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У центральному апараті Держлісагентства виявили спалах коронавірусу
Серед співробітників центрального апарату Держлісагентства зафіксували хворих на коронавірус.
Про це повідомив глава Держлісагентства України Василь Кузьович у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Після підтвердження у трьох працівників центрального апарату Держлісагентства цієї хвороби всі співробітники здали ПЛР-тести. На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у 5 працівників центрального апарату Держлісагентства", - написав він.
За словами Кузьовича, в Держлісагентстві почали оперативно вживати всіх необхідних заходів щодо запобігання поширенню захворювання.
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Ozirius Shewu
показати весь коментар27.07.2020 10:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дмитро Гоголєв
показати весь коментар27.07.2020 11:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Новиков #447863
показати весь коментар27.07.2020 12:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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