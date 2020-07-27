Кількість медиків, інфікованих COVID-19, знизилася втричі, - Степанов
Кількість медиків серед загальної кількості хворих на COVID-19, порівняно з квітнем знизилася втричі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Якщо подивитися на ситуацію на початку квітня, то із загальної кількості хворих близько 20% були медпрацівники. Ми кардинально змінили цю ситуацію - в червні-липні із загальної кількості хворих цей показник становить від 6 до 7%, і він постійно знижується", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, на це вплинуло те, що міністерство забезпечило медпрацівників засобами індивідуального захисту і налагодило правила інфекційного контролю.
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Скільки пройшло з початку пандемії, як ви забезпечили всім медиків?
Глав врач, как многие, боялся подымать проблемы отсутствия лекарств и защиты перед чинушами, пока сам не слег , и все говно не полезло наружу!!!