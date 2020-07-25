Дев'ять областей України не відповідають критеріям послаблення карантину, - МОЗ
Станом на 25 липня дев'ять областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.
За методикою МОЗ, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу становить менше 24 на 100 тис. населення упродовж останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.
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https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/286890386089324?__xts__%5B0%5D=68.ARAT1Jg68JkHiPZoXuQz3QQkUBxXRay3ybm8voinnOsgRs8X0hgkGPbFlhAdhIvlN8oDp1oaHMLUneiogpNkKO4Lx-aqux82rOYY2Ta138dWeV0vxYqfPh3bFATCn3pFD0gzU6k90ciO5wc4DV_mNfWU4_lDjPrFCpwHFS33s25ARra_zQLTBPzJqAfLAABEX0udaSZwX6KN_CROxIYPCd6bfPo03WOADgZhEK2o1zdRApPy9t9Ub1s7cLGJ3Cmlsr9jFtjhS4y24K4rK-dk4tRuif11qS_buDI1vMYtg2fMNp2_WbI&__tn__=H-R 2d
ЗАРАЗ У ХАРКОВІ, В ІНФЕКЦІЙНІЙ ЛІКАРНІ №22, НА ГРАНІ СМЕРТІ ЗНАХОДИТЬСЯ
ХЛОПЕЦЬ, 39 РОКІВ.
Вже три доби він в комі під апаратом ШВЛ.
Так, він інфікований ковідом. Але, знаєте, чому він у комі? Це не ковід. Це піздець і ****** українська медицина!
На тому тижні людина була госпіталізована до 22-ї лікарні з високою температурою, кашлем і діагнозом COVID-19.
Я не знаю, за яким протоколом лікували хлопця, але треба сказати, що до цього в нього були проблеми з тиском. З іншої історії знайомої мені людини, яка в Україні теж перехворіла на ковід, мені відомо, що у нас хворим масово дають плаквеніл, який дуже погано впливає на серцево судинну систему.
Ця людина розказувала мені, що від плакавенілу їй було дуже погано: серце, тахікардія, високий тиск і так далі. Але, саме цю людину доглядали добре і компенсували негативний вплив плакавенілу іншими засобами.
Повторюся, не знаю, чи застосовували у 22-й лікарні плаквеніл, але у хлопця через декілька днів лікування стався важкий інсульт. Але головне скотство відбулося пізніше.
Оскільки у 22-й лікарні з інсультами боротися не можуть, бо вона для цього не придатна, було вирішено перевезти хлопця у яку-небудь профільну лікарню. І тут почалося.
На спеціалізованій швидкій (для заражених ковідом, а не для інсультників і сердечників) його привезли спочатку в одну харківську лікарню. (А питання медичної допомоги при інсульті - це зазвичай питання максимум декількох годин.) Він ще був у свідомості і дихав самостійно.
В цій лікарні хлопця приймати відмовилися, бо... в нього ковід! Ах же ж ****** ма! Вже 4 місяця нам ******* з екранів, як українські лікарі героїчно і професійно боряться з коронавірусом, а така елементарна *****, як підготовлене місце в іншій лікарні для інфікованих на корону, але маючих інше важке захворювання, відсутня! І це Харків, де купа різноманітних, в тому числі, блатних лікарень!
Це, до речі, один з наслідків накрученої ЗМІ та усілякими інформаційними ковідопідарасами паніки - коли у лікарнях обдристане керівництво відмовляється створювати відповідні палати для лікування інфікованих ковідом, які страждають на інші хвороби.
Проте, в нашій історії це ше був не кінець. Після невдачі в першій лікарні, хлопця повезли ще в одну харківську лікарню.
Але там виявилися ще більші медичні "професіонали та герої", а попросту кажучи, кончені підараси
Бо в цій лікарні його теж приймати відмовилися (хоча можливість та умови були.) А знаєте чому? - Тут в мене просто виносить мозок! - Бо хлопець з райцентру області, а це лікарня міська і його треба везти у цей райцентр. Чи треба казати, що в райцентрах нема лікарень, де лікують на ковід і всіх везуть в Харкові, у 22-гу, звідки швидка і превезла хлопця?
Коротше, ніякі вмовляння лікарів швидкої, що людина може ось-ось померти, що в 22-й лікарні йому потрібну допомогу надати не можуть, на лікарів міської лікарні не подіяли. Зовсім.
І сталося те, що й повинно було статися. *****. Оскільки ця вакханалія продовжувалася майже цілий день, організм хворого без потрібного медичного втручання практично не витримав, хлопець втратив свідомість і впав у кому прямо в машині швидкої, після чого лікарі швидкої вимушені були повернутися до інфекціонки, де хлопця було покладено у реанімацію і підключено до ШВЛ...
