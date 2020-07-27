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Утром на Подоле произошел взрыв в жилом доме, пострадавших нет

Утром на Подоле произошел взрыв в жилом доме, пострадавших нет

Утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК".

По данным издания, взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого повылетали окна, повреждена внутренняя отделка дома.

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Как сообщалось ранее, в Киеве усилили меры безопасности после того, как возле станции метро "Минская" было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

взрыв (6799) Киев (25667) Нацполиция (16552)


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Топ комментарии
+3
))) дяка.
Вже ткнули, Нижній Вал, 41.
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27.07.2020 10:43 Ответить
+2
Да какая разніца?
«Гдє - то».
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27.07.2020 10:42 Ответить
+1
«В Кієвє гдє-то проізошел взрив».
Україна.
Другий рік Ери Зє.
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27.07.2020 10:41 Ответить
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Хто в темі, де саме???
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27.07.2020 10:40 Ответить
Да какая разніца?
«Гдє - то».
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27.07.2020 10:42 Ответить
в доме на Нижнем валу, 41 (див. 4-й абзац зверху).
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27.07.2020 10:46 Ответить
«В Кієвє гдє-то проізошел взрив».
Україна.
Другий рік Ери Зє.
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27.07.2020 10:41 Ответить
))) дяка.
Вже ткнули, Нижній Вал, 41.
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27.07.2020 10:43 Ответить
РГД-5 вибухнула...
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27.07.2020 10:41 Ответить
Зброї багато, тому далі буде.
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27.07.2020 10:44 Ответить
зеленая нечисть начинает уже взрывать
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27.07.2020 10:44 Ответить
где угодно, только не на Печерске
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27.07.2020 10:50 Ответить
Продовжується правління бідосика.
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27.07.2020 10:50 Ответить
все как путлер прописал. Только тот гораздо умнее - шел к власти по трупам россиян обвиняя чеченцев, а это недоразумение УЖЕ у власти, ведет страну к капитуляции. Потому что террором и репрессиями Зеленский и его шобла власть все равно не удержат.
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27.07.2020 11:16 Ответить
Ветеран под утро баловался с гранатой
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27.07.2020 11:30 Ответить
«Ну, у тебе й жарти, боцман ! Торпеда ж, мимо пройшла!» (с)

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27.07.2020 11:38 Ответить
 
 