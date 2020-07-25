РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8524 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 553 55

С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны

С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны

С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

На Луганском направлении около 10:30 враг произвел 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета в сторону наших позиций неподалеку Причепиловки.

Также на Донецком направлении на рассвете противник из минометов калибра 82 мм обстрелял защитников н.п. Опытное. А у н.п. Водяное применил станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб воин 44-й отдельной артиллерийской бригады Михаил Воронский. ФОТО

"Предварительно, потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

Минобороны (9412) обстрел (27716) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6624
показать весь комментарий
25.07.2020 14:05
+18
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6802
показать весь комментарий
25.07.2020 14:08
+11
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9353
показать весь комментарий
25.07.2020 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сразу видна активная подготовка к "перемирию"
показать весь комментарий
25.07.2020 13:53 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6496
показать весь комментарий
25.07.2020 13:53 Ответить
Надеюсь, что кто-то в очередной раз обоссится на лавочке.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:10 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7803
показать весь комментарий
25.07.2020 13:54 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1424
показать весь комментарий
25.07.2020 13:54 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9353
показать весь комментарий
25.07.2020 13:55 Ответить
Не может такого буть!!!! Сивохо же обещал!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 13:55 Ответить
Обісцяного 5 років терплять....
показать весь комментарий
25.07.2020 13:58 Ответить
А в это время... Антиукраинская власть борется с... украинцами.
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraintsam-pasportu-hotyat-privyazat-elektronnuyu-1595415587.html Украинцам к паспорту хотят привязать электронную почту: о чем новый законопроект.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:56 Ответить
Деградация МО, генштаба в Украине достигла того состояния, в котором они уже не могут не то что работать и принимать адекватные решения, но и делать вид, что работают…Диверсанты !!!
показать весь комментарий
25.07.2020 13:58 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7365
показать весь комментарий
25.07.2020 14:02 Ответить
Зеленые нелюди за этот кошмар проголосовали... Значит пускай жрут пока не повылазит...
показать весь комментарий
25.07.2020 14:09 Ответить
Беда братан в том что если бы зеленый а и тем кто за Пороха тоже разделяют эту участь.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:16 Ответить
Хочу передать привіт військовим які проголосували за ЗЄ, ви самі цього хотіли. Не плачтесь тепер. Мені вас шкода....
показать весь комментарий
25.07.2020 14:01 Ответить
и мамочкам, которые проголосовали за Зе-мир.., что бы сыночков не призывали и не убивали...
Скоро эти сыночки в гробах косяками пойдут, даже те которые не в армии - потому что эта зе-капитуляция к большой войне..
Нужно только деморализовать для начала ВСУ, что сейчас и происходит бешеными темпами..
показать весь комментарий
25.07.2020 14:10 Ответить
Быдло кремля не знает что делать с Хабарорвском,Новосибирском, Иркутском Владивостоком,а уже и Омском ..завтра Майдан придет к Мавзолею..Крысы Путлерские готовьте Дупло... Стадо баранов Портновых...Шмариев....
показать весь комментарий
25.07.2020 14:02 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6624
показать весь комментарий
25.07.2020 14:05 Ответить
Скільки тепер чекати до відміни цього "перемир'я"?
показать весь комментарий
25.07.2020 14:05 Ответить
А ти що хотів коли блазень гавнокомандуючий якого не цікавить солдат який 4 дні помирав в "сірій" зоні а шаурма,делікатеси і Мендель.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:12 Ответить
https://twitter.com/Whiteeagle210
https://twitter.com/Whiteeagle210

White_eagle

@Whiteeagle210


Забирают с передовых позиций даже 12,7-мм пулеметы..... инфа с первых рук
показать весь комментарий
25.07.2020 14:27 Ответить
Враг уже в Киеве! С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8499
показать весь комментарий
25.07.2020 14:30 Ответить
Він там давно, нам толерантність боком виходить
показать весь комментарий
25.07.2020 15:01 Ответить
https://www.facebook.com/S.RobertsJN?fref=nf&__tn__=m%2AF&eid=ARAlGRgAssDzN8lFMMJPZStFPVaxfHa2Al_4THvF8cY-v-PYBs1AjHOagkLJkiyQTZBo1jvp0tiB_J4X
https://www.facebook.com/S.RobertsJN?fref=nf&__tn__=m%2AF&eid=ARAlGRgAssDzN8lFMMJPZStFPVaxfHa2Al_4THvF8cY-v-PYBs1AjHOagkLJkiyQTZBo1jvp0tiB_J4X

