а содержать такое быдло надо будет народу страны. Тут гуманность ни к чему хорошему не приведет, и так уже слишком далеко зашли.
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24.07.2020 17:46
+37
земеля сивохи...они такие
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24.07.2020 17:33
+30
Дамбас он такой. Там гоп-стоп считается правилом хорошего тона..
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24.07.2020 17:37
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"Родине нужны герои, а п....а рожает дураков...".
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24.07.2020 17:32 Ответить
А мене приколює, коли чоловіки на все горло кричать про свій дітородний орган.
Напевне, коли герой - то тоді =родять= вони.
А коли отаке - то ****а.
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25.07.2020 01:44 Ответить
Ті, у кого він чогось вартий, про нього не кричать... Кричать інші - під ним... А якщо серйозно, то я просто привів стару армійську приказку, а не хотів напряму образить УСІХ жінок... Мам тих, чиї сини витягують людей з ополонок чи з палаючого будинку, це не стосується... Однак, як можна назвать, наприклад, "мамочку", до якої, за вухо, приводять 17-літнього "синочка", який розважався тим, що ходив по під"їїздах і сцяв у ліфтових кабінах, а вона на того, хто вловив "жартівника", накатала заяву у міліцію?...
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25.07.2020 05:00 Ответить
«За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net/n3210034»

А людину вбив назавжди....
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24.07.2020 17:32 Ответить
земеля сивохи...они такие
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24.07.2020 17:33 Ответить
Дамбас он такой. Там гоп-стоп считается правилом хорошего тона..
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24.07.2020 17:37 Ответить
Хахахахахах..
Какая веселая новость..
Заряд позитива на весь день..
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24.07.2020 17:39 Ответить
Таких надо казнить публично. С него уже человека не будет, а содержать такое быдло надо будет народу страны. Тут гуманность ни к чему хорошему не приведет, и так уже слишком далеко зашли.
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24.07.2020 17:46 Ответить
Эту тварь не на15 лет посадить, а на всю оставшуюся жизнь - пока не сдохнет!
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24.07.2020 17:48 Ответить
не не в расход
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24.07.2020 18:29 Ответить
ублюдок
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24.07.2020 17:57 Ответить
Типичний домбасянин ума палата.
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24.07.2020 18:00 Ответить
не лох, какой-то...
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24.07.2020 18:08 Ответить
шоколад ни в чем не виноват...
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24.07.2020 18:03 Ответить
талантливый паскудник - убил - спрятал тело - продал авто... - далеко пойдет... навряд ли уже станет человеком
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24.07.2020 18:11 Ответить
Хоч продаж автівки правильно оформив...
Ну, раз ніхто не згадує про те, скільки світить її щасливим покупцям.
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24.07.2020 18:14 Ответить
GTA 5 Volnovakha...
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24.07.2020 18:17 Ответить
Пам"ятаймо Волноваху 2014- го ...
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24.07.2020 18:22 Ответить
вот с таких подростков вырастают боксеры- бизнесмены
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24.07.2020 18:25 Ответить
«Сегодня в 17:39
В Москве избили беременную школьницу.»
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24.07.2020 18:30 Ответить
школьница училась в третьем классе?
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24.07.2020 18:34 Ответить
авакова в отставку
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24.07.2020 19:02 Ответить
Это у них нормально. Вы, может не знаете, но на Донбассе иметь срок - иногда солидно, а в большинстве случаев не зазорно. Когда общаешься с местными и спрашиваешь о том-то человеке, обязательно скажут "сидеееел", с таким трусливым благоговением, как будто бы он чудо совершил и теперь его бояться нужно. Даже если оно тебе не надо, этот момент биографии обязательно уточняется. У парня теперь своего рода донбасская медаль за отличие нарисовалась
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24.07.2020 19:03 Ответить
Доречі, ці шастання автівками через пункти пропуску між Україною і Лугандоном треба припиняти. Якась лугандона перейшла в Україну, тут спіймала таксі, воділу - кряк і десь в хмизі кидь, потім свої номери круть, гандонських бабульонок в салон хвать і назад в Лугандон. Поки кинуться пропажу, він вже в Лугандоні. А там він вже не мокрушник, а герой. Це може стати бізнесом.
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24.07.2020 19:10 Ответить
На КПП по любому еще и номер кузова смотрят, а перебивать номера слишком геморойно)
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24.07.2020 19:25 Ответить
У недоросля -душегуба мозги куриные.Хотя думал ,что в Запорожье не хватятся.Его тюрьма не исправит.У него инстинкты.Ему надо 15шку смело и потом добавлять
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24.07.2020 20:04 Ответить
В США это было бы убийство 1 степени-в половине штатов смертная казнь за это.
Пора в Украине вводить высшую меру.
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24.07.2020 20:18 Ответить
Пора будет, когда судебную реформу проведем успешно и реформу мвд. Не дай бог нам высшие меры от рюкзакяна с вувузеловским Вовком.
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06.10.2020 20:37 Ответить
ДАМБАС ПОРОЖНЯК НЕ ГОНИТ !
Все отморозки и беспредельщики - выродки с ДАМБАСА. А кто не согласен - пусть подаёт на меня в суд
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24.07.2020 21:36 Ответить
таксосів розвелося...
добре, хоч якесь вирішення знайшлось
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24.07.2020 22:50 Ответить
Типовий наркомансько-алкоголічний даунбас.
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25.07.2020 08:26 Ответить
Почитал комментарии и сразу понял: Украина едина!
И гопники мы тут все, и типичные(!) даунбасята, и урка на урке.
Спасибо, дорогие сограждане, за теплые слова! Так приятно сразу стало! Чувствуется поддержка!
За слова сочувствия семье погибшего спасибо!
Сразу гордость берет, вот они мы, украинцы, какие - сочувствующие, сопереживающие чужому горю!
А теперь без сарказма - вся грязь, льющаяся из ваших черных ртов рано или поздно вам вернется бумерангом!
Погибшему - земля пухом!
Семье - сил пережить горе!
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26.07.2020 13:13 Ответить
 
 