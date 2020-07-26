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Новости Коронавирус и карантин
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Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях

Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях

Индия начала испытания потенциальной вакцины против коронавируса на людях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Отмечается, что по состоянию на 26 июля общее число подтвержденных случаев коронавируса в Индии превысило 1,3 миллиона. Причем за последние сутки выявили еще 49 тысяч случаев. Вспышки заболевания зафиксированы в 36 штатах страны.

Ведущее медицинское учебное заведение Всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS) сообщил, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия передала Украине 50 тыс. капсул препарата для борьбы с COVID-19, - Минздрав

AIIMS вошел в список 12 учреждений, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения клинических испытаний препарата Covaxin - одного из почти двух десятков, проходящих испытания на людях во всем мире.

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в мире более 16,2 миллиона больных COVID-19. При этом почти 10 миллионов человек выздоровели, но 0,65 миллиона пациентов умерли.

Автор: 

вакцина (3815) Индия (422) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Индийцам мне кажется и так никакая зараза не страшна. Все кому была страшна - вымерли сотни лет назад.
Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 1103
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26.07.2020 22:06
+1
помнится, в Индии начали программу испытаний презервативов, после этого численность населения выросла до 1 миллиард человеков.. Индийцы еще те рукожопы..
Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 2354
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26.07.2020 22:12
+1
А як бути з тими людьми які по даним москальської гниди Степашки виздоровіли без всяких вакцин?
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26.07.2020 22:16
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Индийцам мне кажется и так никакая зараза не страшна. Все кому была страшна - вымерли сотни лет назад.
Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 1103
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26.07.2020 22:06 Ответить
Надеюсь не на нас?
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26.07.2020 22:10 Ответить
Мы уже очередь за китайской заняли.
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26.07.2020 22:24 Ответить
помнится, в Индии начали программу испытаний презервативов, после этого численность населения выросла до 1 миллиард человеков.. Индийцы еще те рукожопы..
Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 2354
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26.07.2020 22:12 Ответить
Нононо, да хинду пипьль изь гуд... да ваксин изь веривери хай куалити ...
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26.07.2020 22:19 Ответить
хали-вали... да фирст уан изь окей, да секонд уан изь окей туу... да тхард изь дедь, сорисорисори, хали-вали...
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26.07.2020 22:15 Ответить
А як бути з тими людьми які по даним москальської гниди Степашки виздоровіли без всяких вакцин?
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26.07.2020 22:16 Ответить
Шош... в семье не без уродов... бывает...
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26.07.2020 22:20 Ответить
Попадос дважды, бо длительного иммунитета, говорят, нема.
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26.07.2020 22:27 Ответить
При населении в 1 миллиард 358 миллионов ( это только кого удалось " посчитать") можно опыты производить и на людях...
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26.07.2020 22:58 Ответить
Пока считали - добавилось ещё миллионов 5...
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26.07.2020 23:13 Ответить
Банановые республики вакцину не производят. Поэтому мы ее купим.
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26.07.2020 23:04 Ответить
....и перепродадим
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27.07.2020 00:18 Ответить
 
 