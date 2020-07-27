У центральному апараті Держлісагентства виявили спалах коронавірусу

Серед співробітників центрального апарату Держлісагентства зафіксували хворих на коронавірус.

Про це повідомив глава Держлісагентства України Василь Кузьович у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Після підтвердження у трьох працівників центрального апарату Держлісагентства цієї хвороби всі співробітники здали ПЛР-тести. На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у 5 працівників центрального апарату Держлісагентства", - написав він.

За словами Кузьовича, в Держлісагентстві почали оперативно вживати всіх необхідних заходів щодо запобігання поширенню захворювання.

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