COVID-19 не передається через басейни і питну воду, - ЦГЗ
Експерти американського Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомляють про відсутність доказів поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Товари та послуги для очищення згубно на нього впливають.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"На сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опубліковано статтю італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні та немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.
Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.
Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана із скупченням людей. Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, перебувають вони у воді, чи на суші", - йдеться в повідомленні.
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Ви скажіть конкретно, з чим стикнулося людство:
1. природний вірус
2. вірусологічна зброя
дураков нет что бы признаться и срок поднять...
зброя конечно вышедшая из под контроля...
"Вектор", так?
Украли у китайцев, а потом пожар и утечка на Векторе....
Все уже выяснили давно...
вірусологічна зброя.
тому ВОЗ й досі не дав чітку відповідь - що це таке.
Трамп хочет всю ответственность переложить на Китай правда, но тот ясно дело упирается, а Московия ему помогает...
Так что официальная правда будет шито-крыта на многие десятилетия..
а ВОЗ это такая опущенная организация, что в приличном обществе ее не вспоминают уже..
правда, США можуть, в будь який час, і змінити думку з приводу Китая
"Вирусологическое оружие"
вірусологічною буває лабораторія,
а зброя буває біологічною.
хлеб с маслом для профессоров от медицины еще лет на 5 минимум...
"Вектор".
Так же как про высокий рейтинг Разумкова нам поведал центр соцопросов Разумкова
Питання в іншому -це природний вірус, чи це вірусологічна зброя.
Причину не вказали.
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19.
В законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции. При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.
Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры. Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.
Коронавирус живет в речной воде до 25 дней - ученые - АТН
https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye atn.ua › obshchestvo › korona...
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&safe=active&rlz=1C1GCEA_enUA748UA748&sxsrf=ALeKk02k3ea5BAqsjpBIl1-T3Oikb0h-wQ:1595772502387&ei=Vo4dX7uWF4yxrgTrspfAAg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwi7mZbpi-vqAhWMmIsKHWvZBSgQ8tMDegQICxAw&biw=1242&bih=568# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vdbZcMzDOvkJ:https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye+&cd=13&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
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22 черв. 2020 р. - Группа ученых пришла к выводу, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться стабильным в речной воде до 25 дней, что существенно .
В то же самое время те, кто призывает вообще игнорировать в том числе ношение маски в закрытом пространстве- это настоящие скоты, так как это приведёт к первому