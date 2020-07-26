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Новини Коронавірус і карантин
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Індія почала випробування вакцини від COVID-19 на людях

Індія почала випробування вакцини від COVID-19 на людях

Індія почала випробування потенційної вакцини проти коронавірусу на людях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Зазначається, що станом на 26 липня загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Індії перевищила 1,3 млн. Окрім того, за останню добу виявили ще 49 тисяч випадків. Спалахи захворювання зафіксовано в 36 штатах країни.

Провідний медичний навчальний заклад Всеіндійський інститут медичних наук (AIIMS) повідомив, що в п'ятницю було введено першу дозу пробної вакцини від COVID-19.

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AIIMS увійшов до списку 12 установ, відібраних Індійською радою з медичних досліджень для проведення клінічних випробувань препарату Covaxin - одного з майже двох десятків, що проходять випробування на людях в усьому світі.

Нагадаємо, станом на ранок 26 липня у світі понад 16,2 млн хворих на COVID-19. Водночас майже 10 млн осіб одужали, але 0,65 млн пацієнтів померли.

Автор: 

вакцина (4419) Індія (688) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Индийцам мне кажется и так никакая зараза не страшна. Все кому была страшна - вымерли сотни лет назад.
Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 1103
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26.07.2020 22:06
+1
помнится, в Индии начали программу испытаний презервативов, после этого численность населения выросла до 1 миллиард человеков.. Индийцы еще те рукожопы..
Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 2354
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26.07.2020 22:12
+1
А як бути з тими людьми які по даним москальської гниди Степашки виздоровіли без всяких вакцин?
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26.07.2020 22:16
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Индийцам мне кажется и так никакая зараза не страшна. Все кому была страшна - вымерли сотни лет назад.
Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 1103
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26.07.2020 22:06 Відповісти
Надеюсь не на нас?
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26.07.2020 22:10 Відповісти
Мы уже очередь за китайской заняли.
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26.07.2020 22:24 Відповісти
помнится, в Индии начали программу испытаний презервативов, после этого численность населения выросла до 1 миллиард человеков.. Индийцы еще те рукожопы..
Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 2354
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26.07.2020 22:12 Відповісти
Нононо, да хинду пипьль изь гуд... да ваксин изь веривери хай куалити ...
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26.07.2020 22:19 Відповісти
хали-вали... да фирст уан изь окей, да секонд уан изь окей туу... да тхард изь дедь, сорисорисори, хали-вали...
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26.07.2020 22:15 Відповісти
А як бути з тими людьми які по даним москальської гниди Степашки виздоровіли без всяких вакцин?
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26.07.2020 22:16 Відповісти
Шош... в семье не без уродов... бывает...
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26.07.2020 22:20 Відповісти
Попадос дважды, бо длительного иммунитета, говорят, нема.
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26.07.2020 22:27 Відповісти
При населении в 1 миллиард 358 миллионов ( это только кого удалось " посчитать") можно опыты производить и на людях...
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26.07.2020 22:58 Відповісти
Пока считали - добавилось ещё миллионов 5...
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26.07.2020 23:13 Відповісти
Банановые республики вакцину не производят. Поэтому мы ее купим.
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26.07.2020 23:04 Відповісти
....и перепродадим
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27.07.2020 00:18 Відповісти
 
 