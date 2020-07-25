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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму пропал 3-летний сын политзаключенного Сулейманова

В оккупированном Крыму пропал 3-летний сын политзаключенного Сулейманова

24 июля в селе Строгановка Симферопольского района в Крыму пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке "Крымской солидарности".

Ребенок играл в песочнице возле дома, раз ее видели 24 июля около 18 часов.

На место прибыли полицейские, кинологи, министерство чрезвычайных ситуаций. Полиция готовит запуск квадрокоптера. Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска ребенка.

Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка. Сообщается, что мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.

Напомним, Руслан Слейманов является фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир". Его и еще четырех украинских политзаключенных незаконно удерживают в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич

Автор: 

дети (6558) Крым (26419) пропажа (84)


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Топ комментарии
+26
Почерк кацапов.. они такие - воюют с детьми... Пацаненка жалко.. Возвращайся скорее живым и здоровым в семью !!! Подлей кацапо-вояк я за свои годы никогда не встречал - это мрази !!!
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25.07.2020 00:38
+21
Фашисты курили бы в сторонке, если бы увидели методы фсб!
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25.07.2020 00:42
+12
Ціль проста. Сулейманов погоджується з усіма звинуваченнями, визнає себе терористом, відимдає політичну складову, і тоді дитина повернеться...
Це робота кацапні...
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25.07.2020 07:10
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Почерк кацапов.. они такие - воюют с детьми... Пацаненка жалко.. Возвращайся скорее живым и здоровым в семью !!! Подлей кацапо-вояк я за свои годы никогда не встречал - это мрази !!!
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25.07.2020 00:38 Ответить
Фашисты курили бы в сторонке, если бы увидели методы фсб!
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25.07.2020 00:42 Ответить
Очень нервно курили бы. Гестапо, по сравнению с российской ФСБ, ангелы.
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25.07.2020 01:52 Ответить
Считаю гестапо жуткими преступниками, но ФСБ - это что-то выходящее за пределы человеческой психики.
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25.07.2020 01:54 Ответить
Ну конечно. Гестапо у вас святые. Это же ФСБ с людей шкуру сдирало, в печах сжигало. Не несите чушь. Моя бабушка была в немецком концлагере и ей пришлось убирать в пыточных камерах. Лучше вам не знать, что делало гестапо.
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25.07.2020 16:41 Ответить
Ты официально на зарплате в ФСБ или подрабатываешь там осведомителем? Вот как раз ФСБ на Донбассе сжигало живыми наших пленных и сдирало с них шкуру. Иди поцелуй ху.ла в дупу и самоубейся от счастья.
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25.07.2020 18:19 Ответить
А поведайте нам теперь, что фсб делает на донбассе.
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25.07.2020 18:50 Ответить
НКВД во Львове тоже зверствовало. Да и в Мариуполе тоже немцы после захвата города, трупы из подвалов НКВД вынесли, которые были замучаны НКВД.
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27.07.2020 09:35 Ответить
Дитина не могла щезнути просто так! Мабуть її вкрали, але ціль цього поки невідома.
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25.07.2020 05:05 Ответить
Ціль проста. Сулейманов погоджується з усіма звинуваченнями, визнає себе терористом, відимдає політичну складову, і тоді дитина повернеться...
Це робота кацапні...
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25.07.2020 07:10 Ответить
Уже не вернется. Его нашли мертвым. В сливной яме.
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27.07.2020 09:45 Ответить
Так....
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27.07.2020 11:38 Ответить
Или могла. Всякое бывает. Найдут скоро.
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25.07.2020 16:36 Ответить
Російські окупанти в Чеченії вважали своїми ворогами чоловіків з 10 до 60 років, так само їхні побратими-серби у Боснії.
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25.07.2020 05:33 Ответить
Может из-за того, что муслимы прекрасно дают автоматы в руки детям и отправляют их на врагов? Так что не надо тут чадить. Эти 10 летние детки прекрасно устраивают теракты и убивают детей. Муслимы сами своих детей не жалеют.
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25.07.2020 16:36 Ответить
А 3-х летний чем перед вами провинился?
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27.07.2020 09:37 Ответить
печально конечно, но когда море рядом, то причина смерти детей обычно банальна...
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25.07.2020 07:06 Ответить
Не перди ...В селе Строгановка Симферопольского района нет моря, там Тихий океан.
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25.07.2020 07:28 Ответить
а, ну тогда это кацапы...
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25.07.2020 07:56 Ответить
*****, марсеяне...
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25.07.2020 08:09 Ответить
От стргановки до ближайшего моря около 50 км.
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25.07.2020 18:52 Ответить
Он утонул в сливной яме. При чем тут море. Или утопили.
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27.07.2020 09:40 Ответить
Пси кремлівської мафії вже викрадають дітей.
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25.07.2020 07:28 Ответить
А если не они, в суде ответите за свои слова? Привыкли голословные обвинения метать из ненависти. А эти татары, дай им волю, и тебя и твою семью вырежут(((
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25.07.2020 16:38 Ответить
Ну не вырезали же. За 25 лет независимости Украины. Жили мирно с ними. А вы пробовали у себя в РФ с ними мирно жить?
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27.07.2020 09:43 Ответить
педофілу капутену в жертву принести збираються?
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25.07.2020 10:39 Ответить
Нашли мертвым!
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26.07.2020 13:11 Ответить
 
 