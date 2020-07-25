Дев'ять областей України не відповідають критеріям послаблення карантину, - МОЗ

Станом на 25 липня дев'ять областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Читайте також: З 2700 апаратів ШВЛ в Україні задіяно 170, - Степанов

За методикою МОЗ, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу становить менше 24 на 100 тис. населення упродовж останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.