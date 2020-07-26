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Новини Коронавірус і карантин
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До ослаблення карантину не готові дев'ять областей України, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

В Україні станом на неділю, 26 липня, до ослаблення карантину, введеного через коронавірус COVID-19, не готові 9 областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, поки не готові до ослаблення карантину у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

До ослаблення карантину не готові девять областей України, - МОЗ 01

Дані за певними критеріями з АР Крим та м.Севастополь відсутні.

У МОЗ також перерахували ознаки, за якими регіон вважається таким, де є значне поширення COVID-19.

Уточнюється, що показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 000 населення сумарно за останні сім днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 25% результатів ПЛР-досліджень на COVID-19 можуть бути хибно негативні, - Степанов

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я.

У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та приймає рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіоні із значним поширенням COVID-19 кожних три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

"Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні", - інформують у МОЗ.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Идет подгон всей западной Украины под НС во избежании протестов ...
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26.07.2020 14:39
+2
КАРОЧЄ, санлікар поділив Україну на лівобережну і правобережну!!! Правда відтяпав лугандонію(вана нє кашєрная)
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26.07.2020 14:41
+1
хм.. Вчера 7 обл. - сегодня 9-ть обл. - вопрос -- сколько не готовых обл. будет завтра !?

И главный вопрос - а готовы ли вы, все службы по борьбе с вирусом, и чем вы скоты заняты ?!
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26.07.2020 14:27
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хм.. Вчера 7 обл. - сегодня 9-ть обл. - вопрос -- сколько не готовых обл. будет завтра !?

И главный вопрос - а готовы ли вы, все службы по борьбе с вирусом, и чем вы скоты заняты ?!
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26.07.2020 14:27 Відповісти
Уберите новости о вирусе вообще. Жудко раздражает. Все уже и так знают о мерах осторожности. Карантин до 31 августа. Больше ничего не нужно.
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26.07.2020 14:33 Відповісти
Идет подгон всей западной Украины под НС во избежании протестов ...
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26.07.2020 14:39 Відповісти
Каких протестов?
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26.07.2020 14:53 Відповісти
а что поводов к протестным акциям в Украине нет совсем, и у нас типа все Зе..бись !?
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26.07.2020 14:56 Відповісти
Во время эпидемии вывезли средства защиты, при неурожае - зерно, при падающей экономике - повышают налоги и тарифы, при войне - запрещают стрелять в ответ. Заградотряды осталось поставить. Власть захватили враги и они активно уничтожают страну !!! (с)
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26.07.2020 15:21 Відповісти
Ще Хмельницьку оголосити неготовою і можна від Києва на захід вводити НС.
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26.07.2020 15:41 Відповісти
и актйабырь малладой фсигда фпердэ ! Урйа таварисче!
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26.07.2020 14:37 Відповісти
КАРОЧЄ, санлікар поділив Україну на лівобережну і правобережну!!! Правда відтяпав лугандонію(вана нє кашєрная)
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26.07.2020 14:41 Відповісти
Неизвестно, когда эпидемия отступит, а из Фонда 66 млрд гр. по борьбе с вирусом, что был создан в апреле - осталось всего 3 млрд! А не проверить ли целевое использование средств? Баканов, Ситник, Аваков, Венедиктова... ау!
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26.07.2020 14:58 Відповісти
Цілий тиждень були готові, а тут бац, і знову неготові.
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26.07.2020 15:38 Відповісти
Поки непізно потрібно перепросити Петра Олексійовича.
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26.07.2020 20:52 Відповісти
 
 