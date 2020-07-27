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Новини
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Вранці на Подолі стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає

Вранці на Подолі стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає

Вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у житловому будинку, минулося без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомила речниця поліції Подільського району Києва Ганна Страшок.

"На Подолі стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) КК".

За даними видання, вибух пролунав у будинку на Нижньому валу, 41, близько 5 ранку. У результаті цього повилітали вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.

Також дивіться: Біля станції метро "Мінська" в Києві пролунав вибух. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, в Києві посилили заходи безпеки після того, як біля станції метро "Мінська" було знайдено і знешкоджено саморобний вибуховий пристрій.

Автор: 

вибух (4511) Київ (19640) Нацполіція (15264)


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Топ коментарі
+3
))) дяка.
Вже ткнули, Нижній Вал, 41.
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27.07.2020 10:43 Відповісти
+2
Да какая разніца?
«Гдє - то».
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27.07.2020 10:42 Відповісти
+1
«В Кієвє гдє-то проізошел взрив».
Україна.
Другий рік Ери Зє.
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27.07.2020 10:41 Відповісти
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Хто в темі, де саме???
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27.07.2020 10:40 Відповісти
Да какая разніца?
«Гдє - то».
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27.07.2020 10:42 Відповісти
в доме на Нижнем валу, 41 (див. 4-й абзац зверху).
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27.07.2020 10:46 Відповісти
«В Кієвє гдє-то проізошел взрив».
Україна.
Другий рік Ери Зє.
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27.07.2020 10:41 Відповісти
))) дяка.
Вже ткнули, Нижній Вал, 41.
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27.07.2020 10:43 Відповісти
РГД-5 вибухнула...
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27.07.2020 10:41 Відповісти
Зброї багато, тому далі буде.
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27.07.2020 10:44 Відповісти
зеленая нечисть начинает уже взрывать
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27.07.2020 10:44 Відповісти
где угодно, только не на Печерске
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27.07.2020 10:50 Відповісти
Продовжується правління бідосика.
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27.07.2020 10:50 Відповісти
все как путлер прописал. Только тот гораздо умнее - шел к власти по трупам россиян обвиняя чеченцев, а это недоразумение УЖЕ у власти, ведет страну к капитуляции. Потому что террором и репрессиями Зеленский и его шобла власть все равно не удержат.
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27.07.2020 11:16 Відповісти
Ветеран под утро баловался с гранатой
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27.07.2020 11:30 Відповісти
«Ну, у тебе й жарти, боцман ! Торпеда ж, мимо пройшла!» (с)

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27.07.2020 11:38 Відповісти
 
 