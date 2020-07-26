Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,5%, - ЦОЗ

В Украине самая высокая летальность от COVID-19 зафиксирована в Кировоградской, Черкасской и Черновицкой областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

"Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине число зарегистрированных активных больных по состоянию на 26 июля составляет 27 437, а наибольшее количество активных больных 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (265), Закарпатской (223,8) областях и в Киеве (159,8).

Сейчас на стационарном лечении в Украине находятся 3 812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ.

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Всего с начала пандемии в госпитализации нуждались 16 760 человек, подключены к аппарату ИВЛ были 488 пациентов. COVID-19 был подтвержден у 4 596 детей и 8 337 медиков, из них 6 029 медработников выздоровели.