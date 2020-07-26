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Новини Коронавірус і карантин
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Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,5%, - ЦГЗ

Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,5%, - ЦГЗ

В Україні найвища летальність від COVID-19 зафіксована у Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Центру громадського здоров'я України в фейсбуці.

"Летальність у країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (265) Закарпатській (223,8) областях та в м. Київ (159,8). 

На стаціонарному лікуванні перебуває 3812 осіб, з них 80 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 16 760 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 488 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 4596 дітей та 8337 медиків, з них 6029 медпрацівників одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 не передається через басейни і питну воду, - ЦГЗ

карантин (18172) смертність (195) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
COVID-19 был подтвержден у 4 596 детей и 8 337 медиков, из них 6 029 медработников выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3210185
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За таку кількість медиків, які інфіковані короновірусом Степанову треба орден за сприяння цій хворобі.
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26.07.2020 15:10
+3
Википедия пишет, что за год пневмониец более 450 млн и умирает 4 млн. И че? Кто-то кричал?? Что поменялось в реальности ? Никто не пиарил просо вирусы. А сейчас прост устроили коронапсихоз
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26.07.2020 20:31
+2
В реальности болеют либо переболели раза в четыре, если не больше, населения, реальн летальность от 0,4% до 1%.
Но все равно, это в на порядок выше сезонного гриппа, в Украине, по статистике за 2019 год, летальность сезонного гриппа была - 0,14%.
Берегите себя и своих близких.
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26.07.2020 15:29
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COVID-19 был подтвержден у 4 596 детей и 8 337 медиков, из них 6 029 медработников выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3210185
-------------------------------------------------------
За таку кількість медиків, які інфіковані короновірусом Степанову треба орден за сприяння цій хворобі.
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26.07.2020 15:10 Відповісти
Летальность от Ковид включает и летальность, которая приписана Ковиду, многих умерших от других заболеваний приписали Ковиду.
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26.07.2020 16:25 Відповісти
К окончанию срока президенства Зеленского карантин закончиться ? Надоели уже конкретно.
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26.07.2020 15:10 Відповісти
В реальности болеют либо переболели раза в четыре, если не больше, населения, реальн летальность от 0,4% до 1%.
Но все равно, это в на порядок выше сезонного гриппа, в Украине, по статистике за 2019 год, летальность сезонного гриппа была - 0,14%.
Берегите себя и своих близких.
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26.07.2020 15:29 Відповісти
При "реальной" летальности - 0.4% из 40 миллионов населения умрёт 160 тысяч, а в 2017 году, во всём мире, умерло 650 тысяч...
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26.07.2020 15:40 Відповісти
от гриппа...
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26.07.2020 15:42 Відповісти
Википедия пишет, что за год пневмониец более 450 млн и умирает 4 млн. И че? Кто-то кричал?? Что поменялось в реальности ? Никто не пиарил просо вирусы. А сейчас прост устроили коронапсихоз
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26.07.2020 20:31 Відповісти
А ты видел статистику - сколько людей тонет!? То-то же, эксперт.
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26.07.2020 20:42 Відповісти
Чмошняра картопляний, ты че не понимаешь что 4 млн умирает от пневмоний еще до твоего коронапсихоза. Ты че чмошник тупорылый не понимаешь это что сейчас за счет тестов этиз пневмонийников записуют в корону и пиарят по телику типа как что то особенное. Та ты чмошник еще тот тупица картопляный. Головой думай. Ты чмошняра хотя бы цепочеу заболевших видешь.?? А нифуя потому что твой ужасный вирус это пневмонии у стариков которые всегда были и до короны. Но ты чмошник веришь в что-то новое. Ублюдок картопляный, головой думай.
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27.07.2020 12:39 Відповісти
Не правильно считают ,нужно считать от числа выздоровевших и умерших,совсем другой процент выходит ,ибо из тех кто болеет ещё умрут
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26.07.2020 15:59 Відповісти
ні, летальність рахується саме так: відношення кількості усіх померлих до кількості усіх заражених
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26.07.2020 16:36 Відповісти
брехня, оскільки летальність рахується, як відношення кількості усіх померлих до кількості усіх заражених

дуже багато безсимптомних не враховано, тому насправді показник набагато нижчий
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26.07.2020 16:38 Відповісти
https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua @TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa



