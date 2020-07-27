Убивство Шеремета: суд переніс на серпень апеляцію на продовження арешту Антоненку
Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на продовження арешту на 3 серпня.
Про це у Facebook інформує спільнота Free Riff, передає Цензор.НЕТ.
"Судове засідання щодо Андрія Антоненка перенесено на 03.08.2020 на 13:40. Спочатку в апеляційному суді не могли знайти матеріали справи, передані їм з Печерського суду, згодом виявилося, що Андрія не доставили до суду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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Нитки гнилые, дело рассыпается, куски найти не могут.
разве за это не должны сажать прокуроров и ответственных ?
Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3210290
Ви сплутали з совковим правосуддям.
Людина не винна, поки її вину не довели.
Таким чином увесь цей цирк, від початку до кінця, фінансують платники податків, тобто ми з вами.