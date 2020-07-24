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Новини Убивство Віталія Олешка
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Осіб, підозрюваних у вбивстві Олешка (Сармата), залишили під домашнім арештом

Осіб, підозрюваних у вбивстві Олешка (Сармата), залишили під домашнім арештом

Осіб, підозрюваних у вбивстві ветерана Віталія Олешка (Сармата) залишили під домашнім арештом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач Фейсбуку, бойовий побратим загиблого Андрій Маджар.

Він зазначив: "Убивць і організаторів Страти Сармата залишили під домашнім арештом! Держава Україна не здатна захистити свій народ від мафії!"

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Як повідомлялося, 9 червня побратими убитого ветерана Віталія Олешка оголосили голодування під стінами Офісу президента. Вимог у протестувальників дві. Перше: повернути назад у СІЗО тих фігурантів у справі Сармата, кого випустили під домашній арешт, і забезпечити контроль над ходом судового розгляду. Друге: звернути увагу на суддів, які приймали таке рішення. Від початку голодування їх підтримували правозахисники і небайдужі, зокрема Олег Сенцов і Олександр Ярмола.

22 червня у зв'язку з прийомом іноземних делегацій протестувальників, які оголосили голодування, намагалися вмовити піти на кілька годин з-під Офісу президента, однак вони заявили, що стоятимуть на своєму до кінця. 24 червня ветеранам вдалося поспілкуватися з президентом.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сігіду, Миколу Ломака, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

вбивство (3109) домашній арешт (197) Олешко Віталій (80)


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Топ коментарі
+15
Лиц, подозреваемых в убийстве ветерана Виталия Олешко (Сармата) оставили под домашним арестом.Источник: https://censor.net/n3210085
А Кузьменко та Антоненко вже скільки місяців за гратами - без доказів! Бо мутний журналіст Шеремет цінніший за ветерана Олешко?!
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25.07.2020 00:13
+12
Как подобрать слова?
ПОЗОРИЩЕ.. или слив всего, на чем держалась страна ШЕСТЬ лет войны?!!!
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25.07.2020 00:04
+7
Незабаром з таким кривосуддям, суддів будуть розвішувати на смереках замість різдвяних прикрас. Терпіння українців має свою межу.
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25.07.2020 09:40
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***** уже не жилец https://www.youtube.com/watch?v=mWF39hK6Lts
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25.07.2020 00:02 Відповісти
ну тогда другого вытащат с запасников .
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25.07.2020 00:06 Відповісти
Как подобрать слова?
ПОЗОРИЩЕ.. или слив всего, на чем держалась страна ШЕСТЬ лет войны?!!!
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25.07.2020 00:04 Відповісти
Лиц, подозреваемых в убийстве ветерана Виталия Олешко (Сармата) оставили под домашним арестом.Источник: https://censor.net/n3210085
А Кузьменко та Антоненко вже скільки місяців за гратами - без доказів! Бо мутний журналіст Шеремет цінніший за ветерана Олешко?!
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25.07.2020 00:13 Відповісти
Почему они еще живы?
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25.07.2020 00:29 Відповісти
Прикольно вам, зебіли?
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25.07.2020 00:44 Відповісти
Порохососам должно быть ещё прикольнее, учитывая, что Сармата убили два года назад. Пока председатель партии регионов был у власти, почти за год до пинка ему под зад никто не был наказан.
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25.07.2020 10:13 Відповісти
1. Президент - пустое место.
2. Судьи пособники бандитов.
3. Саакашвили должен ликвидировать это судейский мафиозный спрут.
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25.07.2020 02:00 Відповісти
У тебя пункт 3, противоречит пункту 1. К слову, вчера смотрел канал михуэля на ютубе, там есть куча видосов, где он вылизывает жопу зеленой мудиле. Так что реформатор из карлсона - фейковый
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25.07.2020 05:33 Відповісти
а саакашвили кто такой? такое же пустое место, только еще и без полномочий
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25.07.2020 17:36 Відповісти
Про Сармата этого, царствие небесное, в Бердянске разное говорят. Но это все говорят, доказательства не предоставляют, а то что он после АТО построил пансионат - это правда.
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25.07.2020 05:07 Відповісти
Та й кажуть, що він охороняв аграріїв від мафіозних структур. А Авакову і Короткіх це не сподобалось, бо це їх сфера впливу. Короткіх- це той агент ФСБ, що за рік в Україні став заступником Авакова, отримав багатомільйонні статки, і приходив до Шеремета за день до вбивства.
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25.07.2020 07:14 Відповісти
бердянский суд- самый подловонючий суд какой есть! тупо зайти и на глазах детей и курортников завалить в затылок! потому что наезжал на долбаную власть, "вышел за флажки"! а ублюдки "под домашним арестом"! отэто держава! отэто ***** зеленський керуе!!!
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25.07.2020 08:11 Відповісти
Ну так може четверо відпущених під домашній арешт і не причетні до вбивства? У нас немає правоохоронних органів, тому постійно обвинувачують невинних, садять непричетних, а злочинців відпускають. Хоча інколи якимось дивом відпускають і невинних, а от посадити справжніх злочинців - це вже фантастика...
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25.07.2020 08:32 Відповісти
Шоколадний пацюк під себе реформував суди і правосуддя,сподівався правити ще один термін,але щось пішло не так.І тепер маємо відрижку правосуддя овоща і шоколадного і на справедливість годі чекати
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25.07.2020 09:14 Відповісти
При бесхребетном клоуне-малоросе, окружившем себя ватниками и коллаборантами, точно ничего не изменится, это в лучшем случае. Петя конечно нихера с насквозь гнилыми судами не сделал, только имитировал какие-то реформы, но при Зеле эти проститутки в мантиях вообще в разнос пошли, а учитывая что банкет им сейчас оплачивают откровенные враги Украины, все может закончиться очень печально.
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25.07.2020 09:34 Відповісти
Все зміниться коли прийде проукраїнський президент,ні малорос,ні колишній комуняка,хоч їх бувших не буває,а на сто відсотків українець,для котрого Україна на першому місці.Німці обирають німця,поляки поляка ми вибираємо хто зна що.Лайно із лайна,а потім дивуємось цьому кривосуддю
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25.07.2020 09:49 Відповісти
Согласен, вот только пока, к сожалению, подобных кандидатов на горизонте не видать. В меню на выбор каждый раз только разные сорта говна.
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25.07.2020 11:26 Відповісти
Убийцы под домашним арестом такое может быть только в Африке и Украине. Аморальность и коррупция съела все человеческие чувства.
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25.07.2020 09:27 Відповісти
Незабаром з таким кривосуддям, суддів будуть розвішувати на смереках замість різдвяних прикрас. Терпіння українців має свою межу.
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25.07.2020 09:40 Відповісти
Таких судей надо расстреливать публично и пачками.
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25.07.2020 10:08 Відповісти
К стенке таких судей и в затылок расстреливать.

Это не справедливость, а беспредел. Такие судьи, такими решениями - сами себя ставят вне закона.
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25.07.2020 13:07 Відповісти
напевне життя Сармата влада поцінувала дешевше ніж *************** журнашлюшки шеремета?
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25.07.2020 13:45 Відповісти
прикольно, за убийство - домашний арест
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25.07.2020 17:37 Відповісти
 
 