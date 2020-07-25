Из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине задействовано 170, - Степанов
С начала пандемии коронавируса COVID-19 в больницах по всей Украине было установлено почти 900 аппаратов ИВЛ, всего в больницах первой волны их насчитывается около 2700, из этого количества сейчас задействовано 170.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном ежедневном брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"За последние четыре месяца с начала пандемии мы дополнительно установили в больницах по всей стране почти 900 аппаратов ИВЛ. Если мы говорим о больнице первой волны, то общее количество установленных аппаратов ИВЛ составляет около 2700. Сейчас из этого количества 170 аппаратов занято. Наши врачи стараются делать все возможное, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких", - сказал Степанов.
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Тому і пудрять. а бидло хаває.думаючих людей критично мало
т.е. тяжелых активных случаев - 2000+.
вопрос почему на ивл ВСЕГО 170? остальные умирают в коридорах?
украина - уникальная страна. люди с тяэелыми поражения легких сами выздоравливают в коридоре больнице и уровень смертность поэтому низкий.