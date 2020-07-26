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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість заражених COVI9-19 у світі від початку пандемії перевищила 16 млн

Кількість заражених COVI9-19 у світі від початку пандемії перевищила 16 млн

Станом на 4:00 (за Києвом) неділі, 26 липня, від початку пандемії COVI9-19 у всьому світі зафіксовано 16 млн 189 тис. 617 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив портал Worldometer.

За даними порталу, який спеціалізується на статистиці, пов'язаної з найважливішими світовими подіями, кількість жертв інфекції досягла 647 тис. 597, вилікувалися майже 10 млн.

Рівень смертності на 1 млн жителів планети склав 83,1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від ускладнень COVID-19

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Чого тільки не придумають для залякування бидла)
А бидло хаває .
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26.07.2020 09:29
+3
83,1 человека на 1 млн умерло, мда...
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26.07.2020 09:05
+2
По одному за два дня и то при их брехливой статистике. Израиль и Швеция против карантина выступают.
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26.07.2020 09:23
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Для чого це нам?
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26.07.2020 09:05 Відповісти
не читай тогда, 6 шекелей, если тебе оно не надо.
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26.07.2020 10:39 Відповісти
83,1 человека на 1 млн умерло, мда...
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26.07.2020 09:05 Відповісти
По одному за два дня и то при их брехливой статистике. Израиль и Швеция против карантина выступают.
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26.07.2020 09:23 Відповісти
Іспанська El Pais провела розслідування..


померлих в Іспанії від Ковід не 28,а всі 50 тисяч...


Ольгінські пі..араси -дурантинофіли все мріють.. про такі ж цифри для України...
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26.07.2020 18:53 Відповісти
і знову розганяється вчорашній фейк про те,що Ізраїль проти карантину... (((
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26.07.2020 18:55 Відповісти
Умирает как правило через несколько недель, после заболевания. Вчера заболело около 250 000 и из них скорее всего все живы. Так что твоя статистика не правильная. Отминусуй от общего количества заболевших тех, кто сделал это последние 3-4 недели. И тогда выйдет не 83, а где то 200.
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26.07.2020 10:42 Відповісти
Первое, это не моя статистика, так сказано в тексте новости. И второе, с таким количеством умерших-называть происходящее пандемией просто смешно. Этому Гебрейисусу из ВОЗа надо просто scull-fuck сделать за всю его убогие "рекомендации"
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26.07.2020 10:47 Відповісти
в общем карантин на года . в странах где он был жёстким и уже отчитались о победах при снятии карантина всё пошло по новой и сильнее чем до него \ китай только выпадает из статистики .там своя статистика как и у кацапов \
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26.07.2020 09:07 Відповісти
А как еще доказать пользу карантина? Только путем снятия: смотрите, как все опять плохо.
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26.07.2020 09:09 Відповісти
Секта не здается. Тогда ее надо уничтожить переизбрав их проповедников на выборах а это все олигархи и их СМИ. Выбирам кто против.
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26.07.2020 09:20 Відповісти
Чого тільки не придумають для залякування бидла)
А бидло хаває .
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26.07.2020 09:29 Відповісти
бидло не хавай!
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26.07.2020 10:42 Відповісти
 
 