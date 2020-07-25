Четвертий тест на COVID-19 президента Бразилії Болсонару показав негативний результат
Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що його четвертий тест на коронавірус показав негативний результат.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляє hromadske, раніше Болсонару робив три тести на коронавірус (останній - 22 липня), кожен із яких давав позитивний результат (тобто наявність коронавірусної хвороби).
Після заяви про негативний результат Болсонару зустрівся зі своїми прихильниками. Він був без захисної маски, обіймався і фотографувався із людьми.
Нагадаємо, 7 липня під час закритого пресбрифінгу президент Бразилії Жаїр Болсонару повідомив, що у нього виявили COVID-19. До цього бразильський президент публічно заперечував серйозність загрози коронавірусу для країни, називаючи його легкою формою грипу, і звинувачував опозицію, ЗМІ, місцеву владу в спробі скористатися епідемією і усунути його з посади.
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иначе нафига нам это тут?
эмбраэр - один из лидеров мирового самолетостроения..не суперджет 100, не ту 204 не мс21
А тепер уявіть собі українського лікаря із одним позитивним тестом . Зразу ж: я - бальной, я - очень бальной человєк. І мнє надо банку, нєт трі банкі варєнья. Ну і страховку за втрату здоровья. Хоча багато лікарів таки вмирають. Пару років тому вмерла від сердцевого нападу моя однокласниця. Хоча сама лікувала сердечників
Ну так вот, среди тех, кто нас с вами создал, а у них кстати, тоже есть отчетность и регулярные!!! доклады о выполненной работе. Так что, спокойно лежащий дедушка, по выходным это нонсенс. Так вот, среди них есть технология обучения, а именно введение скажем некоего раствора! или сыворотки(так они его называют), после усваивания которого субьект или индивидум получает полностью усвоенные знания цивилизации. Должен вам признаться, что среди них тоже есть гении, весьма одаренные от других! Это важно. Сами понимаете МОН и полки учителей им никчему. Кажется хорошо?
Так вот, именно эта технология и подтверждает догадку, что коронавирус искуственно меняет программу поведения человека, в интересах программиста, явно дружески не настроенного к нам. Так что улыбочка Больсонару здесь никчему...