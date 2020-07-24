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Новини
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Підліток убив таксиста, а його автомобіль продав знайомим на Донеччині, - Нацполіція

Підліток убив таксиста, а його автомобіль продав знайомим на Донеччині, - Нацполіція

За надану послугу таксист замість грошей отримав ножові поранення, які коштували йому життя. Неповнолітній пасажир заховав тіло водія, а його автомобіль того ж дня продав. За скоєний злочин фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

У поліцію звернулася жінка з повідомленням про те, що її чоловік, який працює таксистом, без вісті зник. Чоловік поїхав на замовлення і не повернувся.

Як з’ясували правоохоронці, днями 53-річний водій таксі, вирушив до одного з селищ сусідньої області за пасажиром - мешканцем Волноваського району, 2003 року народження. Його особу поліцейські встановили за номером телефону, з якого був здійснений виклик автомобіля.

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Під час опитування пасажир зізнався, що в дорозі між ним та водієм стався конфлікт з приводу оплати за проїзд. Під час сварки замовник тричі вдарив чоловіка ножем, від чого той помер на місці. Тіло таксиста хлопець сховав у очереті неподалік дороги в районі с. Ольгінки, а його автомобіль того ж дня продав своїм знайомим.

На місці злочину поліцейські виявили тіло загиблого. Його автомобіль було вилучено у нових власників.

Підозрюваного затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі триває досудове розслідування.

За фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.

Автор: 

неповнолітні (77) Нацполіція (15262) вбивство (3109) Донецька область (8754)


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Топ коментарі
+39
Таких надо казнить публично. С него уже человека не будет, а содержать такое быдло надо будет народу страны. Тут гуманность ни к чему хорошему не приведет, и так уже слишком далеко зашли.
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24.07.2020 17:46
+37
земеля сивохи...они такие
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24.07.2020 17:33
+30
Дамбас он такой. Там гоп-стоп считается правилом хорошего тона..
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24.07.2020 17:37
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"Родине нужны герои, а п....а рожает дураков...".
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24.07.2020 17:32 Відповісти
А мене приколює, коли чоловіки на все горло кричать про свій дітородний орган.
Напевне, коли герой - то тоді =родять= вони.
А коли отаке - то ****а.
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25.07.2020 01:44 Відповісти
Ті, у кого він чогось вартий, про нього не кричать... Кричать інші - під ним... А якщо серйозно, то я просто привів стару армійську приказку, а не хотів напряму образить УСІХ жінок... Мам тих, чиї сини витягують людей з ополонок чи з палаючого будинку, це не стосується... Однак, як можна назвать, наприклад, "мамочку", до якої, за вухо, приводять 17-літнього "синочка", який розважався тим, що ходив по під"їїздах і сцяв у ліфтових кабінах, а вона на того, хто вловив "жартівника", накатала заяву у міліцію?...
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25.07.2020 05:00 Відповісти
«За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net/n3210034»

