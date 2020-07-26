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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 не передается через бассейны и питьевую воду, - ЦОЗ

COVID-19 не передается через бассейны и питьевую воду, - ЦОЗ

Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду", - говорится в сообщении.

Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

"Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 25% результатов ПЦР-исследований на COVID-19 могут быть ложноотрицательными, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Бгг) спонсор исследования владельцы спа-салонов.
Так же как про высокий рейтинг Разумкова нам поведал центр соцопросов Разумкова
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26.07.2020 14:57
+6

вірусологічною буває лабораторія,
а зброя буває біологічною.
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26.07.2020 14:58
+3
а в канализации ему комфортно?... а чем вода на курортах после полудня отличается от той?...
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26.07.2020 14:56
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ще більше туману напустили.

Ви скажіть конкретно, з чим стикнулося людство:
1. природний вірус
2. вірусологічна зброя
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26.07.2020 14:54 Ответить
в США начали разрабатывать, в Китае закончили...
дураков нет что бы признаться и срок поднять...
зброя конечно вышедшая из под контроля...
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26.07.2020 14:57 Ответить
а розповсюдила Росія.
"Вектор", так?
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26.07.2020 15:01 Ответить
да...- так
Украли у китайцев, а потом пожар и утечка на Векторе....
Все уже выяснили давно...
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26.07.2020 15:04 Ответить
давно то давно, а брешуть досі.
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26.07.2020 15:13 Ответить
а потом русьня подбросила бацилу в Ухань, что бы замести следы...
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26.07.2020 15:05 Ответить
вірусягу тобто.
вірусологічна зброя.
тому ВОЗ й досі не дав чітку відповідь - що це таке.
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26.07.2020 15:21 Ответить
ну да вирус.., бацила, это я с мудрого нариду взял...
Трамп хочет всю ответственность переложить на Китай правда, но тот ясно дело упирается, а Московия ему помогает...
Так что официальная правда будет шито-крыта на многие десятилетия..
а ВОЗ это такая опущенная организация, что в приличном обществе ее не вспоминают уже..
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26.07.2020 15:27 Ответить
схоже на те.
правда, США можуть, в будь який час, і змінити думку з приводу Китая
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26.07.2020 15:31 Ответить
Туго доходит?
"Вирусологическое оружие"
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26.07.2020 15:41 Ответить
а в чому принципова різниця?
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26.07.2020 16:21 Ответить
так в чому принципова різниця, казлабаран?
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26.07.2020 17:03 Ответить
ВОЗ не дав відповідь, бо по факту ні за шо не відповідає.
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26.07.2020 18:58 Ответить
тоді що натовп лікує і від чого інфікується?
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26.07.2020 19:11 Ответить
Чи вірусів мало?
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26.07.2020 19:49 Ответить

