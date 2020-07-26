Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від ускладнень COVID-19
Медики боролися за життя 48-річного лікаря збірної України з футболу Антона Худаеєва до останнього, він перебував під апаратом штучного дихання, але вчора ввечері його серце не витримало.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
"Понад 20 років Антон Євгенович Худаєв був лікарем харківського "Металіста", а з 2016 року опікувався національною збірною (також деякий час працював у головній команді у 2010-му). Завжди чуйний і турботливий до кожного гравця, кожного тренера, кожного члена команди, він завжди відповідально реагував на кожне звернення, щиро турбуючись про здоров’я колег. Глибоко сумуємо разом з усією національною командою та футбольною родиною України.
Вічна пам'ять Антону Євгеновичу Худаєву..." - йдеться в повідомленні.
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Люди не дурні, якими їх вважає зелена влада.... поки що влада..
Это именно корона его убила, он на вентиляции был долго, лёгкие вирус сожрал! Пускай идиоты и дальше не верят, всё дело времени. У нас в городе уже в переполненном транспорте никто маски не надевает, а ведь количество заражений растет! И смертей!
Царство небесное умершему.
Мужчина в возрасте 96 лет выздоровел после заражения коронавирусом нового типа в Армении.
Житель Сочи 96-ти лет с тяжелой формой коронавируса и заболеваниями сердца был подключен к аппарату ИВЛ в сочинской инфекционной больнице №2. Спасти его не удалось.
Всего за сутки в крае трое умерших. 83-х летняя жительница Краснодара была госпитализирована в городскую клиническую больницу №3 с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Через неделю госпитализации умерла.
У 89-летнего жителя Адыгеи также была тяжелая форма коронавирусной инфекции. Он скончался через три недели после лечения в краевой клинической больнице №2. У пациента было сопутствующее заболевание сердца и сахарный диабет.
Я читал о нем подробнее, там было сказано про поражение у него 70% легких.
а от ШВЛ завжди травмує легені при інтерстиціальній пневмонії (особливо альвеоли), бо повітряна суміш надходить під тиском
А якщо вже перейшло, і такий стан у людини, шо порібна ШВЛ?
Ви в курсі, що пневмонія серед людей, старших 70 років, завжди мала і має смертність 80+%?
саме тому в Німеччині такими хворими займається паліативна медицина
Я лише заперечив щодо до такого стану легенів призводить ШВЛ
ШВЛ травмує легені хворих з інтерстиціальною пневмонією
А у вас в Одессе, если сделать замечание - как человек реагирует?