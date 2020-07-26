COVID-19 не передається через басейни і питну воду, - ЦГЗ

Експерти американського Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомляють про відсутність доказів поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Товари та послуги для очищення згубно на нього впливають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"На сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опубліковано статтю італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні та немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.

Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана із скупченням людей. Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, перебувають вони у воді, чи на суші", - йдеться в повідомленні.

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