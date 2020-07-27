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Новини Коронавірус і карантин
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Мутація COVID-19 впливає на виготовлення вакцини та її ефективність, - Степанов

Мутація COVID-19 впливає на виготовлення вакцини та її ефективність, - Степанов

COVID-19 мутує, що ускладнює розробку вакцини проти хвороби і впливає на її ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ розповів, що наразі є відповідні дані щодо мутації коронавірусу SARS-CoV-2. Але натомість немає підтвердження, що його вірулентність змінюється.

За словами Степанова, коронавірус стає вразливим.

Утім, він зазначив, що поки що інфекція дуже швидко розповсюджується по світу.

Також міністр вважає, що мутація COVID-19 впливає на виготовлення вакцини та її ефективність.

Зазначимо, вірулентність - це ступінь хвороботворності (патогенності) конкретного інфекційного агента, наприклад, вірусу чи бактерії. Про величину вірулентності судять за тяжкістю захворювань, які викликає цей агент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в ЗСУ зафіксовано два нові випадки COVID-19, хворіють 156 осіб, - Командування Медсил

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Можно подумать что ты эту вакцину разрабатываешь...
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27.07.2020 12:46 Відповісти
+5
Тыпильный "хирург" НИ ДНЯ не проработавший по специальности рассуждает о топ-разработках мировой вирусологии и генетики.

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27.07.2020 13:00 Відповісти
+3
СРОЧНО! Надо отдельную часть изменений внести в Госбюджет
на выделение достаточных средств для проведения
научных НАНОизысканий для создания антивируса
с привлечением специалистов из близкого и дальнего зарубежья
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27.07.2020 12:46 Відповісти
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какой он умный и не уязвимый...
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27.07.2020 12:43 Відповісти
он намекает что населению впаривать ее будут подароже
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27.07.2020 13:57 Відповісти
Україна має постійно розробляти свої вакцини проти вірусів і побудувати завод в Одесі з виробництва вакцин, щоб не купляти кожні три місяці вакцини за мільярди доларів, а продавати свої вакцини по всьому світу! Ось на що потрібно витрачати державні гроші, а не на 100 стадіонів і 100 аеропортів!
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27.07.2020 15:23 Відповісти
А как мутация влияет на верховну раду так вообще пи@@@ц,,,,,,,,
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27.07.2020 12:45 Відповісти
ТАТЫШО?!
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27.07.2020 12:46 Відповісти
СРОЧНО! Надо отдельную часть изменений внести в Госбюджет
на выделение достаточных средств для проведения
научных НАНОизысканий для создания антивируса
с привлечением специалистов из близкого и дальнего зарубежья
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27.07.2020 12:46 Відповісти
Можно подумать что ты эту вакцину разрабатываешь...
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27.07.2020 12:46 Відповісти
Вы определитесь, или мы его или он нас.
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27.07.2020 12:51 Відповісти
Здется что они озабочены мутацией этой самой вирулентности но не в ту сторону если и дальше так пойдет то зароженых негде будет брать для их статистики. А о больных и говорить не чего.
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27.07.2020 12:56 Відповісти
Когда есть СМИ больные будут находиться)) пока есть онкология, диабеты и старые люди ))люди умирали и будут умирать. Когда еще до коронапсихрза википедия писала что 4 млн в мире умирает за год от пневмоний и 450 млн случаев пневмоний то этот психоз с помощью сми можна продолжать вечно)
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27.07.2020 13:30 Відповісти
Тыпильный "хирург" НИ ДНЯ не проработавший по специальности рассуждает о топ-разработках мировой вирусологии и генетики.

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27.07.2020 13:00 Відповісти
Президент-премьер по делам ковида.
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27.07.2020 13:32 Відповісти
да он чертов гений!!!
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27.07.2020 13:36 Відповісти
мутация степашки ...лайно-"лікар" перетворився на лайно -"міністра"
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27.07.2020 14:43 Відповісти
Вранье между сторонами недопонимание мешает создать что то) Посмотрим как лебедь рак и щука создадут вакцину от вранья)
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27.07.2020 16:21 Відповісти
А мутация ваших дебильных ЗЕленых мозгов мешает жить нормальным людям!
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27.07.2020 20:30 Відповісти
 
 