Количество медиков, инфицированных COVID-19, снизилось втрое, - Степанов

Количество медиков среди общего количества больных COVID-19 по сравнению с апрелем снизилось втрое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если посмотреть на ситуацию в начале апреля, то из общего количества больных около 20% были медработники. Мы кардинально изменили эту ситуацию - в июне-июле из общего количества больных этот показатель составляет от 6 до 7%, и он постоянно снижается", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, на это повлияло то, что министерство обеспечило медработников средствами индивидуальной защиты и наладило правила инфекционного контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов