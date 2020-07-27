Анкара отримала оновлені списки українських політв'язнів у РФ, - посол Туреччини Гюльдере

Нещодавно в Анкарі отримали оновлені списки українських політв'язнів у Росії, зокрема і кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, наголосивши, що тема визволення українських політв'язнів завжди перебуває на порядку денному Туреччини.

"Коли наші делегації на високому рівні, включно з нашими президентами, ведуть переговори з українськими делегаціями, ці теми завжди є на нашому порядку денному. Ми отримуємо оновлені списки, говоримо про нещодавні зміни в ситуації. І ми продовжимо використовувати всі доступні нам засоби для того, щоб як тільки можна сприяти вирішенню цієї проблеми. Ми нещодавно отримали оновлені списки, які нині є в Анкарі. І ми продовжимо допомагати нашим кримськотатарським і українським друзям у цьому процесі", - сказав Гюльдере.

Крім того, посол наголосив, що Туреччина не визнала анексії Криму Росією і не визнаватиме її.

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"Позиція Туреччини стосовно Криму чітка і незмінна з 2014 року. Ми не визнали анексії та не визнаватимемо її. На цій офіційній позиції було наголошено ще раз під час візитів президента Туреччини, міністра оборони Туреччини до Києва, а міністра (закордонних справ України. - Ред.) Кулеби - до Анталії. Ми продовжуємо нашу політику невизнання анексії Криму та політику допомоги Україні через двосторонні механізми, а також використовуємо наші канали діалогу з іншими сторонами", - зазначив він.