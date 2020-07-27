За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 65 656 человек. Из них 4 661 ребенок, а также 8 380 медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 807 человек. Из них 65 детей, а также 43 медработника. Был госпитализирован 161 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 летальных случаев. При этом выздоровели 315 пациентов", - отметил министр.

По словам Степанова, за все время пандемии в Украине заболели 65 656 человек. Из них 4 661 ребенок, а также 8 380 медицинских работников.

Всего выздоровели 36 122 человека, а летальных случаев - 1 616.

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