Кількість заражених COVI9-19 у світі від початку пандемії перевищила 16 млн

Станом на 4:00 (за Києвом) неділі, 26 липня, від початку пандемії COVI9-19 у всьому світі зафіксовано 16 млн 189 тис. 617 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив портал Worldometer.

За даними порталу, який спеціалізується на статистиці, пов'язаної з найважливішими світовими подіями, кількість жертв інфекції досягла 647 тис. 597, вилікувалися майже 10 млн.

Рівень смертності на 1 млн жителів планети склав 83,1.

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