Підліток убив таксиста, а його автомобіль продав знайомим на Донеччині, - Нацполіція
За надану послугу таксист замість грошей отримав ножові поранення, які коштували йому життя. Неповнолітній пасажир заховав тіло водія, а його автомобіль того ж дня продав. За скоєний злочин фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.
У поліцію звернулася жінка з повідомленням про те, що її чоловік, який працює таксистом, без вісті зник. Чоловік поїхав на замовлення і не повернувся.
Як з’ясували правоохоронці, днями 53-річний водій таксі, вирушив до одного з селищ сусідньої області за пасажиром - мешканцем Волноваського району, 2003 року народження. Його особу поліцейські встановили за номером телефону, з якого був здійснений виклик автомобіля.
Під час опитування пасажир зізнався, що в дорозі між ним та водієм стався конфлікт з приводу оплати за проїзд. Під час сварки замовник тричі вдарив чоловіка ножем, від чого той помер на місці. Тіло таксиста хлопець сховав у очереті неподалік дороги в районі с. Ольгінки, а його автомобіль того ж дня продав своїм знайомим.
На місці злочину поліцейські виявили тіло загиблого. Його автомобіль було вилучено у нових власників.
Підозрюваного затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі триває досудове розслідування.
За фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.
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Какая веселая новость..
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Сразу гордость берет, вот они мы, украинцы, какие - сочувствующие, сопереживающие чужому горю!
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