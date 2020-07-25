Девять областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина, - Минздрав

По состоянию на 25 июля девять областей Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Не готовы к ослаблению карантина: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

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По методике Минздрава, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тіс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.