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За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 65 656 человек. Из них 4 661 ребенок, а также 8 380 медицинских работников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 807 человек. Из них 65 детей, а также 43 медработника. Был госпитализирован 161 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 летальных случаев. При этом выздоровели 315 пациентов", - отметил министр.
По словам Степанова, за все время пандемии в Украине заболели 65 656 человек. Из них 4 661 ребенок, а также 8 380 медицинских работников.
Всего выздоровели 36 122 человека, а летальных случаев - 1 616.
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Olexa Pluzh
показать весь комментарий27.07.2020 10:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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