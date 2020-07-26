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Кількість заражених COVI9-19 у світі від початку пандемії перевищила 16 млн
Станом на 4:00 (за Києвом) неділі, 26 липня, від початку пандемії COVI9-19 у всьому світі зафіксовано 16 млн 189 тис. 617 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив портал Worldometer.
За даними порталу, який спеціалізується на статистиці, пов'язаної з найважливішими світовими подіями, кількість жертв інфекції досягла 647 тис. 597, вилікувалися майже 10 млн.
Рівень смертності на 1 млн жителів планети склав 83,1.
Топ коментарі
+4 Крутий копар
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+3 Скрепы неизвестно чего
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+2 юра Лонг
показати весь коментар26.07.2020 09:23 Посилання
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А бидло хаває .