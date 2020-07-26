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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 не передається через басейни і питну воду, - ЦГЗ

COVID-19 не передається через басейни і питну воду, - ЦГЗ

Експерти американського Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомляють про відсутність доказів поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Товари та послуги для очищення згубно на нього впливають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"На сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опубліковано статтю італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні та немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.

Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана із скупченням людей. Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, перебувають вони у воді, чи  на суші", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До ослаблення карантину не готові дев'ять областей України, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Бгг) спонсор исследования владельцы спа-салонов.
Так же как про высокий рейтинг Разумкова нам поведал центр соцопросов Разумкова
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26.07.2020 14:57
+6

вірусологічною буває лабораторія,
а зброя буває біологічною.
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26.07.2020 14:58
+3
а в канализации ему комфортно?... а чем вода на курортах после полудня отличается от той?...
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26.07.2020 14:56
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ще більше туману напустили.

Ви скажіть конкретно, з чим стикнулося людство:
1. природний вірус
2. вірусологічна зброя
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26.07.2020 14:54 Відповісти
в США начали разрабатывать, в Китае закончили...
дураков нет что бы признаться и срок поднять...
зброя конечно вышедшая из под контроля...
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26.07.2020 14:57 Відповісти
а розповсюдила Росія.
"Вектор", так?
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26.07.2020 15:01 Відповісти
да...- так
Украли у китайцев, а потом пожар и утечка на Векторе....
Все уже выяснили давно...
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26.07.2020 15:04 Відповісти
давно то давно, а брешуть досі.
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26.07.2020 15:13 Відповісти
а потом русьня подбросила бацилу в Ухань, что бы замести следы...
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26.07.2020 15:05 Відповісти
вірусягу тобто.
вірусологічна зброя.
тому ВОЗ й досі не дав чітку відповідь - що це таке.
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26.07.2020 15:21 Відповісти
ну да вирус.., бацила, это я с мудрого нариду взял...
Трамп хочет всю ответственность переложить на Китай правда, но тот ясно дело упирается, а Московия ему помогает...
Так что официальная правда будет шито-крыта на многие десятилетия..
а ВОЗ это такая опущенная организация, что в приличном обществе ее не вспоминают уже..
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26.07.2020 15:27 Відповісти
схоже на те.
правда, США можуть, в будь який час, і змінити думку з приводу Китая
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26.07.2020 15:31 Відповісти
Туго доходит?
"Вирусологическое оружие"
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26.07.2020 15:41 Відповісти
а в чому принципова різниця?
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26.07.2020 16:21 Відповісти
так в чому принципова різниця, казлабаран?
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26.07.2020 17:03 Відповісти
ВОЗ не дав відповідь, бо по факту ні за шо не відповідає.
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26.07.2020 18:58 Відповісти
тоді що натовп лікує і від чого інфікується?
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26.07.2020 19:11 Відповісти
Чи вірусів мало?
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26.07.2020 19:49 Відповісти

