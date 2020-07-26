К ослаблению карантина не готовы девять областей Украины, - Минздрав. ТАБЛИЦА

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, к ослаблению карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, не готовы 9 областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В частности, пока не готовы к ослаблению карантина в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

В Минздраве также перечислили признаки, по которым регион считается, где есть значительное распространение COVID-19.

Уточняется, что показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

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Отмечается, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Минздрава.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается вне и принимает решение об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе. Уточняется, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

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"Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее, чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе", - информируют в Минздраве.