Це реальна історія. Весь день я отримую інформацію по ній. Я поки не називаю номера лікарень, де фактично вчинили злочин не забезпечивши хлопцю необхідну і термінову медичну допомогу. Бо поки людина жива, хоча й тримається на волосині, родичам хлопця не до розборок. Але, я все знаю.
І скажіть мені, будь ласка,, від чого людина може померти в даній ситуації? Від COVID-19, чи від мерзенності української медицини і деяких українських лікарів? І померлих від чого в Україні записують у жертви ковіду?
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/288083159303380 1 д. ·
З приводу загибелі хлопця від інсульту у 22-й лікарні.
Повністю копіюю статтю з Newsroom. Почитайте уважно.
Тут мені багато хто закидав, що це брехня. Так ось. Ситуацію фактично підтверджено. Створена клініко-експертна комісія. Хоча, я розумію, що, скоріш за все, комісія буде намагатися врятувати сраки лікарів 7-ї лікарні, які відмовилися приймати людину на грані смерті. (Хотілося б помилятися).
Я такий висновок роблю з коментаря віце-мера Харкова з питань охорони здоров'я, Горбунової - Рубан.
А ще я роблю з її коментаря такий висновок: якщо вас поклали у 22-гу лікарню з ковідом, і вам стало зле з іншої важкої хвороби, ви, скоріш за все, подохнете. Якщо, тільки ви не блатний хворий і вам десь там, на верху, швидко не узгодять і не забезпечать своєчасний перевід в іншу, профільну лікарню.
"В Харьковской областной инфекционной больнице скончался 39-летний мужчина, у которого диагностировали коронавирус и инсульт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Ружанский.
В Харьковской области зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19
По его словам, пациента госпитализировали на прошлой неделе с высокой температурой и кашлем. Был поставлен диагноз COVID-19. Во время лечения у мужчины произошел инсульт. В связи с этим его решили перевезти в другую больницу. В первом медучреждении, утверждает Ружанский, пациента отказались принимать из-за коронавируса, а во втором - из-за того, что он житель области, а не Харькова.
"Короче, никакие уговоры медиков скорой, что человек может вот-вот умереть, что в 22-й больнице ему необходимую помощь оказать не могут, на врачей городской больницы не подействовали. Совсем. И произошло то, что и должно было произойти. Бл**ь. Поскольку эта вакханалия продолжалась почти целый день, организм больного без медицинского вмешательства не выдержал, парень потерял сознание и впал в кому прямо в машине скорой, после чего врачи вынуждены были вернуться в инфекционку, где парня положили в реанимацию и подключили к ИВЛ", - пишет Ружанский.
В своей первой публикации блогер не стал называть номера больниц, где, по его словам, мужчине не оказали помощь. Это решение он объяснил тем, что пациент находится на волоске от смерти и родственники не хотят разбирательства. Однако после трехдневной комы житель Харьковской области скончался.
Скриншот: Facebook Oleksandr Ruzhanskyi
В Департаменте здравоохранения ХОГА подтвердили факт смерти 39-летнего мужчины. В связи с трагедией была создана клинико-экспертная комиссия, о результатах работы которой нам обещают сообщить позднее. А вот в харьковском горсовете сообщили, что по существующим правилам пациента не могут переводить между больницами без предварительного согласованя.
"Нельзя просто погрузить человека в скорую и отправить в "чистое поле". Из инфекционной больницы должны позвонить или попросить прислать врача-консультанта. Он осматривает пациента, делает запись в истории болезни и дает заключение о необходимости перевода. В случае с диагнозом COVID-19+инсульт все зависит от места жительства. Харьковчан принимает 7-я городская больница. Жителей области должны направлять в Чернобыльский диспансер или в центральную районную больницу, если она оборудована. По нашим данным, согласований о переводе не было", - рассказала вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Связаться с самим автором поста на момент публикации не удалось. В случае, если он захочет рассказать подробности трагедии, редакция NewsRoom дополнит данный материал."
ПиСи. Якщо родичи загиблого матимуть можливість і бажання спілкуватися з пресою, я про це повідомлю.
бєнєдиктова всьо розрулить,не переймайтесь.
А ось вам необхідно приготуватися...
..... співпадіння......
НЕ ДУМАЮ!
25-50% - такова частота смертельных исходов от внутрибольничной пневмонии.
1,4 млн детей в возрасте до 5 лет умирают ежегодно от пневмонии в мире. Это больше, чем от СПИДа, малярии и кори вместе взятых.
Еще одна группа больных, у которых тяжело протекает пневмония, это больные хроническими болезнями, такими как сахарный диабет, цирроз печени; люди, злоупотребляющие алкоголем, и курильщики, а также страдающие иммунным дефицитом и пациенты, получавшие химиотерапию.
В 6 раз чаще болеют пневмонией люди старше 65 лет, по сравнению с молодыми людьми. И протекает у них болезнь обычно тяжело. НУ И ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ С КОРОНОЙ??? Правильно включили пиар пневмонии по тб)) и в соцсетях и интернет сми.