вірусологічною буває лабораторія,
а зброя буває біологічною.
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26.07.2020 14:58 Відповісти
Обычный научный подход - ввиду того, что от генов ещё разкручивать механизмы поведения вирусов не умеют, тупо перебирают вообще всё, что могут перебрать. Через годик-другой накопления информации окажется: ой, 99% заражений произошли воздушно-капельным путём, кроме случаев форменного идиотизма, когда большие группы людей, например, друг за другом, по очереди зачем-то сосали, облизывали или целовали одни и те же предметы из металла, дерева или кости.
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26.07.2020 15:33 Відповісти
про Короновирус каждый день пишут что то новое...
хлеб с маслом для профессоров от медицины еще лет на 5 минимум...
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26.07.2020 14:55 Відповісти
Это британские учёные зарядили, или руцькЫе???
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26.07.2020 14:55 Відповісти
рюцькіє.
"Вектор".
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26.07.2020 15:16 Відповісти
а в канализации ему комфортно?... а чем вода на курортах после полудня отличается от той?...
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26.07.2020 14:56 Відповісти
Температурой, в море у пляжа 36,6.
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26.07.2020 15:10 Відповісти
а через ручки кошика у магазині - передається?
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26.07.2020 14:57 Відповісти
Якщо ти на неї чхнеш.
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26.07.2020 15:00 Відповісти
а чого чихнеш? подихаєш так, щоб дихальний аерозоль упав на ручку.
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26.07.2020 17:09 Відповісти
якщо полапавши ручку запхати руку собі в рота, то можна не тільки вірус ухопити, а ще якусь срачку.
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26.07.2020 17:10 Відповісти
запишуть на коронавірус.
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26.07.2020 17:12 Відповісти
Бгг) спонсор исследования владельцы спа-салонов.
Так же как про высокий рейтинг Разумкова нам поведал центр соцопросов Разумкова
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26.07.2020 14:57 Відповісти
+100%
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26.07.2020 14:59 Відповісти
До кремационных огненных печей , народ все верил что вирус это фейк и выдумка врачей .(с)
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26.07.2020 15:24 Відповісти
питання не в тому є вірус, чи НЕМАЄ віруса.
Питання в іншому -це природний вірус, чи це вірусологічна зброя.
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26.07.2020 15:28 Відповісти
вгадай с першого разу... це ЗБРОЯ !!!
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26.07.2020 16:18 Відповісти
але ВОЗ чіткої відповіді не дав, а це означає, що ніхто не знає як його лікувати.
Причину не вказали.
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26.07.2020 16:20 Відповісти
так ..и придется жити в постийной зоне риска...
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26.07.2020 16:23 Відповісти
справа в іншому, в концентрації препарата в окремому місті.
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26.07.2020 16:26 Відповісти
Хто ж вам признається, а на вірусі "Made in China (or Russia)" не написано.
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26.07.2020 21:38 Відповісти
саме головне там не буде написано "Made in Russia"
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26.07.2020 21:48 Відповісти
Спамагнати добре спонсорують «лабораторії».
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26.07.2020 16:17 Відповісти
ХАХА. спирт, перекис і хлорка убивають вірус. перикисом і хлором дезинфікують басейни. при чом тут спамагнати?
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26.07.2020 17:12 Відповісти
Та вода то діло третє.там вбиральні,гардероби,купа місць дістати вірус 'Хіба важко здогадатись?
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26.07.2020 18:57 Відповісти
Вспышка коронавирусной инфекции выявлена среди сотрудников Голосеевского районного суда Киева. Об этом говорится в сообщении единого портала судебной власти.
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19.
В законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции. При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.
Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры. Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.
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26.07.2020 16:29 Відповісти
https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye
Коронавирус живет в речной воде до 25 дней - ученые - АТН
https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye atn.ua › obshchestvo › korona...


https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&safe=active&rlz=1C1GCEA_enUA748UA748&sxsrf=ALeKk02k3ea5BAqsjpBIl1-T3Oikb0h-wQ:1595772502387&ei=Vo4dX7uWF4yxrgTrspfAAg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwi7mZbpi-vqAhWMmIsKHWvZBSgQ8tMDegQICxAw&biw=1242&bih=568# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vdbZcMzDOvkJ:https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye+&cd=13&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye&prev=search&pto=aue Перекласти цю сторінку
22 черв. 2020 р. - Группа ученых пришла к выводу, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться стабильным в речной воде до 25 дней, что существенно .
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26.07.2020 17:11 Відповісти
Я после строгого карантина поняла , что я не выношу ограничение свободы, и если смотреть по аналогии , тюрьма - это ужасно.
В то же самое время те, кто призывает вообще игнорировать в том числе ношение маски в закрытом пространстве- это настоящие скоты, так как это приведёт к первому
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26.07.2020 17:33 Відповісти
Тоді чому ви постійно бажаєте тюрму Пороху та справжнім патріотам? Ваше бажання може здійснитись по іронії долі тільки з вами, а не з Порошенком. Як з'ясувалося - саджати його немає за шо. Може ви ще щось вигадаєте? Чи будете чекати кремлівську методичку?
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26.07.2020 17:40 Відповісти
пeпke - грати. ыpke - щиkaлату .
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26.07.2020 17:55 Відповісти
Лєнка! Ти знову обдовбана на Цензор приперлася?
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26.07.2020 18:09 Відповісти
Дуже добре, що не передається, хочаб в басейні можна сховатися від цієї зарази. Доречі, коли плавала в басейні, то періодично задавала собі питання про передачу ковіда через воду.
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26.07.2020 17:49 Відповісти
В СССР были автоматы с газированной водой по 1 коп. стакан (или 3 коп - с сиропом). Причём, стеклянные (гранёные) стаканы лишь слегка ополаскивались холодной водой безо всяких моющих средств и антисептиков. Так вот,- случаев инфицирования людей через эти общественные девайсы не было даже во времена вспышек холеры.
COVID-19 не передається через басейни і питну воду, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2187
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26.07.2020 18:11 Відповісти
 
 