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater#

https://www.facebook.com/S.RobertsJN?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=********************************************************************************&tn-str=%2AF Василь Піддубний
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater# · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater# https://www.facebook.com/S.RobertsJN/posts/1400689433596516 Вчора ·



Значить так, "герої-атошнічкі", готовтєсь!
Вєшайтєсь, к вам прідут!
СБУ затримало А. Байдалу в звинувачені у вбивстві лідера бойовиків Захарченка!

Завтра будуть затримані інші атошнічкі, винні в загибелі братьєв-повстанцев на Донбасі.
А шо? В кращому випадку, якщо у вас є копія наказу щодо щастосування зброї, то вам пощастило. Відповідатимуть командири.
А якщо нема... Пацани, а ви хто? Хто вам дав зброю, яким правом стріляли в людей?
Яка така війна? Війни не було! Військовий стан не вводили! Порох ваш - хунта, він захопив владу, це скоро якось таки доведуть в суді. І з того моменту ви всі зробитесь "виконавцями злочинних наказів".

Так треба, щоб мир випросити...
Тому готуйтесь. Завчасно шукайте документи та свідків, котрі підтвердять що лічно ви не вбивали сепарню, не руйнували будинки, не підривали мости.
Або сушіть сухарі.

Бо наобирали, *****...
Ідіоти!

Р.S./
Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваному громадянину (Байдалі, - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та ************, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у відповіді СБУ
показать весь комментарий
25.07.2020 14:06 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6878
показать весь комментарий
25.07.2020 14:06 Ответить
Защищать Обнуляйтера никто не будет....отнесут в Мавзолей живьем чтоб Трибуналу по Боингу в Гааге не достался живым...
показать весь комментарий
25.07.2020 14:06 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6802
показать весь комментарий
25.07.2020 14:08 Ответить
Тиша на цвинтарі а при блазню Україна швидкими темпами іде до цієї тиші.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:13 Ответить
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1028
показать весь комментарий
25.07.2020 14:17 Ответить
Тут грубая, стратегическая ошибка: это не наши СМИ. Не украинские.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:32 Ответить
Не знаю насколько главнокомандующий обязан лично участвовать в спасении каждого бойца, но зато я прекрасно помню парад в Киеве, во время Иловайской трагедии. Из Зе главнокомандующий - как из коровы балерина, но не надо из Пороха спасителя Украины делать. Если бы он был таковым, то народ его бы не послал на выборах. На Хабаровск посмотрите и поймете что такое "всенародная поддержка".
показать весь комментарий
25.07.2020 15:24 Ответить
Нарід вибрав зє бо він такий як і вони самі, недолугі малороси уставшіє ат вайни.
показать весь комментарий
25.07.2020 15:31 Ответить
А ты, Саша, поищи себе народ получше, поумнее. Можешь у даунбасцев и крымчать поучиться. Те тоже очень недовольны были народом Украины.
показать весь комментарий
25.07.2020 15:35 Ответить
ти якусь вігню пишеш.
показать весь комментарий
25.07.2020 19:18 Ответить
зато я прекрасно помню парад в Киеве, во время Иловайской трагедии.


