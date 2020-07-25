В оккупированном Крыму пропал 3-летний сын политзаключенного Сулейманова
24 июля в селе Строгановка Симферопольского района в Крыму пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке "Крымской солидарности".
Ребенок играл в песочнице возле дома, раз ее видели 24 июля около 18 часов.
На место прибыли полицейские, кинологи, министерство чрезвычайных ситуаций. Полиция готовит запуск квадрокоптера. Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска ребенка.
Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка. Сообщается, что мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.
Напомним, Руслан Слейманов является фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир". Его и еще четырех украинских политзаключенных незаконно удерживают в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России.
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