Нагадаємо також, що у поширенні коронавірусу кожен регіон має свій особливий стиль:

https://twitter.com/TextyOrgUa
https://texty.org.ua/fragments/101391/u-poshyrenni-koronavirusu-kozhen-rehion-maye-svij-osoblyvyj-styl/

Це все можна побачити на наших інтерактивних графіках:
https://texty.org.ua/projects/101219/epidemiya-covid-19-v-oblastyah/
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26.07.2020 16:56 Відповісти
В Херсонській області - жодного. Ок, припустимо відпочиваючі додому поразвозили корону. А місцевим шо,, не залишилось нічого? Непорядок.
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26.07.2020 17:25 Відповісти
Це Ви написали у відповідь на "Нагадаємо також, що у поширенні коронавірусу кожен регіон має свій особливий стиль:"? Ви що мали на увазі? В Херсонській області немає жодного свого стилю зазворюваності? Так за посиланням https://texty.org.ua/projects/101219/epidemiya-covid-19-v-oblastyah/ , що присутнє в пості на який Ви так неясно відповідали, є дані по Херсонській області. На 23.07 Rt по ній дорівнює 1.04.
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26.07.2020 17:52 Відповісти
Не можеш зрозуміти про шо мова? Так тобі воно й не треба.
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26.07.2020 18:05 Відповісти
Ви хоч розумієте, про що самі пишете? Чи замість Вас бот пости тулить, а Ви підключаєтесь тільки як смаженим запахне?
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26.07.2020 18:10 Відповісти
Про заразність свинячого грипу ти вже з'їхав, потім з'їхав, як дмитрика нашого підтримав... Ще й про якесь смажене пишеш. Голодний?
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26.07.2020 18:21 Відповісти
Ясно, самі Ви не розумієте, про що пишете.
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26.07.2020 18:23 Відповісти
А що там за проблеми у Вас із заразністю свинячого грипу?
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26.07.2020 18:27 Відповісти
Ще один: тут помню, тут не помню. Шось багато вас таких, та вам же мало хто вірить, вийди на вулицю, поспілкуйся.
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26.07.2020 18:33 Відповісти
Ну, я архів дописів не веду. Це ж у Вас є до мене нез"ясовані питання. Які саме?
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26.07.2020 19:21 Відповісти
Собрали 3800 в больницы из них 80 тяжелых, кричат пандемия и разрушают страну. Запроданцы и шарлатаны судить за зраду. Других болезней просто нет для проповедников секты.
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26.07.2020 17:15 Відповісти
летальность от 1 до 2%. Не высокая. А если прикинуть, что не во всех случаях правильно поставлен диагноз, то на много ниже. В принципе беспокоиться не о чем. Это ложится в погрешность. От онкологии, гриппа, сердечно сосудистых, диабета и пр. погибает на много больше.
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26.07.2020 17:47 Відповісти
Уходящая неделя стала рекордной, по количеству ежедневного прироста инфицированных коронавирусом. На этой неделе был установлен абсолютный рекорд - 288 997 случаев в сутки. Если рост продолжится еще немного (а пока ничего не указывает на обратное), то этот темп будет приносить +1 миллион за три дня.

Причем, о рекордном росте, на прошлой неделе, заявили сразу 40 стран. Согласно агентству Рейтерс, кроме привычных уже лидеров, рыв ок был зарегистрирован в Австралии, Японии, Гонконге, Боливии, Судане, Эфиопии, Болгарии, Бельгии, Узбекистане и Израиле. То есть в. странах, где вроде бы все было более или менее тихо.
https://defence-line.org/2020/07/koronavirusnye-etyudy-chast-1/




Кстати о кладбищах. Примерно то же самое благодушие было и в Мексике, а теперь, на прошлой неделе, оттуда пошли сообщения о том, что мест на кладбищах катастрофически не хватает и что правительство принимает экстренные меры, с помощью армейских подразделений. Впрочем, впервые это было в Италии, когда армейские колонны вывозили трупы из Бергамо, но тогда ив Мексике, и в Бразилии пресса писала о том, что все это пиар-кампания, на которую не стоит обращать внимания, мол от несвежих продуктов народу мрет больше.
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26.07.2020 18:59 Відповісти
Не беспокойся. Для тебя Филатов уже вырыл.
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26.07.2020 19:58 Відповісти
 
 