Четвертый тест на COVID-19 президента Бразилии Болсонару показал отрицательный результат
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его четвертый тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщает hromadske, ранее Болсонару делал три теста на коронавирус (последний - 22 июля), каждый из которых давал положительный результат (т.е. наличие коронавирусной болезни).
После заявления об отрицательном результате Болсонару встретился со своими сторонниками. Он был без защитной маски, обнимался и фотографировался с людьми.
Напомним, 7 июля во время закрытого пресс-брифинга президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него обнаружили COVID-19. До этого бразильский президент публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его легкой формой гриппа, и обвинял оппозицию, СМИ, местные власти в попытке воспользоваться эпидемией и отстранить его от должности.
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иначе нафига нам это тут?
эмбраэр - один из лидеров мирового самолетостроения..не суперджет 100, не ту 204 не мс21
А тепер уявіть собі українського лікаря із одним позитивним тестом . Зразу ж: я - бальной, я - очень бальной человєк. І мнє надо банку, нєт трі банкі варєнья. Ну і страховку за втрату здоровья. Хоча багато лікарів таки вмирають. Пару років тому вмерла від сердцевого нападу моя однокласниця. Хоча сама лікувала сердечників
Ну так вот, среди тех, кто нас с вами создал, а у них кстати, тоже есть отчетность и регулярные!!! доклады о выполненной работе. Так что, спокойно лежащий дедушка, по выходным это нонсенс. Так вот, среди них есть технология обучения, а именно введение скажем некоего раствора! или сыворотки(так они его называют), после усваивания которого субьект или индивидум получает полностью усвоенные знания цивилизации. Должен вам признаться, что среди них тоже есть гении, весьма одаренные от других! Это важно. Сами понимаете МОН и полки учителей им никчему. Кажется хорошо?
Так вот, именно эта технология и подтверждает догадку, что коронавирус искуственно меняет программу поведения человека, в интересах программиста, явно дружески не настроенного к нам. Так что улыбочка Больсонару здесь никчему...