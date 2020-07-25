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З 2700 апаратів ШВЛ в Україні задіяно 170, - Степанов
Від початку пандемії коронавірусу COVID-19 в лікарнях у всій Україні було встановлено майже 900 апаратів ШВЛ, всього в лікарнях першої хвилі їх налічується близько 2700, з цієї кількості зараз задіяно 170.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на традиційному щоденному брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"За останні чотири місяці від початку пандемії ми додатково встановили в лікарнях у всій країні майже 900 апаратів ШВЛ. Якщо ми говоримо про лікарню першої хвилі, то загальна кількість встановлених апаратів ШВЛ становить близько 2700. Зараз з цієї кількості 170 апаратів зайнято. Наші лікарі намагаються робити все можливе, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легенів", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+6 Крутий копар
показати весь коментар25.07.2020 12:06 Посилання
+5 Злой Карлик
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+4 Fantomas
показати весь коментар25.07.2020 12:10 Посилання
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Тому і пудрять. а бидло хаває.думаючих людей критично мало
т.е. тяжелых активных случаев - 2000+.
вопрос почему на ивл ВСЕГО 170? остальные умирают в коридорах?
украина - уникальная страна. люди с тяэелыми поражения легких сами выздоравливают в коридоре больнице и уровень смертность поэтому низкий.