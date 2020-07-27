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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Анкара получила обновленные списки украинских политзаключенных в РФ, - посол Турции Гюльдере

Анкара получила обновленные списки украинских политзаключенных в РФ, - посол Турции Гюльдере

Недавно в Анкаре получили обновленные списки украинских политзаключенных в России, в том числе крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, подчеркнув, что тема освобождения украинских политзаключенных всегда находится на повестке дня Турции.

"Когда наши делегации на высоком уровне, включая наших президентов, ведут переговоры с украинскими делегациями, эти темы всегда находятся на нашей повестке дня. Мы получаем обновленные списки, говорим о недавних изменениях в ситуации. И мы продолжим использовать все средства, доступные нам, для того, чтобы, как только можно содействовать решению этой проблемы. Мы недавно получили обновленные списки, которые сейчас находятся в Анкаре. И мы продолжим помогать нашим крымскотатарским и украинским друзьям в этом процессе", - сказал Гюльдере.

Кроме того, посол подчеркнул, что Турция не признала аннексию Крыма Россией, и не будет ее признавать.

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"Позиция Турции относительно Крыма четкая и неизменная с 2014 года. Мы не признали аннексию и не будем ее признавать. Эта официальная позиция была подчеркнута еще раз в ходе визитов президента Турции, министра обороны Турции в Киев, а министра (иностранных дел Украины. – Ред.) Кулебы - в Анталью. Мы продолжаем нашу политику непризнания аннексии Крыма и политику помощи Украине через двусторонние механизмы, а также используем наши каналы диалога с другими сторонами", - отметил он.

посол (1807) Турция (3498) политзаключенные (1624) крымские татары (2718) Гюльдере (3)


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і шо?
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27.07.2020 10:30 Ответить
Зе не звільнив жодного кримського татарина, бо таксисти дорожче.
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27.07.2020 10:40 Ответить
Турки нам помогают. По Крыму там и беспилотниками. Так и пишем турецкому султану, помоги нам,козакам, шайтан ты турецький, проклятого черта брат і товариш, i самого люципера секретар.( И почему-то армянская свинья).
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27.07.2020 10:44 Ответить
Если Турция и вправду хочет стать региональным лидером.. а не просто пыжится для пиара Эрдогана ( как с мечетью в храме Св. Софии).. то ей придется выступить открыто против Кремля. А значит по всем вопросам поддерживать Украину , крымских татар, Азербайджан, Грузию Молдову сирийскую оппозицию, центральное правительство в Ливии.. А не оглядываться постоянно на "помидоры", " руссо туристов" и " а что там подумает царь севера" или засматриваться на "брата по вере кадырку" ( что сейчас все равно во главе угла) Хочешь быть лидером региона, все равно придется когда то бросить прямой вызов.. ( помня что проливы это их территориальные воды)
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27.07.2020 11:18 Ответить
 
 