З 2700 апаратів ШВЛ в Україні задіяно 170, - Степанов

Від початку пандемії коронавірусу COVID-19 в лікарнях у всій Україні було встановлено майже 900 апаратів ШВЛ, всього в лікарнях першої хвилі їх налічується близько 2700, з цієї кількості зараз задіяно 170.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на традиційному щоденному брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За останні чотири місяці від початку пандемії ми додатково встановили в лікарнях у всій країні майже 900 апаратів ШВЛ. Якщо ми говоримо про лікарню першої хвилі, то загальна кількість встановлених апаратів ШВЛ становить близько 2700. Зараз з цієї кількості 170 апаратів зайнято. Наші лікарі намагаються робити все можливе, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легенів", - сказав Степанов.

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