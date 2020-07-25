2 536 16
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Топ комментарии
+8 Ali Hasan
показать весь комментарий25.07.2020 10:42 Ссылка
+5 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий25.07.2020 10:55 Ссылка
+5 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий25.07.2020 10:59 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПОРА отчитаться перед налогоплательщиком
Выгнал Дональд Фредович вашего эфиопского гоминида, т.к. Дональду Фредовичу весь ваш цырк тоже осточертел.
Так что, заканчивайте там. Договаривайтесь побыстрее о сферах влияния. А то пока вы тут делите всякие камни, Дональд Фредович их на Луне и на Марсе начнёт добывать. И кому вы тогда нужны, с вашими активами, картинами и золотыми унитазами ? Хреновые из вас Хозяева планеты. Криворукие. Всё у вас через *опу.
Больше месяца мы убеждали, что отмена второго контрольного теста перед выписыванием приведет к вспышке эпидемии. Мы не были услышаны. Всплеск эпидемической заболеваемости пошел в полный рост. Ну наслаждайтесь..