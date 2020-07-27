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Новости Коронавирус и карантин
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Количество медиков, инфицированных COVID-19, снизилось втрое, - Степанов

Количество медиков, инфицированных COVID-19, снизилось втрое, - Степанов

Количество медиков среди общего количества больных COVID-19 по сравнению с апрелем снизилось втрое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если посмотреть на ситуацию в начале апреля, то из общего количества больных около 20% были медработники. Мы кардинально изменили эту ситуацию - в июне-июле из общего количества больных этот показатель составляет от 6 до 7%, и он постоянно снижается", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, на это повлияло то, что министерство обеспечило медработников средствами индивидуальной защиты и наладило правила инфекционного контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 43 медработника, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1517) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хоть одна "хорошая" новость
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27.07.2020 10:14 Ответить
Це після того, як Степанов дозволив інфікувати короновірусом більше 8000 медиків.
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27.07.2020 10:15 Ответить
По словам Степанова, на это повлияло то, что министерство обеспечило медработников средствами индивидуальной защиты и наладило правила инфекционного контроля. Источник: https://censor.net.ua/n3210250
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Скільки пройшло з початку пандемії, як ви забезпечили всім медиків?
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27.07.2020 10:17 Ответить
Це перемога?
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27.07.2020 10:24 Ответить
Степанов, изменятель кардинальный, что дальше то делать будете? Число инфицированных растет, впереди осень, деньги вы из фонда просрали на дороги, МВС и прочее.
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27.07.2020 10:24 Ответить
+ В Украине смертность от коронавируса у медиков - 0,5 % , у всех остальных - 3.5 % .
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27.07.2020 10:27 Ответить
А вчера смотрел видео, что в харьковской инфекционке - жопа!!!!
Глав врач, как многие, боялся подымать проблемы отсутствия лекарств и защиты перед чинушами, пока сам не слег , и все говно не полезло наружу!!!
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27.07.2020 11:14 Ответить
 
 