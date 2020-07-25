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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Опитного, Водяного і Причепилівки, - Міноборони

Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Опитного, Водяного і Причепилівки, - Міноборони

Від початку поточної доби до полудня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"На Луганському напрямку близько 10.30 ворог здійснив 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомету у бік наших позицій неподалік Причепилівки.

На Донецькому напрямку на світанку противник з мінометів калібру 82 мм обстріляв захисників Опитного.

А біля Водяного застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Попередньо, втрат серед українських захисників немає. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За півтора року українські воїни отримали 1,9 млн грн за знищення 76 одиниць ворожої військової техніки, - Генштаб ЗСУ

Міноборони (7464) обстріл (29037) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6624
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25.07.2020 14:05
+18
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6802
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25.07.2020 14:08
+11
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9353
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25.07.2020 13:55
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Сразу видна активная подготовка к "перемирию"
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25.07.2020 13:53 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6496
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25.07.2020 13:53 Відповісти
Надеюсь, что кто-то в очередной раз обоссится на лавочке.
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25.07.2020 14:10 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7803
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25.07.2020 13:54 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1424
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25.07.2020 13:54 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9353
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25.07.2020 13:55 Відповісти
Не может такого буть!!!! Сивохо же обещал!!!
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25.07.2020 13:55 Відповісти
Обісцяного 5 років терплять....
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25.07.2020 13:58 Відповісти
А в это время... Антиукраинская власть борется с... украинцами.
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraintsam-pasportu-hotyat-privyazat-elektronnuyu-1595415587.html Украинцам к паспорту хотят привязать электронную почту: о чем новый законопроект.
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25.07.2020 13:56 Відповісти
Деградация МО, генштаба в Украине достигла того состояния, в котором они уже не могут не то что работать и принимать адекватные решения, но и делать вид, что работают…Диверсанты !!!
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25.07.2020 13:58 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7365
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25.07.2020 14:02 Відповісти
Зеленые нелюди за этот кошмар проголосовали... Значит пускай жрут пока не повылазит...
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25.07.2020 14:09 Відповісти
Беда братан в том что если бы зеленый а и тем кто за Пороха тоже разделяют эту участь.
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25.07.2020 14:16 Відповісти
Хочу передать привіт військовим які проголосували за ЗЄ, ви самі цього хотіли. Не плачтесь тепер. Мені вас шкода....
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25.07.2020 14:01 Відповісти
и мамочкам, которые проголосовали за Зе-мир.., что бы сыночков не призывали и не убивали...
Скоро эти сыночки в гробах косяками пойдут, даже те которые не в армии - потому что эта зе-капитуляция к большой войне..
Нужно только деморализовать для начала ВСУ, что сейчас и происходит бешеными темпами..
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25.07.2020 14:10 Відповісти
Быдло кремля не знает что делать с Хабарорвском,Новосибирском, Иркутском Владивостоком,а уже и Омском ..завтра Майдан придет к Мавзолею..Крысы Путлерские готовьте Дупло... Стадо баранов Портновых...Шмариев....
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25.07.2020 14:02 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6624
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25.07.2020 14:05 Відповісти
Скільки тепер чекати до відміни цього "перемир'я"?
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25.07.2020 14:05 Відповісти
А ти що хотів коли блазень гавнокомандуючий якого не цікавить солдат який 4 дні помирав в "сірій" зоні а шаурма,делікатеси і Мендель.
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25.07.2020 14:12 Відповісти
https://twitter.com/Whiteeagle210
https://twitter.com/Whiteeagle210

White_eagle

@Whiteeagle210


Забирают с передовых позиций даже 12,7-мм пулеметы..... инфа с первых рук
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25.07.2020 14:27 Відповісти
Враг уже в Киеве! С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8499
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25.07.2020 14:30 Відповісти
Він там давно, нам толерантність боком виходить
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25.07.2020 15:01 Відповісти
https://www.facebook.com/S.RobertsJN?fref=nf&__tn__=m%2AF&eid=ARAlGRgAssDzN8lFMMJPZStFPVaxfHa2Al_4THvF8cY-v-PYBs1AjHOagkLJkiyQTZBo1jvp0tiB_J4X
https://www.facebook.com/S.RobertsJN?fref=nf&__tn__=m%2AF&eid=ARAlGRgAssDzN8lFMMJPZStFPVaxfHa2Al_4THvF8cY-v-PYBs1AjHOagkLJkiyQTZBo1jvp0tiB_J4X

