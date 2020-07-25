Свято-Феодосіїський монастир у центрі Києва закрили на карантин через COVID-19

У Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі, що розташований в Печерському районі столиці, виявили коронавірус COVID-19, монастир закрили на карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби монастиря в фейсбуці.

"У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб із підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування.

Просимо молитов за одужання хворих та подолання згубної пошесті", - сказано в повідомленні.

Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир м.Києва належить Православній Церкві України, розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври.

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