А людину вбив назавжди....
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24.07.2020 17:32 Відповісти
земеля сивохи...они такие
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24.07.2020 17:33 Відповісти
Дамбас он такой. Там гоп-стоп считается правилом хорошего тона..
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24.07.2020 17:37 Відповісти
Хахахахахах..
Какая веселая новость..
Заряд позитива на весь день..
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24.07.2020 17:39 Відповісти
Таких надо казнить публично. С него уже человека не будет, а содержать такое быдло надо будет народу страны. Тут гуманность ни к чему хорошему не приведет, и так уже слишком далеко зашли.
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24.07.2020 17:46 Відповісти
Эту тварь не на15 лет посадить, а на всю оставшуюся жизнь - пока не сдохнет!
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24.07.2020 17:48 Відповісти
не не в расход
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24.07.2020 18:29 Відповісти
ублюдок
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24.07.2020 17:57 Відповісти
Типичний домбасянин ума палата.
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24.07.2020 18:00 Відповісти
не лох, какой-то...
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24.07.2020 18:08 Відповісти
шоколад ни в чем не виноват...
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24.07.2020 18:03 Відповісти
талантливый паскудник - убил - спрятал тело - продал авто... - далеко пойдет... навряд ли уже станет человеком
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24.07.2020 18:11 Відповісти
Хоч продаж автівки правильно оформив...
Ну, раз ніхто не згадує про те, скільки світить її щасливим покупцям.
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24.07.2020 18:14 Відповісти
GTA 5 Volnovakha...
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24.07.2020 18:17 Відповісти
Пам"ятаймо Волноваху 2014- го ...
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24.07.2020 18:22 Відповісти
вот с таких подростков вырастают боксеры- бизнесмены
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24.07.2020 18:25 Відповісти
«Сегодня в 17:39
В Москве избили беременную школьницу.»
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24.07.2020 18:30 Відповісти
школьница училась в третьем классе?
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24.07.2020 18:34 Відповісти
авакова в отставку
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24.07.2020 19:02 Відповісти
Это у них нормально. Вы, может не знаете, но на Донбассе иметь срок - иногда солидно, а в большинстве случаев не зазорно. Когда общаешься с местными и спрашиваешь о том-то человеке, обязательно скажут "сидеееел", с таким трусливым благоговением, как будто бы он чудо совершил и теперь его бояться нужно. Даже если оно тебе не надо, этот момент биографии обязательно уточняется. У парня теперь своего рода донбасская медаль за отличие нарисовалась
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24.07.2020 19:03 Відповісти
Доречі, ці шастання автівками через пункти пропуску між Україною і Лугандоном треба припиняти. Якась лугандона перейшла в Україну, тут спіймала таксі, воділу - кряк і десь в хмизі кидь, потім свої номери круть, гандонських бабульонок в салон хвать і назад в Лугандон. Поки кинуться пропажу, він вже в Лугандоні. А там він вже не мокрушник, а герой. Це може стати бізнесом.
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24.07.2020 19:10 Відповісти
На КПП по любому еще и номер кузова смотрят, а перебивать номера слишком геморойно)
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24.07.2020 19:25 Відповісти
У недоросля -душегуба мозги куриные.Хотя думал ,что в Запорожье не хватятся.Его тюрьма не исправит.У него инстинкты.Ему надо 15шку смело и потом добавлять
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24.07.2020 20:04 Відповісти
В США это было бы убийство 1 степени-в половине штатов смертная казнь за это.
Пора в Украине вводить высшую меру.
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24.07.2020 20:18 Відповісти
Пора будет, когда судебную реформу проведем успешно и реформу мвд. Не дай бог нам высшие меры от рюкзакяна с вувузеловским Вовком.
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06.10.2020 20:37 Відповісти
ДАМБАС ПОРОЖНЯК НЕ ГОНИТ !
Все отморозки и беспредельщики - выродки с ДАМБАСА. А кто не согласен - пусть подаёт на меня в суд
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24.07.2020 21:36 Відповісти
таксосів розвелося...
добре, хоч якесь вирішення знайшлось
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24.07.2020 22:50 Відповісти
Типовий наркомансько-алкоголічний даунбас.
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25.07.2020 08:26 Відповісти
Почитал комментарии и сразу понял: Украина едина!
И гопники мы тут все, и типичные(!) даунбасята, и урка на урке.
Спасибо, дорогие сограждане, за теплые слова! Так приятно сразу стало! Чувствуется поддержка!
За слова сочувствия семье погибшего спасибо!
Сразу гордость берет, вот они мы, украинцы, какие - сочувствующие, сопереживающие чужому горю!
А теперь без сарказма - вся грязь, льющаяся из ваших черных ртов рано или поздно вам вернется бумерангом!
Погибшему - земля пухом!
Семье - сил пережить горе!
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26.07.2020 13:13 Відповісти
 
 