Четвертий тест на COVID-19 президента Бразилії Болсонару показав негативний результат

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що його четвертий тест на коронавірус показав негативний результат.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє hromadske, раніше Болсонару робив три тести на коронавірус (останній - 22 липня), кожен із яких давав позитивний результат (тобто наявність коронавірусної хвороби).

Після заяви про негативний результат Болсонару зустрівся зі своїми прихильниками. Він був без захисної маски, обіймався і фотографувався із людьми.

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Нагадаємо, 7 липня під час закритого пресбрифінгу президент Бразилії Жаїр Болсонару повідомив, що у нього виявили COVID-19. До цього бразильський президент публічно заперечував серйозність загрози коронавірусу для країни, називаючи його легкою формою грипу, і звинувачував опозицію, ЗМІ, місцеву владу в спробі скористатися епідемією і усунути його з посади.