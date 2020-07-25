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Новости Коронавирус и карантин
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Из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине задействовано 170, - Степанов

Из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине задействовано 170, - Степанов

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в больницах по всей Украине было установлено почти 900 аппаратов ИВЛ, всего в больницах первой волны их насчитывается около 2700, из этого количества сейчас задействовано 170.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном ежедневном брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За последние четыре месяца с начала пандемии мы дополнительно установили в больницах по всей стране почти 900 аппаратов ИВЛ. Если мы говорим о больнице первой волны, то общее количество установленных аппаратов ИВЛ составляет около 2700. Сейчас из этого количества 170 аппаратов занято. Наши врачи стараются делать все возможное, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины, - СНБО

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Вони на цьому "кармановірусі" непогано наживаються.
Тому і пудрять. а бидло хаває.думаючих людей критично мало
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25.07.2020 12:06
+5
Значит можно продать за границу!
Из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине задействовано 170, - Степанов - Цензор.НЕТ 7967


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25.07.2020 11:59
+4
Неплохо кто то на панике наварился... вопрос кто из правительства ?
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25.07.2020 12:10
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Це ж просто чудово .нехай даст Господь. щоб інші ніколи і не знадобилися!
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25.07.2020 11:55 Ответить
Так какого хера эти земрази нам пудрят мозги со своими сказками про вирус???
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25.07.2020 11:57 Ответить
Вони на цьому "кармановірусі" непогано наживаються.
Тому і пудрять. а бидло хаває.думаючих людей критично мало
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25.07.2020 12:06 Ответить
Дай Бог, але можливо інші апарати несправні, лише 170 функціонірують, а решту спишуть, що Порошенко пошкодив.
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25.07.2020 13:27 Ответить
Значит можно продать за границу!
Из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине задействовано 170, - Степанов - Цензор.НЕТ 7967


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25.07.2020 11:59 Ответить
Только не надо выдавать это за победу , ситуация со свободными ИВЛ обьясняется очень просто -------- нет подготовленного количества персонала для работы с ними
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25.07.2020 12:07 Ответить
сейчас 40000 активных случаев. по мировой статистике 5%+ тяжелые.
т.е. тяжелых активных случаев - 2000+.
вопрос почему на ивл ВСЕГО 170? остальные умирают в коридорах?
украина - уникальная страна. люди с тяэелыми поражения легких сами выздоравливают в коридоре больнице и уровень смертность поэтому низкий.
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25.07.2020 12:24 Ответить
нет никакой уникальности ,люди умирают с диагнозом пневмония где нельзя отвертеться от диагноза ковид , никому нахрен не нужны расследования и изоляция его контактов ,кто этим будет заниматься ? врачи нет,медсестры нет,им своей головной боли хватает ,ментам это тоже не надо ,специальной службы делать на местах нет
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25.07.2020 13:15 Ответить
Починаємо розуміти що нас найо-ують..
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25.07.2020 16:08 Ответить
Неплохо кто то на панике наварился... вопрос кто из правительства ?
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25.07.2020 12:10 Ответить
А те 20 человек что каждый день умирают по статистике им чо зажали аппараты?)
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25.07.2020 12:20 Ответить
Нет это самоубицы, дтп, онкология которым приписали диагноз. Бесплатные похороны +профит больнице и родственникам. При том что каждый день умирает 1500-1600 человек то 20 не тяжело приписать.
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25.07.2020 12:54 Ответить
Практика использования ИВЛ во время ковид оказалась совсем не такой, которая бы оправдывала их панические закупки. В наиболее напряжённые дни в Италии использовалось не более 10% имеющихся ИВЛ, в Нью-Йорке и Израиле из 3тысяч ИВЛ в сутки задействовалось максимум 150-200. Но самолёты продолжали развозить ИВЛ из Китая по всему миру.
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25.07.2020 12:44 Ответить
ИВЛ убивает человека.Ковид присоединяясь к красным кровяным тельцам и не даёт переносить кислород.Нужно сначала освободить тельцы от ковида.Дыхание по физиологии осуществляется в присутствии определённой концентрации выдыхаемого углекислого газа.Иначе-удушье даже при искусственной подаче кислорода.Подышите интенсивно на полную грудь чуть больше минуты и вы потеряете сознание от недостатка .... кислорода.Поэтому ИВЛ -изначально смерть.
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25.07.2020 12:58 Ответить
В США смертность больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ составила 88%. У нас, в лучшем случае, это будет 99,99%
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25.07.2020 16:57 Ответить
зрада.
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25.07.2020 19:17 Ответить
 
 