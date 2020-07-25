С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны
С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
На Луганском направлении около 10:30 враг произвел 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета в сторону наших позиций неподалеку Причепиловки.
Также на Донецком направлении на рассвете противник из минометов калибра 82 мм обстрелял защитников н.п. Опытное. А у н.п. Водяное применил станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"Предварительно, потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraintsam-pasportu-hotyat-privyazat-elektronnuyu-1595415587.html Украинцам к паспорту хотят привязать электронную почту: о чем новый законопроект.
Скоро эти сыночки в гробах косяками пойдут, даже те которые не в армии - потому что эта зе-капитуляция к большой войне..
Нужно только деморализовать для начала ВСУ, что сейчас и происходит бешеными темпами..
https://twitter.com/Whiteeagle210
White_eagle
@Whiteeagle210
Забирают с передовых позиций даже 12,7-мм пулеметы..... инфа с первых рук
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater#
https://www.facebook.com/S.RobertsJN?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=********************************************************************************&tn-str=%2AF Василь Піддубний
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater# · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater# https://www.facebook.com/S.RobertsJN/posts/1400689433596516 Вчора ·
Значить так, "герої-атошнічкі", готовтєсь!
Вєшайтєсь, к вам прідут!
СБУ затримало А. Байдалу в звинувачені у вбивстві лідера бойовиків Захарченка!
Завтра будуть затримані інші атошнічкі, винні в загибелі братьєв-повстанцев на Донбасі.
А шо? В кращому випадку, якщо у вас є копія наказу щодо щастосування зброї, то вам пощастило. Відповідатимуть командири.
А якщо нема... Пацани, а ви хто? Хто вам дав зброю, яким правом стріляли в людей?
Яка така війна? Війни не було! Військовий стан не вводили! Порох ваш - хунта, він захопив владу, це скоро якось таки доведуть в суді. І з того моменту ви всі зробитесь "виконавцями злочинних наказів".
Так треба, щоб мир випросити...
Тому готуйтесь. Завчасно шукайте документи та свідків, котрі підтвердять що лічно ви не вбивали сепарню, не руйнували будинки, не підривали мости.
Або сушіть сухарі.
Бо наобирали, *****...
Ідіоти!
Р.S./
Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваному громадянину (Байдалі, - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та ************, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у відповіді СБУ
К врачу сходи,
потому что парад был ДО Иловайской трагедии, а не "во время"
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4343497645690498 50 хв ·
Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.
Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.
Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.
Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.
Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.
Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.
Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
Останется только залповый " Градами" и другой техникой, благо,
президент запретил эвакуировать раненых.
артиллерию тоже забирают..
всё как всегда.