УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9917 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 352 4

Анкара отримала оновлені списки українських політв'язнів у РФ, - посол Туреччини Гюльдере

Анкара отримала оновлені списки українських політв'язнів у РФ, - посол Туреччини Гюльдере

Нещодавно в Анкарі отримали оновлені списки українських політв'язнів у Росії, зокрема і кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, наголосивши, що тема визволення українських політв'язнів завжди перебуває на порядку денному Туреччини.

"Коли наші делегації на високому рівні, включно з нашими президентами, ведуть переговори з українськими делегаціями, ці теми завжди є на нашому порядку денному. Ми отримуємо оновлені списки, говоримо про нещодавні зміни в ситуації. І ми продовжимо використовувати всі доступні нам засоби для того, щоб як тільки можна сприяти вирішенню цієї проблеми. Ми нещодавно отримали оновлені списки, які нині є в Анкарі. І ми продовжимо допомагати нашим кримськотатарським і українським друзям у цьому процесі", - сказав Гюльдере.

Крім того, посол наголосив, що Туреччина не визнала анексії Криму Росією і не визнаватиме її.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов нагадав про в'язнів Кремля братів Абдуллаєвих

"Позиція Туреччини стосовно Криму чітка і незмінна з 2014 року. Ми не визнали анексії та не визнаватимемо її. На цій офіційній позиції було наголошено ще раз під час візитів президента Туреччини, міністра оборони Туреччини до Києва, а міністра (закордонних справ України. - Ред.) Кулеби - до Анталії. Ми продовжуємо нашу політику невизнання анексії Криму та політику допомоги Україні через двосторонні механізми, а також використовуємо наші канали діалогу з іншими сторонами", - зазначив він.

Автор: 

посол (1108) Туреччина (3620) політв’язні (1357) кримські татари (2005) Гюльдере Ягмур Ахмет (4)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і шо?
показати весь коментар
27.07.2020 10:30 Відповісти
Зе не звільнив жодного кримського татарина, бо таксисти дорожче.
показати весь коментар
27.07.2020 10:40 Відповісти
Турки нам помогают. По Крыму там и беспилотниками. Так и пишем турецкому султану, помоги нам,козакам, шайтан ты турецький, проклятого черта брат і товариш, i самого люципера секретар.( И почему-то армянская свинья).
показати весь коментар
27.07.2020 10:44 Відповісти
Если Турция и вправду хочет стать региональным лидером.. а не просто пыжится для пиара Эрдогана ( как с мечетью в храме Св. Софии).. то ей придется выступить открыто против Кремля. А значит по всем вопросам поддерживать Украину , крымских татар, Азербайджан, Грузию Молдову сирийскую оппозицию, центральное правительство в Ливии.. А не оглядываться постоянно на "помидоры", " руссо туристов" и " а что там подумает царь севера" или засматриваться на "брата по вере кадырку" ( что сейчас все равно во главе угла) Хочешь быть лидером региона, все равно придется когда то бросить прямой вызов.. ( помня что проливы это их территориальные воды)
показати весь коментар
27.07.2020 11:18 Відповісти
 
 