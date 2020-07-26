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Новости Коронавирус и карантин
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Число зараженных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн

Число зараженных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн

По состоянию на 4:00 (по Киеву) воскресенья, 26 июля, с начала пандемии COVI9-19 во всем мире зафиксировано 16 млн 189 тыс. 617 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, число жертв инфекции достигло 647 тыс. 597, излечились почти 10 млн.

Уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 83,1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от осложнений COVID-19

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Чого тільки не придумають для залякування бидла)
А бидло хаває .
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26.07.2020 09:29
+3
83,1 человека на 1 млн умерло, мда...
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26.07.2020 09:05
+2
По одному за два дня и то при их брехливой статистике. Израиль и Швеция против карантина выступают.
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26.07.2020 09:23
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Для чого це нам?
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26.07.2020 09:05 Ответить
не читай тогда, 6 шекелей, если тебе оно не надо.
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26.07.2020 10:39 Ответить
83,1 человека на 1 млн умерло, мда...
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26.07.2020 09:05 Ответить
По одному за два дня и то при их брехливой статистике. Израиль и Швеция против карантина выступают.
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26.07.2020 09:23 Ответить
Іспанська El Pais провела розслідування..


померлих в Іспанії від Ковід не 28,а всі 50 тисяч...


Ольгінські пі..араси -дурантинофіли все мріють.. про такі ж цифри для України...
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26.07.2020 18:53 Ответить
і знову розганяється вчорашній фейк про те,що Ізраїль проти карантину... (((
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26.07.2020 18:55 Ответить
Умирает как правило через несколько недель, после заболевания. Вчера заболело около 250 000 и из них скорее всего все живы. Так что твоя статистика не правильная. Отминусуй от общего количества заболевших тех, кто сделал это последние 3-4 недели. И тогда выйдет не 83, а где то 200.
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26.07.2020 10:42 Ответить
Первое, это не моя статистика, так сказано в тексте новости. И второе, с таким количеством умерших-называть происходящее пандемией просто смешно. Этому Гебрейисусу из ВОЗа надо просто scull-fuck сделать за всю его убогие "рекомендации"
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26.07.2020 10:47 Ответить
в общем карантин на года . в странах где он был жёстким и уже отчитались о победах при снятии карантина всё пошло по новой и сильнее чем до него \ китай только выпадает из статистики .там своя статистика как и у кацапов \
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26.07.2020 09:07 Ответить
А как еще доказать пользу карантина? Только путем снятия: смотрите, как все опять плохо.
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26.07.2020 09:09 Ответить
Секта не здается. Тогда ее надо уничтожить переизбрав их проповедников на выборах а это все олигархи и их СМИ. Выбирам кто против.
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26.07.2020 09:20 Ответить
Чого тільки не придумають для залякування бидла)
А бидло хаває .
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26.07.2020 09:29 Ответить
бидло не хавай!
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26.07.2020 10:42 Ответить
 
 