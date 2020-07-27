В центральном аппарате Гослесагентства обнаружили вспышку коронавируса

Среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства зафиксировали больных коронавирусом.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Украины Василий Кузьович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у 5 работников центрального аппарата Гослесагентства", - написал он.

По словам Кузьовича, в Гослесагентстве начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.

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