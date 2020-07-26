Пропавшего в оккупированном Крыму 3-летнего Мусу Сулейманова нашли мертвым

В оккупированном РФ Крыму в селе Строгоновка под Симферополем 26 июля нашли тело трехлетнего Мусы Сулейманова, которого разыскивали несколько дней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщает пресс-служба МЧС России в оккупированном Крыму, а также крымская журналистка Лиля Буджурова.

"Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия", – говорится в сообщении.

Крымская журналистка Лиля Буджурова на своей странице в Фейсбуке написала, что мальчика "нашли мертвым в сливной яме рядом с домом".

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Близкое к российским оккупационным властям Крыма информагентство "Крыминформ" со ссылкой на управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю сообщает, что признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.

"Тело мальчика обнаружено в выгребной яме возле дома без признаков насильственной смерти. На месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления обстоятельств и точной причины смерти ребенка", – цитирует СМИ свой источник.

Мальчик пропал 24 июля​. К поискам ребенка были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры организации "Лиза Алерт".

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