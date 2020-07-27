Мутація COVID-19 впливає на виготовлення вакцини та її ефективність, - Степанов

COVID-19 мутує, що ускладнює розробку вакцини проти хвороби і впливає на її ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ розповів, що наразі є відповідні дані щодо мутації коронавірусу SARS-CoV-2. Але натомість немає підтвердження, що його вірулентність змінюється.

За словами Степанова, коронавірус стає вразливим.

Утім, він зазначив, що поки що інфекція дуже швидко розповсюджується по світу.

Також міністр вважає, що мутація COVID-19 впливає на виготовлення вакцини та її ефективність.

Зазначимо, вірулентність - це ступінь хвороботворності (патогенності) конкретного інфекційного агента, наприклад, вірусу чи бактерії. Про величину вірулентності судять за тяжкістю захворювань, які викликає цей агент.

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