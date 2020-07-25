Четвертый тест на COVID-19 президента Бразилии Болсонару показал отрицательный результат

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его четвертый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает hromadske, ранее Болсонару делал три теста на коронавирус (последний - 22 июля), каждый из которых давал положительный результат (т.е. наличие коронавирусной болезни).

После заявления об отрицательном результате Болсонару встретился со своими сторонниками. Он был без защитной маски, обнимался и фотографировался с людьми.

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Напомним, 7 июля во время закрытого пресс-брифинга президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него обнаружили COVID-19. До этого бразильский президент публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его легкой формой гриппа, и обвинял оппозицию, СМИ, местные власти в попытке воспользоваться эпидемией и отстранить его от должности.