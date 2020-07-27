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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість медиків, інфікованих COVID-19, знизилася втричі, - Степанов

Кількість медиків, інфікованих COVID-19, знизилася втричі, - Степанов

Кількість медиків серед загальної кількості хворих на COVID-19, порівняно з квітнем знизилася втричі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо подивитися на ситуацію на початку квітня, то із загальної кількості хворих близько 20% були медпрацівники. Ми кардинально змінили цю ситуацію - в червні-липні із загальної кількості хворих цей показник становить від 6 до 7%, і він постійно знижується", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, на це вплинуло те, що міністерство забезпечило медпрацівників засобами індивідуального захисту і налагодило правила інфекційного контролю.

Також читайте: За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 43 медпрацівники, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1289) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хоть одна "хорошая" новость
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27.07.2020 10:14 Відповісти
Це після того, як Степанов дозволив інфікувати короновірусом більше 8000 медиків.
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27.07.2020 10:15 Відповісти
По словам Степанова, на это повлияло то, что министерство обеспечило медработников средствами индивидуальной защиты и наладило правила инфекционного контроля. Источник: https://censor.net.ua/n3210250
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Скільки пройшло з початку пандемії, як ви забезпечили всім медиків?
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27.07.2020 10:17 Відповісти
Це перемога?
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27.07.2020 10:24 Відповісти
Степанов, изменятель кардинальный, что дальше то делать будете? Число инфицированных растет, впереди осень, деньги вы из фонда просрали на дороги, МВС и прочее.
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27.07.2020 10:24 Відповісти
+ В Украине смертность от коронавируса у медиков - 0,5 % , у всех остальных - 3.5 % .
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27.07.2020 10:27 Відповісти
А вчера смотрел видео, что в харьковской инфекционке - жопа!!!!
Глав врач, как многие, боялся подымать проблемы отсутствия лекарств и защиты перед чинушами, пока сам не слег , и все говно не полезло наружу!!!
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27.07.2020 11:14 Відповісти
 
 