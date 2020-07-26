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Новости Коронавирус и карантин
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К ослаблению карантина не готовы девять областей Украины, - Минздрав. ТАБЛИЦА

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, к ослаблению карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, не готовы 9 областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В частности, пока не готовы к ослаблению карантина в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

К ослаблению карантина не готовы девять областей Украины, - Минздрав 01

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

В Минздраве также перечислили признаки, по которым регион считается, где есть значительное распространение COVID-19.

Уточняется, что показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

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Отмечается, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Минздрава.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается вне и принимает решение об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе. Уточняется, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

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"Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее, чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе", - информируют в Минздраве.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Идет подгон всей западной Украины под НС во избежании протестов ...
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26.07.2020 14:39
+2
КАРОЧЄ, санлікар поділив Україну на лівобережну і правобережну!!! Правда відтяпав лугандонію(вана нє кашєрная)
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26.07.2020 14:41
+1
хм.. Вчера 7 обл. - сегодня 9-ть обл. - вопрос -- сколько не готовых обл. будет завтра !?

И главный вопрос - а готовы ли вы, все службы по борьбе с вирусом, и чем вы скоты заняты ?!
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26.07.2020 14:27
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Правила форума Совет форумчан
хм.. Вчера 7 обл. - сегодня 9-ть обл. - вопрос -- сколько не готовых обл. будет завтра !?

И главный вопрос - а готовы ли вы, все службы по борьбе с вирусом, и чем вы скоты заняты ?!
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26.07.2020 14:27 Ответить
Уберите новости о вирусе вообще. Жудко раздражает. Все уже и так знают о мерах осторожности. Карантин до 31 августа. Больше ничего не нужно.
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26.07.2020 14:33 Ответить
Идет подгон всей западной Украины под НС во избежании протестов ...
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26.07.2020 14:39 Ответить
Каких протестов?
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26.07.2020 14:53 Ответить
а что поводов к протестным акциям в Украине нет совсем, и у нас типа все Зе..бись !?
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26.07.2020 14:56 Ответить
Во время эпидемии вывезли средства защиты, при неурожае - зерно, при падающей экономике - повышают налоги и тарифы, при войне - запрещают стрелять в ответ. Заградотряды осталось поставить. Власть захватили враги и они активно уничтожают страну !!! (с)
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26.07.2020 15:21 Ответить
Ще Хмельницьку оголосити неготовою і можна від Києва на захід вводити НС.
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26.07.2020 15:41 Ответить
и актйабырь малладой фсигда фпердэ ! Урйа таварисче!
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26.07.2020 14:37 Ответить
КАРОЧЄ, санлікар поділив Україну на лівобережну і правобережну!!! Правда відтяпав лугандонію(вана нє кашєрная)
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26.07.2020 14:41 Ответить
Неизвестно, когда эпидемия отступит, а из Фонда 66 млрд гр. по борьбе с вирусом, что был создан в апреле - осталось всего 3 млрд! А не проверить ли целевое использование средств? Баканов, Ситник, Аваков, Венедиктова... ау!
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26.07.2020 14:58 Ответить
Цілий тиждень були готові, а тут бац, і знову неготові.
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26.07.2020 15:38 Ответить
Поки непізно потрібно перепросити Петра Олексійовича.
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26.07.2020 20:52 Ответить
 
 