Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,5%, - ЦОЗ
В Украине самая высокая летальность от COVID-19 зафиксирована в Кировоградской, Черкасской и Черновицкой областях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
"Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине число зарегистрированных активных больных по состоянию на 26 июля составляет 27 437, а наибольшее количество активных больных 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (265), Закарпатской (223,8) областях и в Киеве (159,8).
Сейчас на стационарном лечении в Украине находятся 3 812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ.
Всего с начала пандемии в госпитализации нуждались 16 760 человек, подключены к аппарату ИВЛ были 488 пациентов. COVID-19 был подтвержден у 4 596 детей и 8 337 медиков, из них 6 029 медработников выздоровели.
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За таку кількість медиків, які інфіковані короновірусом Степанову треба орден за сприяння цій хворобі.
Но все равно, это в на порядок выше сезонного гриппа, в Украине, по статистике за 2019 год, летальность сезонного гриппа была - 0,14%.
Берегите себя и своих близких.
дуже багато безсимптомних не враховано, тому насправді показник набагато нижчий
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua @TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa
Нагадаємо також, що у поширенні коронавірусу кожен регіон має свій особливий стиль:
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://texty.org.ua/fragments/101391/u-poshyrenni-koronavirusu-kozhen-rehion-maye-svij-osoblyvyj-styl/
Це все можна побачити на наших інтерактивних графіках:
https://texty.org.ua/projects/101219/epidemiya-covid-19-v-oblastyah/
Причем, о рекордном росте, на прошлой неделе, заявили сразу 40 стран. Согласно агентству Рейтерс, кроме привычных уже лидеров, рыв ок был зарегистрирован в Австралии, Японии, Гонконге, Боливии, Судане, Эфиопии, Болгарии, Бельгии, Узбекистане и Израиле. То есть в. странах, где вроде бы все было более или менее тихо.
https://defence-line.org/2020/07/koronavirusnye-etyudy-chast-1/
Кстати о кладбищах. Примерно то же самое благодушие было и в Мексике, а теперь, на прошлой неделе, оттуда пошли сообщения о том, что мест на кладбищах катастрофически не хватает и что правительство принимает экстренные меры, с помощью армейских подразделений. Впрочем, впервые это было в Италии, когда армейские колонны вывозили трупы из Бергамо, но тогда ив Мексике, и в Бразилии пресса писала о том, что все это пиар-кампания, на которую не стоит обращать внимания, мол от несвежих продуктов народу мрет больше.