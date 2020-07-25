Девять областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина, - Минздрав
По состоянию на 25 июля девять областей Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Не готовы к ослаблению карантина: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.
По методике Минздрава, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тіс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
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https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/286890386089324?__xts__%5B0%5D=68.ARAT1Jg68JkHiPZoXuQz3QQkUBxXRay3ybm8voinnOsgRs8X0hgkGPbFlhAdhIvlN8oDp1oaHMLUneiogpNkKO4Lx-aqux82rOYY2Ta138dWeV0vxYqfPh3bFATCn3pFD0gzU6k90ciO5wc4DV_mNfWU4_lDjPrFCpwHFS33s25ARra_zQLTBPzJqAfLAABEX0udaSZwX6KN_CROxIYPCd6bfPo03WOADgZhEK2o1zdRApPy9t9Ub1s7cLGJ3Cmlsr9jFtjhS4y24K4rK-dk4tRuif11qS_buDI1vMYtg2fMNp2_WbI&__tn__=H-R 2d
ЗАРАЗ У ХАРКОВІ, В ІНФЕКЦІЙНІЙ ЛІКАРНІ №22, НА ГРАНІ СМЕРТІ ЗНАХОДИТЬСЯ
ХЛОПЕЦЬ, 39 РОКІВ.
Вже три доби він в комі під апаратом ШВЛ.
Так, він інфікований ковідом. Але, знаєте, чому він у комі? Це не ковід. Це піздець і ****** українська медицина!
На тому тижні людина була госпіталізована до 22-ї лікарні з високою температурою, кашлем і діагнозом COVID-19.
Я не знаю, за яким протоколом лікували хлопця, але треба сказати, що до цього в нього були проблеми з тиском. З іншої історії знайомої мені людини, яка в Україні теж перехворіла на ковід, мені відомо, що у нас хворим масово дають плаквеніл, який дуже погано впливає на серцево судинну систему.
Ця людина розказувала мені, що від плакавенілу їй було дуже погано: серце, тахікардія, високий тиск і так далі. Але, саме цю людину доглядали добре і компенсували негативний вплив плакавенілу іншими засобами.
Повторюся, не знаю, чи застосовували у 22-й лікарні плаквеніл, але у хлопця через декілька днів лікування стався важкий інсульт. Але головне скотство відбулося пізніше.
Оскільки у 22-й лікарні з інсультами боротися не можуть, бо вона для цього не придатна, було вирішено перевезти хлопця у яку-небудь профільну лікарню. І тут почалося.
На спеціалізованій швидкій (для заражених ковідом, а не для інсультників і сердечників) його привезли спочатку в одну харківську лікарню. (А питання медичної допомоги при інсульті - це зазвичай питання максимум декількох годин.) Він ще був у свідомості і дихав самостійно.
В цій лікарні хлопця приймати відмовилися, бо... в нього ковід! Ах же ж ****** ма! Вже 4 місяця нам ******* з екранів, як українські лікарі героїчно і професійно боряться з коронавірусом, а така елементарна *****, як підготовлене місце в іншій лікарні для інфікованих на корону, але маючих інше важке захворювання, відсутня! І це Харків, де купа різноманітних, в тому числі, блатних лікарень!
Це, до речі, один з наслідків накрученої ЗМІ та усілякими інформаційними ковідопідарасами паніки - коли у лікарнях обдристане керівництво відмовляється створювати відповідні палати для лікування інфікованих ковідом, які страждають на інші хвороби.
Проте, в нашій історії це ше був не кінець. Після невдачі в першій лікарні, хлопця повезли ще в одну харківську лікарню.
Але там виявилися ще більші медичні "професіонали та герої", а попросту кажучи, кончені підараси
Бо в цій лікарні його теж приймати відмовилися (хоча можливість та умови були.) А знаєте чому? - Тут в мене просто виносить мозок! - Бо хлопець з райцентру області, а це лікарня міська і його треба везти у цей райцентр. Чи треба казати, що в райцентрах нема лікарень, де лікують на ковід і всіх везуть в Харкові, у 22-гу, звідки швидка і превезла хлопця?
Коротше, ніякі вмовляння лікарів швидкої, що людина може ось-ось померти, що в 22-й лікарні йому потрібну допомогу надати не можуть, на лікарів міської лікарні не подіяли. Зовсім.
І сталося те, що й повинно було статися. *****. Оскільки ця вакханалія продовжувалася майже цілий день, організм хворого без потрібного медичного втручання практично не витримав, хлопець втратив свідомість і впав у кому прямо в машині швидкої, після чого лікарі швидкої вимушені були повернутися до інфекціонки, де хлопця було покладено у реанімацію і підключено до ШВЛ...
Це реальна історія. Весь день я отримую інформацію по ній. Я поки не називаю номера лікарень, де фактично вчинили злочин не забезпечивши хлопцю необхідну і термінову медичну допомогу. Бо поки людина жива, хоча й тримається на волосині, родичам хлопця не до розборок. Але, я все знаю.