К врачу сходи,

потому что парад был ДО Иловайской трагедии, а не "во время"
показать весь комментарий
25.07.2020 15:49 Ответить
А отмена парада чем то помогла б Илловайску ?.\. .\или бы навредила в Целом...?? . .. На параде участвовали курсанты и президенский полк , Нападение рф было фактичесски за 2-3 суток до парада , Да и в трагедии Илловайска виновна ТОЬКО подлая и ВНЕЗАПНАЯ агрессия ( как счасс модно ) ТОЙ СТОРОНЫ....
показать весь комментарий
25.07.2020 23:41 Ответить
и где же зерыги...
показать весь комментарий
25.07.2020 14:16 Ответить
абнуляються
показать весь комментарий
25.07.2020 14:18 Ответить
А как же перемирие, а Вова?
показать весь комментарий
25.07.2020 14:19 Ответить
Луцкими и полтавскими террористами вам отвлекли внимание от более скрытых и тихих ТЕМНЫХ дел....
показать весь комментарий
25.07.2020 14:20 Ответить
Худшее что стоило ожидать от ЗЕ -власти это запрет на самозащиту - свершилось наихудшее. Теперь украинцев будут вырезать как баранов. А готов ли зелефонд, безвозмездно отдать все то, что было нажито при Украине, своим братушкам из рашки? Я на 100% уверен что не хотят, а придется.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:23 Ответить
Зеленский сказал что ради мира, готов стать на колени перед пуйлом. Запрет на самозащиту и является тем, что называется стать на колени перед агрессором, только стать всей страной.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:27 Ответить
Гитлер оккупировал Белоруссию за 10 дней июня,Украину за 2 месяца,Латвию,Литву,Эстонию и Молдавию за 16 дней...,чтобы содержать оккупированные части СССРа дохляка к сентябрю 1941 года,а это 81 миллион населения надо было 2 миллиона солдат Вермахта...
показать весь комментарий
25.07.2020 14:29 Ответить
Те кто до сих пор уверен что раша не воюет против Украины дайте ответ на один вопрос - Почему именно рашака заблокировала резолюцию ООН о вводе миротворцев в Украину?
показать весь комментарий
25.07.2020 14:33 Ответить
Сцыкунов Мавзолейных лечит Эрдоган нехило,потому быдло кремля и лезет сюда...типа мстят за провалы в Сирии и Ливии...
показать весь комментарий
25.07.2020 14:36 Ответить
_Эту "уверенность" рисуют путлеровские информвойска. Которые отлично знают как на самом деле обстоит дело.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:38 Ответить
Ты совершенно не там спрашиваешь, сходи в рашка-интернет спроси.
показать весь комментарий
25.07.2020 15:11 Ответить
Если украинцы не отстоят право на самозащиту, то Украина быстро превратится в рашку или Белорусь где защищаться от произвола диктаторов запрещено и карается карательными органами.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:42 Ответить
не украинские "слуги" есть "зеленые человечки" рашиста в Украине, решения которых есть во вред народу Украине и ее народу...
показать весь комментарий
25.07.2020 14:56 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlJVwH6mnm2dhXamnV32n375K5iTWTAv90DoE1RlJHmbuBi2z5gax532V4Ws82SMjAh9phJKDNrE9g&hc_ref=ARQBgvLQ6cC2eTvb3Bk4pIRJQOJyo5OeViiS-A3y4_nxmCb1F3-Y7NUoM59TZaL56-c&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4343497645690498 50 хв ·

Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.
Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.

Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.
Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.
Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.
Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.
Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
показать весь комментарий
25.07.2020 15:17 Ответить
Всеобъемлющее перемирие. Только идиот может думать на фронте перестанут стрелять.
показать весь комментарий
25.07.2020 15:10 Ответить
Идет подготовка к прекращению огня- малым калибром
Останется только залповый " Градами" и другой техникой, благо,
президент запретил эвакуировать раненых.
показать весь комментарий
25.07.2020 15:19 Ответить
и здесь мимо...
артиллерию тоже забирают..

Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Опитного, Водяного і Причепилівки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9031
показать весь комментарий
25.07.2020 15:23 Ответить
" http://argumentua.com/stati/evgeniya-podobnaya-*******-esli-my-prekratim-strelyat-nas-prosto-budut-ubivatukrainskii-****** Евгения Подобная, военкор: «Если мы прекратим стрелять - нас просто будут убивать »
показать весь комментарий
25.07.2020 17:13 Ответить
Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Опитного, Водяного і Причепилівки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4217
показать весь комментарий
25.07.2020 19:07 Ответить
обе стороны стреляю симметрично.
всё как всегда.
показать весь комментарий
25.07.2020 19:33 Ответить
 
 