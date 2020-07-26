Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,5%, - ЦГЗ

В Україні найвища летальність від COVID-19 зафіксована у Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Центру громадського здоров'я України в фейсбуці.

"Летальність у країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (265) Закарпатській (223,8) областях та в м. Київ (159,8).

На стаціонарному лікуванні перебуває 3812 осіб, з них 80 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 16 760 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 488 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 4596 дітей та 8337 медиків, з них 6029 медпрацівників одужали.

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