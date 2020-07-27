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Новости Коронавирус и карантин
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Мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность, - Степанов

Мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность, - Степанов

COVID-19 мутирует, что усложняет разработку вакцины против болезни и влияет на ее эффективность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом во время онлайн-брифинга заявил минстр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что сейчас есть соответствующие данные по мутации коронавируса SARS-CoV-2. Но зато нет подтверждения, что его вирулентность меняется.

По словам Степанова, коронавирус становится уязвимым.

Впрочем, он отметил, что пока что инфекция очень быстро распространяется по миру.

Также министр считает, что мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность.

Отметим, вирулентность - это степень болезнетворности (патогенности) конкретного инфекционного агента, например, вируса или бактерии. О величине вирулентности судят по тяжести заболеваний, которые вызывает этот агент.

Также читайте: За сутки в ВСУ зафиксировано два новых случая COVID-19, всего болеют 156 человек, - Командование Медсил

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Можно подумать что ты эту вакцину разрабатываешь...
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27.07.2020 12:46 Ответить
+5
Тыпильный "хирург" НИ ДНЯ не проработавший по специальности рассуждает о топ-разработках мировой вирусологии и генетики.

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27.07.2020 13:00 Ответить
+3
СРОЧНО! Надо отдельную часть изменений внести в Госбюджет
на выделение достаточных средств для проведения
научных НАНОизысканий для создания антивируса
с привлечением специалистов из близкого и дальнего зарубежья
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27.07.2020 12:46 Ответить
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какой он умный и не уязвимый...
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27.07.2020 12:43 Ответить
он намекает что населению впаривать ее будут подароже
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27.07.2020 13:57 Ответить
Україна має постійно розробляти свої вакцини проти вірусів і побудувати завод в Одесі з виробництва вакцин, щоб не купляти кожні три місяці вакцини за мільярди доларів, а продавати свої вакцини по всьому світу! Ось на що потрібно витрачати державні гроші, а не на 100 стадіонів і 100 аеропортів!
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27.07.2020 15:23 Ответить
А как мутация влияет на верховну раду так вообще пи@@@ц,,,,,,,,
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27.07.2020 12:45 Ответить
ТАТЫШО?!
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27.07.2020 12:46 Ответить
СРОЧНО! Надо отдельную часть изменений внести в Госбюджет
на выделение достаточных средств для проведения
научных НАНОизысканий для создания антивируса
с привлечением специалистов из близкого и дальнего зарубежья
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27.07.2020 12:46 Ответить
Можно подумать что ты эту вакцину разрабатываешь...
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27.07.2020 12:46 Ответить
Вы определитесь, или мы его или он нас.
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27.07.2020 12:51 Ответить
Здется что они озабочены мутацией этой самой вирулентности но не в ту сторону если и дальше так пойдет то зароженых негде будет брать для их статистики. А о больных и говорить не чего.
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27.07.2020 12:56 Ответить
Когда есть СМИ больные будут находиться)) пока есть онкология, диабеты и старые люди ))люди умирали и будут умирать. Когда еще до коронапсихрза википедия писала что 4 млн в мире умирает за год от пневмоний и 450 млн случаев пневмоний то этот психоз с помощью сми можна продолжать вечно)
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27.07.2020 13:30 Ответить
Тыпильный "хирург" НИ ДНЯ не проработавший по специальности рассуждает о топ-разработках мировой вирусологии и генетики.

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27.07.2020 13:00 Ответить
Президент-премьер по делам ковида.
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27.07.2020 13:32 Ответить
да он чертов гений!!!
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27.07.2020 13:36 Ответить
мутация степашки ...лайно-"лікар" перетворився на лайно -"міністра"
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27.07.2020 14:43 Ответить
Вранье между сторонами недопонимание мешает создать что то) Посмотрим как лебедь рак и щука создадут вакцину от вранья)
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27.07.2020 16:21 Ответить
А мутация ваших дебильных ЗЕленых мозгов мешает жить нормальным людям!
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27.07.2020 20:30 Ответить
 
 