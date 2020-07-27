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В центральном аппарате Гослесагентства обнаружили вспышку коронавируса
Среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства зафиксировали больных коронавирусом.
Об этом сообщил глава Гослесагентства Украины Василий Кузьович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у 5 работников центрального аппарата Гослесагентства", - написал он.
По словам Кузьовича, в Гослесагентстве начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.
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Ozirius Shewu
показать весь комментарий27.07.2020 10:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитро Гоголєв
показать весь комментарий27.07.2020 11:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Новиков #447863
показать весь комментарий27.07.2020 12:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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