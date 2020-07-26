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Число зараженных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн
По состоянию на 4:00 (по Киеву) воскресенья, 26 июля, с начала пандемии COVI9-19 во всем мире зафиксировано 16 млн 189 тыс. 617 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил портал Worldometer.
По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, число жертв инфекции достигло 647 тыс. 597, излечились почти 10 млн.
Уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 83,1.
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показать весь комментарий26.07.2020 09:23 Ссылка
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