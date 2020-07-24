РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8132 посетителя онлайн
Новости Убийство Виталия Олешко
6 327 24

Лиц, подозреваемых в убийстве Олешко (Сармата), оставили под домашним арестом

Лиц, подозреваемых в убийстве Олешко (Сармата), оставили под домашним арестом

Лиц, подозреваемых в убийстве ветерана Виталия Олешко (Сармата) оставили под домашним арестом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука, боевой побратим погибшего Андрей Маджаров. 

Он отметил: "Убийц и организаторов Казни Сармата оставили под домашним арестом! Государство Украина не способно защитить свой народ от мафии!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вдове и побратимам Сармата присылают сообщения с угрозами: "Спалю к ху#м отель. Думай о дочери". ФОТО

Как сообщалось, 9 июня побратимы убитого ветерана Виталия Олешко объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Требований у протестующих два. Первое: вернуть обратно в СИЗО тех фигурантов по делу Сармата, кого выпустили под домашний арест, и обеспечить контроль над ходом судебного разбирательства. Второе: обратить внимание на судей, принимавших такое решение. С момента голодовки их поддерживали правозащитники и неравндушные, в чатсности Олег Сенцов и Александр Ярмола.

22 июня в связи с приемом иностранных делегаций объявивших голодовку пытались уговорить уйти на несколько часов из-под Офиса Президента, однако они заявили, что будут стоять на своем до конца. 24 июня ветеранам удалось пообщаться с Президентом.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

Читайте также: Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана Олешко "Сармата" отпустили под домашний арест

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

убийство (6505) домашний арест (188) Олешко Виталий (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Лиц, подозреваемых в убийстве ветерана Виталия Олешко (Сармата) оставили под домашним арестом.Источник: https://censor.net/n3210085
А Кузьменко та Антоненко вже скільки місяців за гратами - без доказів! Бо мутний журналіст Шеремет цінніший за ветерана Олешко?!
показать весь комментарий
25.07.2020 00:13
+12
Как подобрать слова?
ПОЗОРИЩЕ.. или слив всего, на чем держалась страна ШЕСТЬ лет войны?!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 00:04
+7
Незабаром з таким кривосуддям, суддів будуть розвішувати на смереках замість різдвяних прикрас. Терпіння українців має свою межу.
показать весь комментарий
25.07.2020 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** уже не жилец https://www.youtube.com/watch?v=mWF39hK6Lts
показать весь комментарий
25.07.2020 00:02 Ответить
ну тогда другого вытащат с запасников .
показать весь комментарий
25.07.2020 00:06 Ответить
Как подобрать слова?
ПОЗОРИЩЕ.. или слив всего, на чем держалась страна ШЕСТЬ лет войны?!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 00:04 Ответить
Лиц, подозреваемых в убийстве ветерана Виталия Олешко (Сармата) оставили под домашним арестом.Источник: https://censor.net/n3210085
А Кузьменко та Антоненко вже скільки місяців за гратами - без доказів! Бо мутний журналіст Шеремет цінніший за ветерана Олешко?!
показать весь комментарий
25.07.2020 00:13 Ответить
Почему они еще живы?
показать весь комментарий
25.07.2020 00:29 Ответить
Прикольно вам, зебіли?
показать весь комментарий
25.07.2020 00:44 Ответить
Порохососам должно быть ещё прикольнее, учитывая, что Сармата убили два года назад. Пока председатель партии регионов был у власти, почти за год до пинка ему под зад никто не был наказан.
показать весь комментарий
25.07.2020 10:13 Ответить
1. Президент - пустое место.
2. Судьи пособники бандитов.
3. Саакашвили должен ликвидировать это судейский мафиозный спрут.
показать весь комментарий
25.07.2020 02:00 Ответить
У тебя пункт 3, противоречит пункту 1. К слову, вчера смотрел канал михуэля на ютубе, там есть куча видосов, где он вылизывает жопу зеленой мудиле. Так что реформатор из карлсона - фейковый
показать весь комментарий
25.07.2020 05:33 Ответить
а саакашвили кто такой? такое же пустое место, только еще и без полномочий
показать весь комментарий
25.07.2020 17:36 Ответить
Про Сармата этого, царствие небесное, в Бердянске разное говорят. Но это все говорят, доказательства не предоставляют, а то что он после АТО построил пансионат - это правда.
показать весь комментарий
25.07.2020 05:07 Ответить
Та й кажуть, що він охороняв аграріїв від мафіозних структур. А Авакову і Короткіх це не сподобалось, бо це їх сфера впливу. Короткіх- це той агент ФСБ, що за рік в Україні став заступником Авакова, отримав багатомільйонні статки, і приходив до Шеремета за день до вбивства.
показать весь комментарий
25.07.2020 07:14 Ответить
бердянский суд- самый подловонючий суд какой есть! тупо зайти и на глазах детей и курортников завалить в затылок! потому что наезжал на долбаную власть, "вышел за флажки"! а ублюдки "под домашним арестом"! отэто держава! отэто ***** зеленський керуе!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 08:11 Ответить
Ну так може четверо відпущених під домашній арешт і не причетні до вбивства? У нас немає правоохоронних органів, тому постійно обвинувачують невинних, садять непричетних, а злочинців відпускають. Хоча інколи якимось дивом відпускають і невинних, а от посадити справжніх злочинців - це вже фантастика...
показать весь комментарий
25.07.2020 08:32 Ответить
Шоколадний пацюк під себе реформував суди і правосуддя,сподівався правити ще один термін,але щось пішло не так.І тепер маємо відрижку правосуддя овоща і шоколадного і на справедливість годі чекати
показать весь комментарий
25.07.2020 09:14 Ответить
При бесхребетном клоуне-малоросе, окружившем себя ватниками и коллаборантами, точно ничего не изменится, это в лучшем случае. Петя конечно нихера с насквозь гнилыми судами не сделал, только имитировал какие-то реформы, но при Зеле эти проститутки в мантиях вообще в разнос пошли, а учитывая что банкет им сейчас оплачивают откровенные враги Украины, все может закончиться очень печально.
показать весь комментарий
25.07.2020 09:34 Ответить
Все зміниться коли прийде проукраїнський президент,ні малорос,ні колишній комуняка,хоч їх бувших не буває,а на сто відсотків українець,для котрого Україна на першому місці.Німці обирають німця,поляки поляка ми вибираємо хто зна що.Лайно із лайна,а потім дивуємось цьому кривосуддю
показать весь комментарий
25.07.2020 09:49 Ответить
Согласен, вот только пока, к сожалению, подобных кандидатов на горизонте не видать. В меню на выбор каждый раз только разные сорта говна.
показать весь комментарий
25.07.2020 11:26 Ответить
Убийцы под домашним арестом такое может быть только в Африке и Украине. Аморальность и коррупция съела все человеческие чувства.
показать весь комментарий
25.07.2020 09:27 Ответить
Незабаром з таким кривосуддям, суддів будуть розвішувати на смереках замість різдвяних прикрас. Терпіння українців має свою межу.
показать весь комментарий
25.07.2020 09:40 Ответить
Таких судей надо расстреливать публично и пачками.
показать весь комментарий
25.07.2020 10:08 Ответить
К стенке таких судей и в затылок расстреливать.

Это не справедливость, а беспредел. Такие судьи, такими решениями - сами себя ставят вне закона.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:07 Ответить
напевне життя Сармата влада поцінувала дешевше ніж *************** журнашлюшки шеремета?
показать весь комментарий
25.07.2020 13:45 Ответить
прикольно, за убийство - домашний арест
показать весь комментарий
25.07.2020 17:37 Ответить
 
 