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater#

https://www.facebook.com/S.RobertsJN?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=********************************************************************************&tn-str=%2AF Василь Піддубний
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater# · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400689403596519&set=a.303017533363717&type=3&theater# https://www.facebook.com/S.RobertsJN/posts/1400689433596516 Вчора ·



Значить так, "герої-атошнічкі", готовтєсь!
Вєшайтєсь, к вам прідут!
СБУ затримало А. Байдалу в звинувачені у вбивстві лідера бойовиків Захарченка!

Завтра будуть затримані інші атошнічкі, винні в загибелі братьєв-повстанцев на Донбасі.
А шо? В кращому випадку, якщо у вас є копія наказу щодо щастосування зброї, то вам пощастило. Відповідатимуть командири.
А якщо нема... Пацани, а ви хто? Хто вам дав зброю, яким правом стріляли в людей?
Яка така війна? Війни не було! Військовий стан не вводили! Порох ваш - хунта, він захопив владу, це скоро якось таки доведуть в суді. І з того моменту ви всі зробитесь "виконавцями злочинних наказів".

Так треба, щоб мир випросити...
Тому готуйтесь. Завчасно шукайте документи та свідків, котрі підтвердять що лічно ви не вбивали сепарню, не руйнували будинки, не підривали мости.
Або сушіть сухарі.

Бо наобирали, *****...
Ідіоти!

Р.S./
Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваному громадянину (Байдалі, - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та ************, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у відповіді СБУ
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25.07.2020 14:06 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6878
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25.07.2020 14:06 Відповісти
Защищать Обнуляйтера никто не будет....отнесут в Мавзолей живьем чтоб Трибуналу по Боингу в Гааге не достался живым...
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25.07.2020 14:06 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6802
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25.07.2020 14:08 Відповісти
Тиша на цвинтарі а при блазню Україна швидкими темпами іде до цієї тиші.
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25.07.2020 14:13 Відповісти
С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного, Водяного и Причепиловки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1028
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25.07.2020 14:17 Відповісти
Тут грубая, стратегическая ошибка: это не наши СМИ. Не украинские.
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25.07.2020 14:32 Відповісти
Не знаю насколько главнокомандующий обязан лично участвовать в спасении каждого бойца, но зато я прекрасно помню парад в Киеве, во время Иловайской трагедии. Из Зе главнокомандующий - как из коровы балерина, но не надо из Пороха спасителя Украины делать. Если бы он был таковым, то народ его бы не послал на выборах. На Хабаровск посмотрите и поймете что такое "всенародная поддержка".
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25.07.2020 15:24 Відповісти
Нарід вибрав зє бо він такий як і вони самі, недолугі малороси уставшіє ат вайни.
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25.07.2020 15:31 Відповісти
А ты, Саша, поищи себе народ получше, поумнее. Можешь у даунбасцев и крымчать поучиться. Те тоже очень недовольны были народом Украины.
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25.07.2020 15:35 Відповісти
ти якусь вігню пишеш.
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25.07.2020 19:18 Відповісти
зато я прекрасно помню парад в Киеве, во время Иловайской трагедии.


