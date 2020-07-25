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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снова близкое к рекордному количество новых случаев COVID-19 - 1106, умерли 19 человек

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Суперсвітлина до цієї статті!
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25.07.2020 10:42
+5
Расскажите ПО ЦИФРАМ куда пошли деньги по борьбе с вирусом
ПОРА отчитаться перед налогоплательщиком
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25.07.2020 10:55
+5
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4484
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25.07.2020 10:59
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Суперсвітлина до цієї статті!
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25.07.2020 10:42 Ответить
Расскажите ПО ЦИФРАМ куда пошли деньги по борьбе с вирусом
ПОРА отчитаться перед налогоплательщиком
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25.07.2020 10:55 Ответить
И почему не арестовали КРадуцкого за вредительство
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25.07.2020 10:56 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9891
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25.07.2020 11:04 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4484
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25.07.2020 10:59 Ответить
Бе ме ... і жнива у дядька Білла і тітки Меланди.
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25.07.2020 11:01 Ответить
Вы, это, поймите: всем стало пифуй. Поначалу население поверило прессе, что, типа, очередная чума пожаловала. Но, через шесть месяцев - всем всё надоело. Вы там в своём Бильдерберге никак в очередной раз поделить активы не можете, но и бимбами кидаться тоже стрёмно - может ядрён-батон в ответ прилететь. Так вона чё удумали: "пандемию".
Выгнал Дональд Фредович вашего эфиопского гоминида, т.к. Дональду Фредовичу весь ваш цырк тоже осточертел.
Так что, заканчивайте там. Договаривайтесь побыстрее о сферах влияния. А то пока вы тут делите всякие камни, Дональд Фредович их на Луне и на Марсе начнёт добывать. И кому вы тогда нужны, с вашими активами, картинами и золотыми унитазами ? Хреновые из вас Хозяева планеты. Криворукие. Всё у вас через *опу.
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25.07.2020 11:21 Ответить
Рожа его морды на картинке говорит сама за себя...
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25.07.2020 11:24 Ответить
Українські лікарі паразитують на державному бюджеті. Вони зацікавлені у всіляких інфекціях. Тому після коронавірусу будуть боротися з наступним декольтевірусом.
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25.07.2020 11:32 Ответить
tZEinform
Больше месяца мы убеждали, что отмена второго контрольного теста перед выписыванием приведет к вспышке эпидемии. Мы не были услышаны. Всплеск эпидемической заболеваемости пошел в полный рост. Ну наслаждайтесь..
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25.07.2020 12:41 Ответить
Який там брифінг. Їх набрали, щоб росла чисельність хворих, і щоб залякувати коронавірусом, а не для лікування. Тож і виконують план. Тільки населення до владних придурків звикло - не перші гниди в голові, - тож вєлікій зєльоний план провалився.
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26.07.2020 00:29 Ответить
 
 