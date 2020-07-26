Індія почала випробування вакцини від COVID-19 на людях

Індія почала випробування потенційної вакцини проти коронавірусу на людях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Зазначається, що станом на 26 липня загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Індії перевищила 1,3 млн. Окрім того, за останню добу виявили ще 49 тисяч випадків. Спалахи захворювання зафіксовано в 36 штатах країни.

Провідний медичний навчальний заклад Всеіндійський інститут медичних наук (AIIMS) повідомив, що в п'ятницю було введено першу дозу пробної вакцини від COVID-19.

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AIIMS увійшов до списку 12 установ, відібраних Індійською радою з медичних досліджень для проведення клінічних випробувань препарату Covaxin - одного з майже двох десятків, що проходять випробування на людях в усьому світі.

Нагадаємо, станом на ранок 26 липня у світі понад 16,2 млн хворих на COVID-19. Водночас майже 10 млн осіб одужали, але 0,65 млн пацієнтів померли.