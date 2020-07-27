Вранці на Подолі стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає
Вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у житловому будинку, минулося без постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомила речниця поліції Подільського району Києва Ганна Страшок.
"На Подолі стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) КК".
За даними видання, вибух пролунав у будинку на Нижньому валу, 41, близько 5 ранку. У результаті цього повилітали вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.
Як повідомлялося раніше, в Києві посилили заходи безпеки після того, як біля станції метро "Мінська" було знайдено і знешкоджено саморобний вибуховий пристрій.
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Другий рік Ери Зє.
Вже ткнули, Нижній Вал, 41.