І скажіть мені, будь ласка,, від чого людина може померти в даній ситуації? Від COVID-19, чи від мерзенності української медицини і деяких українських лікарів? І померлих від чого в Україні записують у жертви ковіду?
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/288083159303380 1 д. ·
З приводу загибелі хлопця від інсульту у 22-й лікарні.
Повністю копіюю статтю з Newsroom. Почитайте уважно.
Тут мені багато хто закидав, що це брехня. Так ось. Ситуацію фактично підтверджено. Створена клініко-експертна комісія. Хоча, я розумію, що, скоріш за все, комісія буде намагатися врятувати сраки лікарів 7-ї лікарні, які відмовилися приймати людину на грані смерті. (Хотілося б помилятися).
Я такий висновок роблю з коментаря віце-мера Харкова з питань охорони здоров'я, Горбунової - Рубан.
А ще я роблю з її коментаря такий висновок: якщо вас поклали у 22-гу лікарню з ковідом, і вам стало зле з іншої важкої хвороби, ви, скоріш за все, подохнете. Якщо, тільки ви не блатний хворий і вам десь там, на верху, швидко не узгодять і не забезпечать своєчасний перевід в іншу, профільну лікарню.
"В Харьковской областной инфекционной больнице скончался 39-летний мужчина, у которого диагностировали коронавирус и инсульт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Ружанский.
В Харьковской области зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19
По его словам, пациента госпитализировали на прошлой неделе с высокой температурой и кашлем. Был поставлен диагноз COVID-19. Во время лечения у мужчины произошел инсульт. В связи с этим его решили перевезти в другую больницу. В первом медучреждении, утверждает Ружанский, пациента отказались принимать из-за коронавируса, а во втором - из-за того, что он житель области, а не Харькова.
"Короче, никакие уговоры медиков скорой, что человек может вот-вот умереть, что в 22-й больнице ему необходимую помощь оказать не могут, на врачей городской больницы не подействовали. Совсем. И произошло то, что и должно было произойти. Бл**ь. Поскольку эта вакханалия продолжалась почти целый день, организм больного без медицинского вмешательства не выдержал, парень потерял сознание и впал в кому прямо в машине скорой, после чего врачи вынуждены были вернуться в инфекционку, где парня положили в реанимацию и подключили к ИВЛ", - пишет Ружанский.
В своей первой публикации блогер не стал называть номера больниц, где, по его словам, мужчине не оказали помощь. Это решение он объяснил тем, что пациент находится на волоске от смерти и родственники не хотят разбирательства. Однако после трехдневной комы житель Харьковской области скончался.
Скриншот: Facebook Oleksandr Ruzhanskyi
В Департаменте здравоохранения ХОГА подтвердили факт смерти 39-летнего мужчины. В связи с трагедией была создана клинико-экспертная комиссия, о результатах работы которой нам обещают сообщить позднее. А вот в харьковском горсовете сообщили, что по существующим правилам пациента не могут переводить между больницами без предварительного согласованя.
"Нельзя просто погрузить человека в скорую и отправить в "чистое поле". Из инфекционной больницы должны позвонить или попросить прислать врача-консультанта. Он осматривает пациента, делает запись в истории болезни и дает заключение о необходимости перевода. В случае с диагнозом COVID-19+инсульт все зависит от места жительства. Харьковчан принимает 7-я городская больница. Жителей области должны направлять в Чернобыльский диспансер или в центральную районную больницу, если она оборудована. По нашим данным, согласований о переводе не было", - рассказала вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Связаться с самим автором поста на момент публикации не удалось. В случае, если он захочет рассказать подробности трагедии, редакция NewsRoom дополнит данный материал."
ПиСи. Якщо родичи загиблого матимуть можливість і бажання спілкуватися з пресою, я про це повідомлю.
бєнєдиктова всьо розрулить,не переймайтесь.
А ось вам необхідно приготуватися...
..... співпадіння......
НЕ ДУМАЮ!
25-50% - такова частота смертельных исходов от внутрибольничной пневмонии.
1,4 млн детей в возрасте до 5 лет умирают ежегодно от пневмонии в мире. Это больше, чем от СПИДа, малярии и кори вместе взятых.
Еще одна группа больных, у которых тяжело протекает пневмония, это больные хроническими болезнями, такими как сахарный диабет, цирроз печени; люди, злоупотребляющие алкоголем, и курильщики, а также страдающие иммунным дефицитом и пациенты, получавшие химиотерапию.
В 6 раз чаще болеют пневмонией люди старше 65 лет, по сравнению с молодыми людьми. И протекает у них болезнь обычно тяжело. НУ И ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ С КОРОНОЙ??? Правильно включили пиар пневмонии по тб)) и в соцсетях и интернет сми.