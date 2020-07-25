С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны

С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

На Луганском направлении около 10:30 враг произвел 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета в сторону наших позиций неподалеку Причепиловки.

Также на Донецком направлении на рассвете противник из минометов калибра 82 мм обстрелял защитников н.п. Опытное. А у н.п. Водяное применил станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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"Предварительно, потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.