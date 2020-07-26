Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від ускладнень COVID-19

Медики боролися за життя 48-річного лікаря збірної України з футболу Антона Худаеєва до останнього, він перебував під апаратом штучного дихання, але вчора ввечері його серце не витримало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

"Понад 20 років Антон Євгенович Худаєв був лікарем харківського "Металіста", а з 2016 року опікувався національною збірною (також деякий час працював у головній команді у 2010-му). Завжди чуйний і турботливий до кожного гравця, кожного тренера, кожного члена команди, він завжди відповідально реагував на кожне звернення, щиро турбуючись про здоров’я колег. Глибоко сумуємо разом з усією національною командою та футбольною родиною України.

Вічна пам'ять Антону Євгеновичу Худаєву..." - йдеться в повідомленні.

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