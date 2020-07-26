Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,5%, - ЦГЗ
В Україні найвища летальність від COVID-19 зафіксована у Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Центру громадського здоров'я України в фейсбуці.
"Летальність у країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (265) Закарпатській (223,8) областях та в м. Київ (159,8).
На стаціонарному лікуванні перебуває 3812 осіб, з них 80 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 16 760 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 488 пацієнтів.
Захворювання було підтверджено у 4596 дітей та 8337 медиків, з них 6029 медпрацівників одужали.
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За таку кількість медиків, які інфіковані короновірусом Степанову треба орден за сприяння цій хворобі.
Но все равно, это в на порядок выше сезонного гриппа, в Украине, по статистике за 2019 год, летальность сезонного гриппа была - 0,14%.
Берегите себя и своих близких.
дуже багато безсимптомних не враховано, тому насправді показник набагато нижчий
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https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa
Нагадаємо також, що у поширенні коронавірусу кожен регіон має свій особливий стиль:
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://texty.org.ua/fragments/101391/u-poshyrenni-koronavirusu-kozhen-rehion-maye-svij-osoblyvyj-styl/
Це все можна побачити на наших інтерактивних графіках:
https://texty.org.ua/projects/101219/epidemiya-covid-19-v-oblastyah/
Причем, о рекордном росте, на прошлой неделе, заявили сразу 40 стран. Согласно агентству Рейтерс, кроме привычных уже лидеров, рыв ок был зарегистрирован в Австралии, Японии, Гонконге, Боливии, Судане, Эфиопии, Болгарии, Бельгии, Узбекистане и Израиле. То есть в. странах, где вроде бы все было более или менее тихо.
https://defence-line.org/2020/07/koronavirusnye-etyudy-chast-1/
Кстати о кладбищах. Примерно то же самое благодушие было и в Мексике, а теперь, на прошлой неделе, оттуда пошли сообщения о том, что мест на кладбищах катастрофически не хватает и что правительство принимает экстренные меры, с помощью армейских подразделений. Впрочем, впервые это было в Италии, когда армейские колонны вывозили трупы из Бергамо, но тогда ив Мексике, и в Бразилии пресса писала о том, что все это пиар-кампания, на которую не стоит обращать внимания, мол от несвежих продуктов народу мрет больше.