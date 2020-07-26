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Новини Коронавірус і карантин
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Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від ускладнень COVID-19

Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від ускладнень COVID-19

Медики боролися за життя 48-річного лікаря збірної України з футболу Антона Худаеєва до останнього, він перебував під апаратом штучного дихання, але вчора ввечері його серце не витримало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

"Понад 20 років Антон Євгенович Худаєв був лікарем харківського "Металіста", а з 2016 року опікувався національною збірною (також деякий час працював у головній команді у 2010-му). Завжди чуйний і турботливий до кожного гравця, кожного тренера, кожного члена команди, він завжди відповідально реагував на кожне звернення, щиро турбуючись про здоров’я колег. Глибоко сумуємо разом з усією національною командою та футбольною родиною України.

Вічна пам'ять Антону Євгеновичу Худаєву..." - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+11
Жаль. Спочивай з миром. Співчуття рідним.
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26.07.2020 02:16
+9
Поддерживаю. Поналетели стервятники черноротые!!! Ни стыда ни совести у них
Это именно корона его убила, он на вентиляции был долго, лёгкие вирус сожрал! Пускай идиоты и дальше не верят, всё дело времени. У нас в городе уже в переполненном транспорте никто маски не надевает, а ведь количество заражений растет! И смертей!
Царство небесное умершему.
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26.07.2020 08:48
+8
тут справа в іншому - не треба тулити коронавірус аби куди, тоді і коментів подібних не буде.
Люди не дурні, якими їх вважає зелена влада.... поки що влада..
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26.07.2020 08:33
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Жаль. Спочивай з миром. Співчуття рідним.
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26.07.2020 02:16 Відповісти
Изучай, умник: https://fnkc-fmba.ru/poliklinika/dietologiya/lechenie-ozhireniya-1-stepeni/
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26.07.2020 10:29 Відповісти
тут справа в іншому - не треба тулити коронавірус аби куди, тоді і коментів подібних не буде.
Люди не дурні, якими їх вважає зелена влада.... поки що влада..
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26.07.2020 08:33 Відповісти
Поддерживаю. Поналетели стервятники черноротые!!! Ни стыда ни совести у них
Это именно корона его убила, он на вентиляции был долго, лёгкие вирус сожрал! Пускай идиоты и дальше не верят, всё дело времени. У нас в городе уже в переполненном транспорте никто маски не надевает, а ведь количество заражений растет! И смертей!
Царство небесное умершему.
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26.07.2020 08:48 Відповісти
не визжи...

Мужчина в возрасте 96 лет выздоровел после заражения коронавирусом нового типа в Армении.

Житель Сочи 96-ти лет с тяжелой формой коронавируса и заболеваниями сердца был подключен к аппарату ИВЛ в сочинской инфекционной больнице №2. Спасти его не удалось.
Всего за сутки в крае трое умерших. 83-х летняя жительница Краснодара была госпитализирована в городскую клиническую больницу №3 с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Через неделю госпитализации умерла.
У 89-летнего жителя Адыгеи также была тяжелая форма коронавирусной инфекции. Он скончался через три недели после лечения в краевой клинической больнице №2. У пациента было сопутствующее заболевание сердца и сахарный диабет.
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26.07.2020 09:25 Відповісти
Изучайте "ошибка выжившего".
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26.07.2020 12:51 Відповісти
Если верить написанному, то он умер от осложнений. Каких - не сообщают. Но есть малозаметный нюанс - сердце не выдержало. Хинины по протоколу?..
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26.07.2020 09:54 Відповісти
Так ковід і є малопомітний нюанс.
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26.07.2020 10:32 Відповісти
Образное выражение.
Я читал о нем подробнее, там было сказано про поражение у него 70% легких.
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26.07.2020 12:53 Відповісти
до такого стану легенів призводить ШВЛ
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26.07.2020 13:46 Відповісти
Навпаки, спочатку запаення легень - поім вимушена ШВЛ.
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27.07.2020 00:07 Відповісти
при нормальному лікуванні ГРВІ ніколи не перейде в запалення легенів
а от ШВЛ завжди травмує легені при інтерстиціальній пневмонії (особливо альвеоли), бо повітряна суміш надходить під тиском
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27.07.2020 00:35 Відповісти
при нормальному лікуванні ГРВІ ніколи не перейде в запалення легенів
А якщо вже перейшло, і такий стан у людини, шо порібна ШВЛ?
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27.07.2020 01:31 Відповісти
люди не безсмертні
Ви в курсі, що пневмонія серед людей, старших 70 років, завжди мала і має смертність 80+%?
саме тому в Німеччині такими хворими займається паліативна медицина
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27.07.2020 10:08 Відповісти
Ясно, дякую.
Я лише заперечив щодо до такого стану легенів призводить ШВЛ
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27.07.2020 22:10 Відповісти
так і є
ШВЛ травмує легені хворих з інтерстиціальною пневмонією
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28.07.2020 17:15 Відповісти
В Киеве в транспорте, слава богу, пока все в масках. Если не в маске - человеку делают замечание.
А у вас в Одессе, если сделать замечание - как человек реагирует?
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26.07.2020 12:57 Відповісти
Лахтинские тролли и под этой новостью пытаются "доказать", что врач умер от осложнений, но не от ковида-19.
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26.07.2020 10:35 Відповісти
По информации пресс-службы УАФ Ашот Евгеньевич болел CoViD-19, вирус поразил 70 процентов его легких
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26.07.2020 12:55 Відповісти
Он слишком много кушал....А может и курил....Ну, пить был обязан за победы команды и поражения чаще....Вот вам и анамнез.....
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26.07.2020 12:57 Відповісти
Это само собой. Ковид лишь осложнил.
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26.07.2020 12:58 Відповісти
вчасне і правильне лікування (послаблення симптомів) не дозволяє довести до ситуації, коли необхідне ШВЛ, яке вбиває
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26.07.2020 13:44 Відповісти
 
 