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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму зник 3-річний син політв'язня Сулейманова

В окупованому Криму зник 3-річний син політв'язня Сулейманова

24 липня в селі Строганівка Сімферопольського району в Криму зник син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці "Кримської солідарності". 

Дитина гралася в пісочниці біля будинку, востаннє її бачили 24 липня близько 18-ї години.

На місце прибули поліцейські, кінологи, міністерство надзвичайних ситуацій. Поліція запустила квадрокоптер. Люди зібралися і формували невеликі мобільні групи для пошуку дитини.

Активісти і правозахисники просять кримчан допомогти в пошуку дитини. Повідомляється, що хлопчик був одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі тапочки.

Нагадаємо, Руслан Слейманом є фігурантом "справи Хізб ут-Тахрір". Його і ще чотирьох українських політв'язнів незаконно утримують в установах Федеральної служби виконання покарань Росії.

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діти (5133) Крим (14184) пропажа (48)


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Топ коментарі
+26
Почерк кацапов.. они такие - воюют с детьми... Пацаненка жалко.. Возвращайся скорее живым и здоровым в семью !!! Подлей кацапо-вояк я за свои годы никогда не встречал - это мрази !!!
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25.07.2020 00:38
+21
Фашисты курили бы в сторонке, если бы увидели методы фсб!
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25.07.2020 00:42
+12
Ціль проста. Сулейманов погоджується з усіма звинуваченнями, визнає себе терористом, відимдає політичну складову, і тоді дитина повернеться...
Це робота кацапні...
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25.07.2020 07:10
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Почерк кацапов.. они такие - воюют с детьми... Пацаненка жалко.. Возвращайся скорее живым и здоровым в семью !!! Подлей кацапо-вояк я за свои годы никогда не встречал - это мрази !!!
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25.07.2020 00:38 Відповісти
Фашисты курили бы в сторонке, если бы увидели методы фсб!
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25.07.2020 00:42 Відповісти
Очень нервно курили бы. Гестапо, по сравнению с российской ФСБ, ангелы.
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25.07.2020 01:52 Відповісти
Считаю гестапо жуткими преступниками, но ФСБ - это что-то выходящее за пределы человеческой психики.
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25.07.2020 01:54 Відповісти
Ну конечно. Гестапо у вас святые. Это же ФСБ с людей шкуру сдирало, в печах сжигало. Не несите чушь. Моя бабушка была в немецком концлагере и ей пришлось убирать в пыточных камерах. Лучше вам не знать, что делало гестапо.
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25.07.2020 16:41 Відповісти
Ты официально на зарплате в ФСБ или подрабатываешь там осведомителем? Вот как раз ФСБ на Донбассе сжигало живыми наших пленных и сдирало с них шкуру. Иди поцелуй ху.ла в дупу и самоубейся от счастья.
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25.07.2020 18:19 Відповісти
А поведайте нам теперь, что фсб делает на донбассе.
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25.07.2020 18:50 Відповісти
НКВД во Львове тоже зверствовало. Да и в Мариуполе тоже немцы после захвата города, трупы из подвалов НКВД вынесли, которые были замучаны НКВД.
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27.07.2020 09:35 Відповісти
Дитина не могла щезнути просто так! Мабуть її вкрали, але ціль цього поки невідома.
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25.07.2020 05:05 Відповісти
Ціль проста. Сулейманов погоджується з усіма звинуваченнями, визнає себе терористом, відимдає політичну складову, і тоді дитина повернеться...
Це робота кацапні...
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25.07.2020 07:10 Відповісти
Уже не вернется. Его нашли мертвым. В сливной яме.
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27.07.2020 09:45 Відповісти
Так....
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27.07.2020 11:38 Відповісти
Или могла. Всякое бывает. Найдут скоро.
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25.07.2020 16:36 Відповісти
Російські окупанти в Чеченії вважали своїми ворогами чоловіків з 10 до 60 років, так само їхні побратими-серби у Боснії.
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25.07.2020 05:33 Відповісти
Может из-за того, что муслимы прекрасно дают автоматы в руки детям и отправляют их на врагов? Так что не надо тут чадить. Эти 10 летние детки прекрасно устраивают теракты и убивают детей. Муслимы сами своих детей не жалеют.
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25.07.2020 16:36 Відповісти
А 3-х летний чем перед вами провинился?
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27.07.2020 09:37 Відповісти
печально конечно, но когда море рядом, то причина смерти детей обычно банальна...
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25.07.2020 07:06 Відповісти
Не перди ...В селе Строгановка Симферопольского района нет моря, там Тихий океан.
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25.07.2020 07:28 Відповісти
а, ну тогда это кацапы...
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25.07.2020 07:56 Відповісти
*****, марсеяне...
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25.07.2020 08:09 Відповісти
От стргановки до ближайшего моря около 50 км.
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25.07.2020 18:52 Відповісти
Он утонул в сливной яме. При чем тут море. Или утопили.
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27.07.2020 09:40 Відповісти
Пси кремлівської мафії вже викрадають дітей.
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25.07.2020 07:28 Відповісти
А если не они, в суде ответите за свои слова? Привыкли голословные обвинения метать из ненависти. А эти татары, дай им волю, и тебя и твою семью вырежут(((
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25.07.2020 16:38 Відповісти
Ну не вырезали же. За 25 лет независимости Украины. Жили мирно с ними. А вы пробовали у себя в РФ с ними мирно жить?
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27.07.2020 09:43 Відповісти
педофілу капутену в жертву принести збираються?
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25.07.2020 10:39 Відповісти
Нашли мертвым!
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26.07.2020 13:11 Відповісти
 
 