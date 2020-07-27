Убийство Шеремета: суд перенес на август апелляцию на продление ареста Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на продление ареста на 3 августа.
Об этом в Facebook информирует сообщество Free Riff, передает Цензор.НЕТ.
"Судебное заседание по Андрею Антоненко перенесено на 03.08.2020 на 13:40. Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Нитки гнилые, дело рассыпается, куски найти не могут.
разве за это не должны сажать прокуроров и ответственных ?
Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3210290
Ви сплутали з совковим правосуддям.
Людина не винна, поки її вину не довели.
Таким чином увесь цей цирк, від початку до кінця, фінансують платники податків, тобто ми з вами.