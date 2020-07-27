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Новости Убийство Шеремета
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Убийство Шеремета: суд перенес на август апелляцию на продление ареста Антоненко

Убийство Шеремета: суд перенес на август апелляцию на продление ареста Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на продление ареста на 3 августа.

Об этом в Facebook информирует сообщество Free Riff, передает Цензор.НЕТ.

"Судебное заседание по Андрею Антоненко перенесено на 03.08.2020 на 13:40. Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

апелляция (628) Апелляционный суд (413) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+12
не могли найти материалы дела
Нитки гнилые, дело рассыпается, куски найти не могут.
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27.07.2020 13:10 Ответить
+9
Так у звичайної людини сволочі забрали частину життя. Просто взяли і вирізали.
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27.07.2020 13:15 Ответить
+8
ОН ХУЖЕ, ЧЕМ ПОДОНОК, О Н--- В Р А Г!!!!!!!!!
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27.07.2020 13:26 Ответить
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не могли найти материалы дела
Нитки гнилые, дело рассыпается, куски найти не могут.
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27.07.2020 13:10 Ответить
а это разве не преступление?
разве за это не должны сажать прокуроров и ответственных ?

Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3210290
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27.07.2020 13:13 Ответить
он сидит по прямому указанию зеленского
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27.07.2020 13:23 Ответить
Так у звичайної людини сволочі забрали частину життя. Просто взяли і вирізали.
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27.07.2020 13:15 Ответить
Скільки ще будуть маринувати по камерах цих невинних людей?
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27.07.2020 13:19 Ответить
Пока не будет доказана их невиновность. Другие, возможно невиновные люди тоже сидят по 5-6 лет.
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27.07.2020 13:45 Ответить
Шо ??
Ви сплутали з совковим правосуддям.
Людина не винна, поки її вину не довели.
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27.07.2020 14:03 Ответить
Так и я о том же. Кто-то просидит пять лет, а вину так и не докажут.
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27.07.2020 14:07 Ответить
До цього треба згадати Єфремова і Штепу.
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27.07.2020 14:56 Ответить
Невиновность не надо доказывать. Есть презумпция невиновности. Доказывают именно виновность.
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27.07.2020 19:31 Ответить
зеленский - подонок
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27.07.2020 13:23 Ответить
ОН ХУЖЕ, ЧЕМ ПОДОНОК, О Н--- В Р А Г!!!!!!!!!
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27.07.2020 13:26 Ответить
Меня беспокоит ещё и то , что мы это все оплачиваем из наших налогов 😡 Потом он обратиться в ЕСПЧ и ему все компенсируют , однако дятлы, которые это устроили ,будут работать дальше ,и получать спец пенсии😡 Хотя ихнее место на каштанах Крещатика😡
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27.07.2020 13:25 Ответить
Так і компенсацію буде виплачувати держава, а це значить, що теж з наших податків. От і виходить: дармоїди від "правосуддя" за зарплату з наших податків (1) утримують у в'язниці за державний кошт, тобто знову з наших податків (2), людину, яка через рішення ЄСПЛ отримає компенсацію від держави коштом державного бюджету - з наших податків (3).
Таким чином увесь цей цирк, від початку до кінця, фінансують платники податків, тобто ми з вами.
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27.07.2020 13:58 Ответить
Панове адвокаты, чем быстрее вы ознакомитесь с материалами дела, тем быстрее все закончится! Не тяните резину, уважаемые!
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27.07.2020 13:42 Ответить
"Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд" Рюкзаков когда-нибудь ответит за этот цирк?
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27.07.2020 19:47 Ответить
 
 