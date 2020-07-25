УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4718 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 787 26

Четвертий тест на COVID-19 президента Бразилії Болсонару показав негативний результат

Четвертий тест на COVID-19 президента Бразилії Болсонару показав негативний результат

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що його четвертий тест на коронавірус показав негативний результат.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє hromadske, раніше Болсонару робив три тести на коронавірус (останній - 22 липня), кожен із яких давав позитивний результат (тобто наявність коронавірусної хвороби).

Після заяви про негативний результат Болсонару зустрівся зі своїми прихильниками. Він був без захисної маски, обіймався і фотографувався із людьми.

Читайте також: "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи

Нагадаємо, 7 липня під час закритого пресбрифінгу президент Бразилії Жаїр Болсонару повідомив, що у нього виявили COVID-19. До цього бразильський президент публічно заперечував серйозність загрози коронавірусу для країни, називаючи його легкою формою грипу, і звинувачував опозицію, ЗМІ, місцеву владу в спробі скористатися епідемією і усунути його з посади.

Автор: 

Бразилія (284) карантин (18172) Болсонару Жаір (9) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
то шо,наш шлимазл криворожский тоже его сторонник?
иначе нафига нам это тут?
показати весь коментар
25.07.2020 23:07
+4
пятый тест будет снова положительным... Украина очень беспокоится, что шестой тест болсонару может даже не понадобится
показати весь коментар
25.07.2020 23:11
+2
Нам пох на нашего ***********, а на четвёртый тест Болсунару тем более
показати весь коментар
25.07.2020 23:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то шо,наш шлимазл криворожский тоже его сторонник?
иначе нафига нам это тут?
показати весь коментар
25.07.2020 23:07 Відповісти
щоб ти щось написав і заробив сьогодні трохи рубликів, кацапчик.
показати весь коментар
25.07.2020 23:30 Відповісти
рядом с нашим мендель сияет, не многосвечник
показати весь коментар
25.07.2020 23:52 Відповісти
ага,на коленях у шефа дуэтом вечерами спивають лента за лентою..
показати весь коментар
25.07.2020 23:56 Відповісти
коломыйки
показати весь коментар
26.07.2020 00:22 Відповісти
Нет, он его единоплеменец. Обратите внимание на подсвечник на тумбочке. Два с половиной миллиона больных короновирусом в Бразилии, 87 тысяч умерших, а этот поц играет в обнимашки. Ну, ну.
показати весь коментар
26.07.2020 06:50 Відповісти
пятый тест будет снова положительным... Украина очень беспокоится, что шестой тест болсонару может даже не понадобится
показати весь коментар
25.07.2020 23:11 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2020 23:14 Відповісти
чтой-то фамилия молдовская у него
показати весь коментар
25.07.2020 23:43 Відповісти
Наш гидрант должен победить!
показати весь коментар
25.07.2020 23:16 Відповісти
Нам пох на нашего ***********, а на четвёртый тест Болсунару тем более
показати весь коментар
25.07.2020 23:28 Відповісти
Зато Петро ніколи не захворіє, бо він рукавиці з рук ніколи не знімає.
показати весь коментар
25.07.2020 23:29 Відповісти
Оп и ты в спаме, глист ЗЕблевотный!
показати весь коментар
25.07.2020 23:35 Відповісти
Та шож вам сьогодні усім Порох до штанів гіменце підклада? Чи то у палаті гентернет з'явився?
показати весь коментар
26.07.2020 00:24 Відповісти
Самая бандитская страна в мире. Количество убийств в Бразилии, просто зашкаливает за грани разумного
показати весь коментар
25.07.2020 23:35 Відповісти
там, как у кацев- многа дзиких абизян...ишо наражают
показати весь коментар
25.07.2020 23:45 Відповісти
150 млн чел населения...как в россии, а ввп побольше будет...не нефтью прирастает...
эмбраэр - один из лидеров мирового самолетостроения..не суперджет 100, не ту 204 не мс21
показати весь коментар
25.07.2020 23:48 Відповісти
Зато президент геройский -бывший военный нетолерантный гомофоб.
показати весь коментар
26.07.2020 01:45 Відповісти
Розстріляти мутанта. Тут і казочці кінець...
показати весь коментар
26.07.2020 01:14 Відповісти
Так був президент Болсонару хворий? І яким тестам вірити? Як я розумію: у президента симптомів немає А три тести кажуть:він - хворий
показати весь коментар
26.07.2020 02:24 Відповісти
пс: зверніть увагу - людина хоче працювати. І дуже зраділа, коли тест таки показав негативний результат.
А тепер уявіть собі українського лікаря із одним позитивним тестом . Зразу ж: я - бальной, я - очень бальной человєк. І мнє надо банку, нєт трі банкі варєнья. Ну і страховку за втрату здоровья. Хоча багато лікарів таки вмирають. Пару років тому вмерла від сердцевого нападу моя однокласниця. Хоча сама лікувала сердечників
показати весь коментар
26.07.2020 02:29 Відповісти
Я вважаю, що панові бразильському президенту допомогла одужати менора, що на світлині. Антисемітську нечисть черговий раз посоромлено!
показати весь коментар
26.07.2020 03:32 Відповісти
Это тест на одичалость, логика тут не причем. Теперь ковидный тест все выришуе а не состояние здоровья. Причепит секта ковидная тебе его на лоб и марш в резервацию или в карантин для всех в стойло.
показати весь коментар
26.07.2020 05:09 Відповісти
Хммм...обратите внимание, что справа от Больсонару стоит ханукия. Он хоть отдаленно понимает ее изначальное предназначение?
Ну так вот, среди тех, кто нас с вами создал, а у них кстати, тоже есть отчетность и регулярные!!! доклады о выполненной работе. Так что, спокойно лежащий дедушка, по выходным это нонсенс. Так вот, среди них есть технология обучения, а именно введение скажем некоего раствора! или сыворотки(так они его называют), после усваивания которого субьект или индивидум получает полностью усвоенные знания цивилизации. Должен вам признаться, что среди них тоже есть гении, весьма одаренные от других! Это важно. Сами понимаете МОН и полки учителей им никчему. Кажется хорошо?
Так вот, именно эта технология и подтверждает догадку, что коронавирус искуственно меняет программу поведения человека, в интересах программиста, явно дружески не настроенного к нам. Так что улыбочка Больсонару здесь никчему...
показати весь коментар
26.07.2020 07:33 Відповісти
Вже котрий за рахунком світовий лідер .який нібито "захворів" на "страшний і ужасний коронавірус" і успішно виздоровів."Коронавірусний" цирк триває)
показати весь коментар
26.07.2020 07:54 Відповісти
 
 