Мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность, - Степанов

COVID-19 мутирует, что усложняет разработку вакцины против болезни и влияет на ее эффективность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом во время онлайн-брифинга заявил минстр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что сейчас есть соответствующие данные по мутации коронавируса SARS-CoV-2. Но зато нет подтверждения, что его вирулентность меняется.

По словам Степанова, коронавирус становится уязвимым.

Впрочем, он отметил, что пока что инфекция очень быстро распространяется по миру.

Также министр считает, что мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность.

Отметим, вирулентность - это степень болезнетворности (патогенности) конкретного инфекционного агента, например, вируса или бактерии. О величине вирулентности судят по тяжести заболеваний, которые вызывает этот агент.

Также читайте: За сутки в ВСУ зафиксировано два новых случая COVID-19, всего болеют 156 человек, - Командование Медсил