К врачу сходи,

потому что парад был ДО Иловайской трагедии, а не "во время"
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25.07.2020 15:49 Відповісти
А отмена парада чем то помогла б Илловайску ?.\. .\или бы навредила в Целом...?? . .. На параде участвовали курсанты и президенский полк , Нападение рф было фактичесски за 2-3 суток до парада , Да и в трагедии Илловайска виновна ТОЬКО подлая и ВНЕЗАПНАЯ агрессия ( как счасс модно ) ТОЙ СТОРОНЫ....
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25.07.2020 23:41 Відповісти
и где же зерыги...
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25.07.2020 14:16 Відповісти
абнуляються
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25.07.2020 14:18 Відповісти
А как же перемирие, а Вова?
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25.07.2020 14:19 Відповісти
Луцкими и полтавскими террористами вам отвлекли внимание от более скрытых и тихих ТЕМНЫХ дел....
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25.07.2020 14:20 Відповісти
Худшее что стоило ожидать от ЗЕ -власти это запрет на самозащиту - свершилось наихудшее. Теперь украинцев будут вырезать как баранов. А готов ли зелефонд, безвозмездно отдать все то, что было нажито при Украине, своим братушкам из рашки? Я на 100% уверен что не хотят, а придется.
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25.07.2020 14:23 Відповісти
Зеленский сказал что ради мира, готов стать на колени перед пуйлом. Запрет на самозащиту и является тем, что называется стать на колени перед агрессором, только стать всей страной.
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25.07.2020 14:27 Відповісти
Гитлер оккупировал Белоруссию за 10 дней июня,Украину за 2 месяца,Латвию,Литву,Эстонию и Молдавию за 16 дней...,чтобы содержать оккупированные части СССРа дохляка к сентябрю 1941 года,а это 81 миллион населения надо было 2 миллиона солдат Вермахта...
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25.07.2020 14:29 Відповісти
Те кто до сих пор уверен что раша не воюет против Украины дайте ответ на один вопрос - Почему именно рашака заблокировала резолюцию ООН о вводе миротворцев в Украину?
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25.07.2020 14:33 Відповісти
Сцыкунов Мавзолейных лечит Эрдоган нехило,потому быдло кремля и лезет сюда...типа мстят за провалы в Сирии и Ливии...
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25.07.2020 14:36 Відповісти
_Эту "уверенность" рисуют путлеровские информвойска. Которые отлично знают как на самом деле обстоит дело.
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25.07.2020 14:38 Відповісти
Ты совершенно не там спрашиваешь, сходи в рашка-интернет спроси.
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25.07.2020 15:11 Відповісти
Если украинцы не отстоят право на самозащиту, то Украина быстро превратится в рашку или Белорусь где защищаться от произвола диктаторов запрещено и карается карательными органами.
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25.07.2020 14:42 Відповісти
не украинские "слуги" есть "зеленые человечки" рашиста в Украине, решения которых есть во вред народу Украине и ее народу...
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25.07.2020 14:56 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlJVwH6mnm2dhXamnV32n375K5iTWTAv90DoE1RlJHmbuBi2z5gax532V4Ws82SMjAh9phJKDNrE9g&hc_ref=ARQBgvLQ6cC2eTvb3Bk4pIRJQOJyo5OeViiS-A3y4_nxmCb1F3-Y7NUoM59TZaL56-c&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4343497645690498 50 хв ·

Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.
Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.

Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.
Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.
Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.
Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.
Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
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25.07.2020 15:17 Відповісти
Всеобъемлющее перемирие. Только идиот может думать на фронте перестанут стрелять.
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25.07.2020 15:10 Відповісти
Идет подготовка к прекращению огня- малым калибром
Останется только залповый " Градами" и другой техникой, благо,
президент запретил эвакуировать раненых.
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25.07.2020 15:19 Відповісти
и здесь мимо...
артиллерию тоже забирают..

Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Опитного, Водяного і Причепилівки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9031
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25.07.2020 15:23 Відповісти
" http://argumentua.com/stati/evgeniya-podobnaya-*******-esli-my-prekratim-strelyat-nas-prosto-budut-ubivatukrainskii-****** Евгения Подобная, военкор: «Если мы прекратим стрелять - нас просто будут убивать »
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25.07.2020 17:13 Відповісти
Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Опитного, Водяного і Причепилівки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4217
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25.07.2020 19:07 Відповісти
обе стороны стреляю симметрично.
всё как всегда.
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25.07.2020 19:33 Відповісти
 
 