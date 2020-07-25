УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8504 відвідувача онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
2 536 16

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Суперсвітлина до цієї статті!
показати весь коментар
25.07.2020 10:42
+5
Расскажите ПО ЦИФРАМ куда пошли деньги по борьбе с вирусом
ПОРА отчитаться перед налогоплательщиком
показати весь коментар
25.07.2020 10:55
+5
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4484
показати весь коментар
25.07.2020 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суперсвітлина до цієї статті!
показати весь коментар
25.07.2020 10:42 Відповісти
Расскажите ПО ЦИФРАМ куда пошли деньги по борьбе с вирусом
ПОРА отчитаться перед налогоплательщиком
показати весь коментар
25.07.2020 10:55 Відповісти
И почему не арестовали КРадуцкого за вредительство
показати весь коментар
25.07.2020 10:56 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9891
показати весь коментар
25.07.2020 11:04 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4484
показати весь коментар
25.07.2020 10:59 Відповісти
Бе ме ... і жнива у дядька Білла і тітки Меланди.
показати весь коментар
25.07.2020 11:01 Відповісти
Вы, это, поймите: всем стало пифуй. Поначалу население поверило прессе, что, типа, очередная чума пожаловала. Но, через шесть месяцев - всем всё надоело. Вы там в своём Бильдерберге никак в очередной раз поделить активы не можете, но и бимбами кидаться тоже стрёмно - может ядрён-батон в ответ прилететь. Так вона чё удумали: "пандемию".
Выгнал Дональд Фредович вашего эфиопского гоминида, т.к. Дональду Фредовичу весь ваш цырк тоже осточертел.
Так что, заканчивайте там. Договаривайтесь побыстрее о сферах влияния. А то пока вы тут делите всякие камни, Дональд Фредович их на Луне и на Марсе начнёт добывать. И кому вы тогда нужны, с вашими активами, картинами и золотыми унитазами ? Хреновые из вас Хозяева планеты. Криворукие. Всё у вас через *опу.
показати весь коментар
25.07.2020 11:21 Відповісти
Рожа его морды на картинке говорит сама за себя...
показати весь коментар
25.07.2020 11:24 Відповісти
Українські лікарі паразитують на державному бюджеті. Вони зацікавлені у всіляких інфекціях. Тому після коронавірусу будуть боротися з наступним декольтевірусом.
показати весь коментар
25.07.2020 11:32 Відповісти
tZEinform
Больше месяца мы убеждали, что отмена второго контрольного теста перед выписыванием приведет к вспышке эпидемии. Мы не были услышаны. Всплеск эпидемической заболеваемости пошел в полный рост. Ну наслаждайтесь..
показати весь коментар
25.07.2020 12:41 Відповісти
Який там брифінг. Їх набрали, щоб росла чисельність хворих, і щоб залякувати коронавірусом, а не для лікування. Тож і виконують план. Тільки населення до владних придурків звикло - не перші гниди в голові, - тож вєлікій зєльоний план провалився.
показати весь коментар
26.07.2020 00:29 Відповісти
 
 