Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях

Индия начала испытания потенциальной вакцины против коронавируса на людях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Отмечается, что по состоянию на 26 июля общее число подтвержденных случаев коронавируса в Индии превысило 1,3 миллиона. Причем за последние сутки выявили еще 49 тысяч случаев. Вспышки заболевания зафиксированы в 36 штатах страны.

Ведущее медицинское учебное заведение Всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS) сообщил, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины от COVID-19.

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AIIMS вошел в список 12 учреждений, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения клинических испытаний препарата Covaxin - одного из почти двух десятков, проходящих испытания на людях во всем мире.

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в мире более 16,2 миллиона больных COVID-19. При этом почти 10 миллионов человек выздоровели, но 0,65 миллиона пациентов умерли.