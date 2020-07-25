Свято-Феодосиевский монастырь в центре Киева закрыли на карантин из-за COVID-19

В Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре, что расположен в Печерском районе столицы, обнаружили коронавирус COVID-19, монастырь закрыли на карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службымонастыря в Facebook

"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинных предписаний, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения.

Просим молитв за выздоровление больных и преодоление губительной болезни", - сказано в сообщении.

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры.

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