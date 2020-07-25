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Новости Коронавирус и карантин
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Четвертый тест на COVID-19 президента Бразилии Болсонару показал отрицательный результат

Четвертый тест на COVID-19 президента Бразилии Болсонару показал отрицательный результат

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его четвертый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает hromadske, ранее Болсонару делал три теста на коронавирус (последний - 22 июля), каждый из которых давал положительный результат (т.е. наличие коронавирусной болезни).

После заявления об отрицательном результате Болсонару встретился со своими сторонниками. Он был без защитной маски, обнимался и фотографировался с людьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны вернуться к нормальной жизни", - президент Бразилии Болсонару призвал отменить карантин и вернуться к работе

Напомним, 7 июля во время закрытого пресс-брифинга президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него обнаружили COVID-19. До этого бразильский президент публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его легкой формой гриппа, и обвинял оппозицию, СМИ, местные власти в попытке воспользоваться эпидемией и отстранить его от должности.

Автор: 

Бразилия (310) карантин (16729) Болсонару Жаир (7) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
то шо,наш шлимазл криворожский тоже его сторонник?
иначе нафига нам это тут?
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25.07.2020 23:07
+4
пятый тест будет снова положительным... Украина очень беспокоится, что шестой тест болсонару может даже не понадобится
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25.07.2020 23:11
+2
Нам пох на нашего ***********, а на четвёртый тест Болсунару тем более
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25.07.2020 23:28
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то шо,наш шлимазл криворожский тоже его сторонник?
иначе нафига нам это тут?
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25.07.2020 23:07 Ответить
щоб ти щось написав і заробив сьогодні трохи рубликів, кацапчик.
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25.07.2020 23:30 Ответить
рядом с нашим мендель сияет, не многосвечник
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25.07.2020 23:52 Ответить
ага,на коленях у шефа дуэтом вечерами спивають лента за лентою..
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25.07.2020 23:56 Ответить
коломыйки
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26.07.2020 00:22 Ответить
Нет, он его единоплеменец. Обратите внимание на подсвечник на тумбочке. Два с половиной миллиона больных короновирусом в Бразилии, 87 тысяч умерших, а этот поц играет в обнимашки. Ну, ну.
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26.07.2020 06:50 Ответить
пятый тест будет снова положительным... Украина очень беспокоится, что шестой тест болсонару может даже не понадобится
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25.07.2020 23:11 Ответить
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25.07.2020 23:14 Ответить
чтой-то фамилия молдовская у него
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25.07.2020 23:43 Ответить
Наш гидрант должен победить!
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25.07.2020 23:16 Ответить
Нам пох на нашего ***********, а на четвёртый тест Болсунару тем более
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25.07.2020 23:28 Ответить
Зато Петро ніколи не захворіє, бо він рукавиці з рук ніколи не знімає.
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25.07.2020 23:29 Ответить
Оп и ты в спаме, глист ЗЕблевотный!
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25.07.2020 23:35 Ответить
Та шож вам сьогодні усім Порох до штанів гіменце підклада? Чи то у палаті гентернет з'явився?
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26.07.2020 00:24 Ответить
Самая бандитская страна в мире. Количество убийств в Бразилии, просто зашкаливает за грани разумного
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25.07.2020 23:35 Ответить
там, как у кацев- многа дзиких абизян...ишо наражают
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25.07.2020 23:45 Ответить
150 млн чел населения...как в россии, а ввп побольше будет...не нефтью прирастает...
эмбраэр - один из лидеров мирового самолетостроения..не суперджет 100, не ту 204 не мс21
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25.07.2020 23:48 Ответить
Зато президент геройский -бывший военный нетолерантный гомофоб.
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26.07.2020 01:45 Ответить
Розстріляти мутанта. Тут і казочці кінець...
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26.07.2020 01:14 Ответить
Так був президент Болсонару хворий? І яким тестам вірити? Як я розумію: у президента симптомів немає А три тести кажуть:він - хворий
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26.07.2020 02:24 Ответить
пс: зверніть увагу - людина хоче працювати. І дуже зраділа, коли тест таки показав негативний результат.
А тепер уявіть собі українського лікаря із одним позитивним тестом . Зразу ж: я - бальной, я - очень бальной человєк. І мнє надо банку, нєт трі банкі варєнья. Ну і страховку за втрату здоровья. Хоча багато лікарів таки вмирають. Пару років тому вмерла від сердцевого нападу моя однокласниця. Хоча сама лікувала сердечників
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26.07.2020 02:29 Ответить
Я вважаю, що панові бразильському президенту допомогла одужати менора, що на світлині. Антисемітську нечисть черговий раз посоромлено!
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26.07.2020 03:32 Ответить
Это тест на одичалость, логика тут не причем. Теперь ковидный тест все выришуе а не состояние здоровья. Причепит секта ковидная тебе его на лоб и марш в резервацию или в карантин для всех в стойло.
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26.07.2020 05:09 Ответить
Хммм...обратите внимание, что справа от Больсонару стоит ханукия. Он хоть отдаленно понимает ее изначальное предназначение?
Ну так вот, среди тех, кто нас с вами создал, а у них кстати, тоже есть отчетность и регулярные!!! доклады о выполненной работе. Так что, спокойно лежащий дедушка, по выходным это нонсенс. Так вот, среди них есть технология обучения, а именно введение скажем некоего раствора! или сыворотки(так они его называют), после усваивания которого субьект или индивидум получает полностью усвоенные знания цивилизации. Должен вам признаться, что среди них тоже есть гении, весьма одаренные от других! Это важно. Сами понимаете МОН и полки учителей им никчему. Кажется хорошо?
Так вот, именно эта технология и подтверждает догадку, что коронавирус искуственно меняет программу поведения человека, в интересах программиста, явно дружески не настроенного к нам. Так что улыбочка Больсонару здесь никчему...
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26.07.2020 07:33 Ответить
Вже котрий за рахунком світовий лідер .який нібито "захворів" на "страшний і ужасний коронавірус" і успішно виздоровів."Коронавірусний" цирк триває)
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26.07.2020 07:54 Ответить
 
 