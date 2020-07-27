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Новости Коронавирус и карантин
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В центральном аппарате Гослесагентства обнаружили вспышку коронавируса

В центральном аппарате Гослесагентства обнаружили вспышку коронавируса

Среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства зафиксировали больных коронавирусом.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Украины Василий Кузьович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у 5 работников центрального аппарата Гослесагентства", - написал он.

По словам Кузьовича, в Гослесагентстве начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.

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Автор: 

карантин (16729) Гослесагентство (47) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За вирізані і знищені підпалами ліси карма накрила бариг з Держлісагентства.
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27.07.2020 10:44 Ответить
Проверте всех лесников - там даже трипер найдется /дубово - сосновый/.
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27.07.2020 11:01 Ответить
Да и хер на них! Лес рубят, щепки летят. (Карпатско - Закарпатская поговорка.)
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27.07.2020 12:07 Ответить
 
 