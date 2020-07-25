В окупованому Криму зник 3-річний син політв'язня Сулейманова

24 липня в селі Строганівка Сімферопольського району в Криму зник син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці "Кримської солідарності".

Дитина гралася в пісочниці біля будинку, востаннє її бачили 24 липня близько 18-ї години.

На місце прибули поліцейські, кінологи, міністерство надзвичайних ситуацій. Поліція запустила квадрокоптер. Люди зібралися і формували невеликі мобільні групи для пошуку дитини.

Активісти і правозахисники просять кримчан допомогти в пошуку дитини. Повідомляється, що хлопчик був одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі тапочки.

Нагадаємо, Руслан Слейманом є фігурантом "справи Хізб ут-Тахрір". Його і ще чотирьох українських політв'язнів незаконно утримують в установах Федеральної служби виконання покарань Росії.

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