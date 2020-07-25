Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Опитного, Водяного і Причепилівки, - Міноборони

Від початку поточної доби до полудня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"На Луганському напрямку близько 10.30 ворог здійснив 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомету у бік наших позицій неподалік Причепилівки.

На Донецькому напрямку на світанку противник з мінометів калібру 82 мм обстріляв захисників Опитного.

А біля Водяного застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Попередньо, втрат серед українських захисників немає. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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