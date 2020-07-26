COVID-19 не передается через бассейны и питьевую воду, - ЦОЗ
Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду", - говорится в сообщении.
Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.
"Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше", - говорится в сообщении.
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Ви скажіть конкретно, з чим стикнулося людство:
1. природний вірус
2. вірусологічна зброя
дураков нет что бы признаться и срок поднять...
зброя конечно вышедшая из под контроля...
"Вектор", так?
Украли у китайцев, а потом пожар и утечка на Векторе....
Все уже выяснили давно...
вірусологічна зброя.
тому ВОЗ й досі не дав чітку відповідь - що це таке.
Трамп хочет всю ответственность переложить на Китай правда, но тот ясно дело упирается, а Московия ему помогает...
Так что официальная правда будет шито-крыта на многие десятилетия..
а ВОЗ это такая опущенная организация, что в приличном обществе ее не вспоминают уже..
правда, США можуть, в будь який час, і змінити думку з приводу Китая
"Вирусологическое оружие"
вірусологічною буває лабораторія,
а зброя буває біологічною.
хлеб с маслом для профессоров от медицины еще лет на 5 минимум...
"Вектор".
Так же как про высокий рейтинг Разумкова нам поведал центр соцопросов Разумкова
Питання в іншому -це природний вірус, чи це вірусологічна зброя.
Причину не вказали.
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19.
В законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции. При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.
Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры. Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.
Коронавирус живет в речной воде до 25 дней - ученые - АТН
https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye atn.ua › obshchestvo › korona...
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&safe=active&rlz=1C1GCEA_enUA748UA748&sxsrf=ALeKk02k3ea5BAqsjpBIl1-T3Oikb0h-wQ:1595772502387&ei=Vo4dX7uWF4yxrgTrspfAAg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwi7mZbpi-vqAhWMmIsKHWvZBSgQ8tMDegQICxAw&biw=1242&bih=568# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vdbZcMzDOvkJ:https://atn.ua/obshchestvo/koronavirus-zhivet-v-rechnoy-vode-do-25-dney-uchenye+&cd=13&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
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22 черв. 2020 р. - Группа ученых пришла к выводу, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться стабильным в речной воде до 25 дней, что существенно .
В то же самое время те, кто призывает вообще игнорировать в том числе ношение маски в закрытом пространстве- это настоящие скоты, так как это приведёт к первому