вірусологічною буває лабораторія,
а зброя буває біологічною.
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26.07.2020 14:58 Ответить
Обычный научный подход - ввиду того, что от генов ещё разкручивать механизмы поведения вирусов не умеют, тупо перебирают вообще всё, что могут перебрать. Через годик-другой накопления информации окажется: ой, 99% заражений произошли воздушно-капельным путём, кроме случаев форменного идиотизма, когда большие группы людей, например, друг за другом, по очереди зачем-то сосали, облизывали или целовали одни и те же предметы из металла, дерева или кости.
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26.07.2020 15:33 Ответить
про Короновирус каждый день пишут что то новое...
хлеб с маслом для профессоров от медицины еще лет на 5 минимум...
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26.07.2020 14:55 Ответить
Это британские учёные зарядили, или руцькЫе???
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26.07.2020 14:55 Ответить
рюцькіє.
"Вектор".
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26.07.2020 15:16 Ответить
а в канализации ему комфортно?... а чем вода на курортах после полудня отличается от той?...
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26.07.2020 14:56 Ответить
Температурой, в море у пляжа 36,6.
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26.07.2020 15:10 Ответить
а через ручки кошика у магазині - передається?
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26.07.2020 14:57 Ответить
Якщо ти на неї чхнеш.
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26.07.2020 15:00 Ответить
а чого чихнеш? подихаєш так, щоб дихальний аерозоль упав на ручку.
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26.07.2020 17:09 Ответить
якщо полапавши ручку запхати руку собі в рота, то можна не тільки вірус ухопити, а ще якусь срачку.
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26.07.2020 17:10 Ответить
запишуть на коронавірус.
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26.07.2020 17:12 Ответить
Бгг) спонсор исследования владельцы спа-салонов.
Так же как про высокий рейтинг Разумкова нам поведал центр соцопросов Разумкова
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26.07.2020 14:57 Ответить
+100%
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26.07.2020 14:59 Ответить
До кремационных огненных печей , народ все верил что вирус это фейк и выдумка врачей .(с)
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26.07.2020 15:24 Ответить
питання не в тому є вірус, чи НЕМАЄ віруса.
Питання в іншому -це природний вірус, чи це вірусологічна зброя.
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26.07.2020 15:28 Ответить
вгадай с першого разу... це ЗБРОЯ !!!
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26.07.2020 16:18 Ответить
але ВОЗ чіткої відповіді не дав, а це означає, що ніхто не знає як його лікувати.
Причину не вказали.
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26.07.2020 16:20 Ответить
так ..и придется жити в постийной зоне риска...
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26.07.2020 16:23 Ответить
справа в іншому, в концентрації препарата в окремому місті.
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26.07.2020 16:26 Ответить
Хто ж вам признається, а на вірусі "Made in China (or Russia)" не написано.
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26.07.2020 21:38 Ответить
саме головне там не буде написано "Made in Russia"
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26.07.2020 21:48 Ответить
Спамагнати добре спонсорують «лабораторії».
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26.07.2020 16:17 Ответить
ХАХА. спирт, перекис і хлорка убивають вірус. перикисом і хлором дезинфікують басейни. при чом тут спамагнати?
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26.07.2020 17:12 Ответить
Та вода то діло третє.там вбиральні,гардероби,купа місць дістати вірус 'Хіба важко здогадатись?
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26.07.2020 18:57 Ответить
Вспышка коронавирусной инфекции выявлена среди сотрудников Голосеевского районного суда Киева. Об этом говорится в сообщении единого портала судебной власти.
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19.
В законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции. При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.
Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры. Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.
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26.07.2020 16:29 Ответить
https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye
Коронавирус живет в речной воде до 25 дней - ученые - АТН
https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye atn.ua › obshchestvo › korona...


https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&safe=active&rlz=1C1GCEA_enUA748UA748&sxsrf=ALeKk02k3ea5BAqsjpBIl1-T3Oikb0h-wQ:1595772502387&ei=Vo4dX7uWF4yxrgTrspfAAg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwi7mZbpi-vqAhWMmIsKHWvZBSgQ8tMDegQICxAw&biw=1242&bih=568# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vdbZcMzDOvkJ:https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye+&cd=13&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye&prev=search&pto=aue Перекласти цю сторінку
22 черв. 2020 р. - Группа ученых пришла к выводу, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться стабильным в речной воде до 25 дней, что существенно .
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26.07.2020 17:11 Ответить
Я после строгого карантина поняла , что я не выношу ограничение свободы, и если смотреть по аналогии , тюрьма - это ужасно.
В то же самое время те, кто призывает вообще игнорировать в том числе ношение маски в закрытом пространстве- это настоящие скоты, так как это приведёт к первому
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26.07.2020 17:33 Ответить
Тоді чому ви постійно бажаєте тюрму Пороху та справжнім патріотам? Ваше бажання може здійснитись по іронії долі тільки з вами, а не з Порошенком. Як з'ясувалося - саджати його немає за шо. Може ви ще щось вигадаєте? Чи будете чекати кремлівську методичку?
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26.07.2020 17:40 Ответить
пeпke - грати. ыpke - щиkaлату .
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26.07.2020 17:55 Ответить
Лєнка! Ти знову обдовбана на Цензор приперлася?
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26.07.2020 18:09 Ответить
Дуже добре, що не передається, хочаб в басейні можна сховатися від цієї зарази. Доречі, коли плавала в басейні, то періодично задавала собі питання про передачу ковіда через воду.
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26.07.2020 17:49 Ответить
В СССР были автоматы с газированной водой по 1 коп. стакан (или 3 коп - с сиропом). Причём, стеклянные (гранёные) стаканы лишь слегка ополаскивались холодной водой безо всяких моющих средств и антисептиков. Так вот,- случаев инфицирования людей через эти общественные девайсы не было даже во времена вспышек холеры.
COVID-19 не передається через басейни і питну воду, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2187
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26.07.2020 18:11 Ответить
 
 