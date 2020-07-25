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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+8 Ali Hasan
показати весь коментар25.07.2020 10:42 Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.07.2020 10:55 Посилання
+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.07.2020 10:59 Посилання
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ПОРА отчитаться перед налогоплательщиком
Выгнал Дональд Фредович вашего эфиопского гоминида, т.к. Дональду Фредовичу весь ваш цырк тоже осточертел.
Так что, заканчивайте там. Договаривайтесь побыстрее о сферах влияния. А то пока вы тут делите всякие камни, Дональд Фредович их на Луне и на Марсе начнёт добывать. И кому вы тогда нужны, с вашими активами, картинами и золотыми унитазами ? Хреновые из вас Хозяева планеты. Криворукие. Всё у вас через *опу.
Больше месяца мы убеждали, что отмена второго контрольного теста перед выписыванием приведет к вспышке эпидемии. Мы не были услышаны. Всплеск эпидемической заболеваемости пошел в полный рост. Ну наслаждайтесь..