Количество медиков, инфицированных COVID-19, снизилось втрое, - Степанов
Количество медиков среди общего количества больных COVID-19 по сравнению с апрелем снизилось втрое.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если посмотреть на ситуацию в начале апреля, то из общего количества больных около 20% были медработники. Мы кардинально изменили эту ситуацию - в июне-июле из общего количества больных этот показатель составляет от 6 до 7%, и он постоянно снижается", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, на это повлияло то, что министерство обеспечило медработников средствами индивидуальной защиты и наладило правила инфекционного контроля.
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Скільки пройшло з початку пандемії, як ви забезпечили всім медиків?
Глав врач, как многие, боялся подымать проблемы отсутствия лекарств и защиты перед чинушами, пока сам не слег , и все говно не полезло наружу!!!