Зниклого в окупованому Криму 3-річного Мусу Сулейманова знайшли мертвим
В окупованому РФ Криму в селі Строганівка під Сімферополем 26 липня знайшли тіло трирічного Муси Сулейманова, якого розшукували кілька днів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомляє пресслужба МНС Росії в окупованому Криму, а також кримська журналістка Ліля Буджурова.
"Пошукові роботи в селі Строганівка Сімферопольського району завершені. На жаль, виявлено тіло дитини, 2017 року народження, без ознак життя. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Кримська журналістка Ліля Буджурова на своїй сторінці в Фейсбуці написала, що хлопчика "знайшли мертвим в зливний ямі поруч з домом".
Близьке до російських окупаційній владі Криму інформагентство "Кримінформ" з посиланням на управління Слідчого комітету по Криму і Севастополю повідомляє, що ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.
"Тіло хлопчика виявлено у вигрібній ямі біля будинку без ознак насильницької смерті. На місці ведуться слідчі дії для встановлення детальної картини трагедії. Найближчим часом будуть призначені експертизи для встановлення обставин і точної причини смерті дитини", - цитує ЗМІ своє джерело.
Хлопчик зник 24 липня. До пошуків дитини були залучені співробітники російської поліції, кінологи, представники управління МНС та волонтери організації "Ліза Алерт".
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