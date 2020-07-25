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Новини Коронавірус і карантин
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З 2700 апаратів ШВЛ в Україні задіяно 170, - Степанов

З 2700 апаратів ШВЛ в Україні задіяно 170, - Степанов

Від початку пандемії коронавірусу COVID-19 в лікарнях у всій Україні було встановлено майже 900 апаратів ШВЛ, всього в лікарнях першої хвилі їх налічується близько 2700, з цієї кількості зараз задіяно 170.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на традиційному щоденному брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За останні чотири місяці від початку пандемії ми додатково встановили в лікарнях у всій країні майже 900 апаратів ШВЛ. Якщо ми говоримо про лікарню першої хвилі, то загальна кількість встановлених апаратів ШВЛ становить близько 2700. Зараз з цієї кількості 170 апаратів зайнято. Наші лікарі намагаються робити все можливе, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легенів", - сказав Степанов.

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карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Вони на цьому "кармановірусі" непогано наживаються.
Тому і пудрять. а бидло хаває.думаючих людей критично мало
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25.07.2020 12:06
+5
Значит можно продать за границу!
Из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине задействовано 170, - Степанов - Цензор.НЕТ 7967


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25.07.2020 11:59
+4
Неплохо кто то на панике наварился... вопрос кто из правительства ?
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25.07.2020 12:10
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Це ж просто чудово .нехай даст Господь. щоб інші ніколи і не знадобилися!
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25.07.2020 11:55 Відповісти
Так какого хера эти земрази нам пудрят мозги со своими сказками про вирус???
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25.07.2020 11:57 Відповісти
Вони на цьому "кармановірусі" непогано наживаються.
Тому і пудрять. а бидло хаває.думаючих людей критично мало
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25.07.2020 12:06 Відповісти
Дай Бог, але можливо інші апарати несправні, лише 170 функціонірують, а решту спишуть, що Порошенко пошкодив.
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25.07.2020 13:27 Відповісти
Значит можно продать за границу!
Из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине задействовано 170, - Степанов - Цензор.НЕТ 7967


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25.07.2020 11:59 Відповісти
Только не надо выдавать это за победу , ситуация со свободными ИВЛ обьясняется очень просто -------- нет подготовленного количества персонала для работы с ними
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25.07.2020 12:07 Відповісти
сейчас 40000 активных случаев. по мировой статистике 5%+ тяжелые.
т.е. тяжелых активных случаев - 2000+.
вопрос почему на ивл ВСЕГО 170? остальные умирают в коридорах?
украина - уникальная страна. люди с тяэелыми поражения легких сами выздоравливают в коридоре больнице и уровень смертность поэтому низкий.
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25.07.2020 12:24 Відповісти
нет никакой уникальности ,люди умирают с диагнозом пневмония где нельзя отвертеться от диагноза ковид , никому нахрен не нужны расследования и изоляция его контактов ,кто этим будет заниматься ? врачи нет,медсестры нет,им своей головной боли хватает ,ментам это тоже не надо ,специальной службы делать на местах нет
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25.07.2020 13:15 Відповісти
Починаємо розуміти що нас найо-ують..
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25.07.2020 16:08 Відповісти
Неплохо кто то на панике наварился... вопрос кто из правительства ?
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25.07.2020 12:10 Відповісти
А те 20 человек что каждый день умирают по статистике им чо зажали аппараты?)
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25.07.2020 12:20 Відповісти
Нет это самоубицы, дтп, онкология которым приписали диагноз. Бесплатные похороны +профит больнице и родственникам. При том что каждый день умирает 1500-1600 человек то 20 не тяжело приписать.
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25.07.2020 12:54 Відповісти
Практика использования ИВЛ во время ковид оказалась совсем не такой, которая бы оправдывала их панические закупки. В наиболее напряжённые дни в Италии использовалось не более 10% имеющихся ИВЛ, в Нью-Йорке и Израиле из 3тысяч ИВЛ в сутки задействовалось максимум 150-200. Но самолёты продолжали развозить ИВЛ из Китая по всему миру.
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25.07.2020 12:44 Відповісти
ИВЛ убивает человека.Ковид присоединяясь к красным кровяным тельцам и не даёт переносить кислород.Нужно сначала освободить тельцы от ковида.Дыхание по физиологии осуществляется в присутствии определённой концентрации выдыхаемого углекислого газа.Иначе-удушье даже при искусственной подаче кислорода.Подышите интенсивно на полную грудь чуть больше минуты и вы потеряете сознание от недостатка .... кислорода.Поэтому ИВЛ -изначально смерть.
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25.07.2020 12:58 Відповісти
В США смертность больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ составила 88%. У нас, в лучшем случае, это будет 99,99%
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25.07.2020 16:57 Відповісти
зрада.
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25.07.2020 19:17 Відповісти
 
 