Кількість хворих на COVID-19 знизилася в 8 областях України, - РНБО

За минулу добу кількість видужалих від COVID-19 перевищила кількість захворілих у 8 з 24 областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в суботу вранці.

Так, найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Рівненській області (143 випадки) і Києві (129), Львівській області (114).

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Усього за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 50 нових випадків захворювання на COVID-19 і 27 - одужання, зараз в області хворіє 540 осіб (на 23 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 57 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 61 випадок одужання, зараз в області хворіють 918 осіб (на 7 менше за добу);

- в Дніпропетровській області зафіксовано 15 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 219 осіб (на 14 більше за добу);

- в Донецькій області зафіксовано 12 нових випадків захворювання, випадків одужання і смерті не зафіксовано. Зараз хворіє 329 осіб (на 12 більше за добу);

- в Житомирській області 21 людина захворіла і 26 осіб одужали, зараз хворіє 301 особ (на 5 менше за добу);

- в Закарпатській області 68 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 15 випадків аодужання, зараз хворіють 2 769 осіб (на 51 більше за добу);

- в Запорізькій області 13 нових хворих і 9 випадків одужання, зараз хворіє 128 людей (на 4 більше за добу);

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- в Івано-Франківській області зафіксовано 85 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 35 випадків одужання, зараз хворіють 2 362 особи(на 48 більше за добу);

- в Києві 129 нових випадків захворювання та 81 - одужання, зараз хворіє 4 648 осіб (на 48 більше за добу);

- в Київській області 40 нових хворих і 50 осіб одужали, зараз хворіє 841 особа (на 10 менше за добу);

- в Кіровоградській області зафіксовано 1 випадок захворювання, 2 людини одужали, зараз хворіє 31 людина (на 1 менше за добу);

- в Луганській області 1 новий випадок захворювання і 3 випадки одужання за добу, зараз хворіє 31 людина (на 2 менше за добу);

- у Львівській області підтверджено 114 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 - смерті, зараз хворіють 6 556 осіб (на 108 більше за добу);

- в Миколаївській області 3 нові випадки захворювання та 4 - одужання, зараз хворіє 98 осіб (на 1 менше за добу);

- в Одеській області 97 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 1 - одужання, зараз хворіє 1 576 осіб (на 94 більше за добу);

- в Полтавській області 10 нових випадків захворювання і 3 - одужання, зараз хворіє 55 осіб (на 7 більше за добу);

- в Рівненській області 43 нові випадків захворювання і 129 випадків одужання, зараз хворіє 1 116 осіб (на 14 більше за добу);

- в Сумській області 14 нових випадків захворювання і 2 - одужання, зараз хворіє 75 людей (на 12 більше за добу);

- в Тернопільській області 68 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 16 - одужання, зараз хворіють 936 осіб (на 49 більше за добу);

- в Харківській області 65 нових випадків захворювання і 34 - одужали, зараз хворіють 1 341 особа (на 31 більше, ніж на день ​​раніше);

- в Херсонській області 1 новий випадок захворювання і 3 випадки одужання, зараз хворіє 15 осіб (на 2 менше за добу);

- в Хмельницькій області зафіксовано 16 нових випадків захворювання і 5 - одужання, зараз хворіють 136 осіб (на 11 більше за добу);

- в Черкаській області 9 осіб захворіли і 8 - одужали, зараз хворіють 208 осіб (на 1 більше за добу);

- в Чернівецькій області 63 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 92 людини одужали, зараз хворіє 1 378 осіб (на 30 менше за добу);

- в Чернігівській області 11 нових випадків захворювання і 4 - одужання, зараз хворіє 235 осіб (на 7 більше за добу).

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