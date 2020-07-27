Убийство Шеремета: суд перенес на август апелляцию на продление ареста Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на продление ареста на 3 августа.

Об этом в Facebook информирует сообщество Free Riff, передает Цензор.НЕТ.

"Судебное заседание по Андрею Антоненко перенесено на 03.08.2020 на 13:40. Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.