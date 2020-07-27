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Новини Убивство Шеремета
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Убивство Шеремета: суд переніс на серпень апеляцію на продовження арешту Антоненку

Убивство Шеремета: суд переніс на серпень апеляцію на продовження арешту Антоненку

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на продовження арешту на 3 серпня.

Про це у Facebook інформує спільнота Free Riff, передає Цензор.НЕТ.

"Судове засідання щодо Андрія Антоненка перенесено на 03.08.2020 на 13:40. Спочатку в апеляційному суді не могли знайти матеріали справи, передані їм з Печерського суду, згодом виявилося, що Андрія не доставили до суду", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

апеляція (503) Апеляційний суд (401) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+12
не могли найти материалы дела
Нитки гнилые, дело рассыпается, куски найти не могут.
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27.07.2020 13:10 Відповісти
+9
Так у звичайної людини сволочі забрали частину життя. Просто взяли і вирізали.
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27.07.2020 13:15 Відповісти
+8
ОН ХУЖЕ, ЧЕМ ПОДОНОК, О Н--- В Р А Г!!!!!!!!!
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27.07.2020 13:26 Відповісти
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не могли найти материалы дела
Нитки гнилые, дело рассыпается, куски найти не могут.
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27.07.2020 13:10 Відповісти
а это разве не преступление?
разве за это не должны сажать прокуроров и ответственных ?

Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3210290
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27.07.2020 13:13 Відповісти
он сидит по прямому указанию зеленского
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27.07.2020 13:23 Відповісти
Так у звичайної людини сволочі забрали частину життя. Просто взяли і вирізали.
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27.07.2020 13:15 Відповісти
Скільки ще будуть маринувати по камерах цих невинних людей?
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27.07.2020 13:19 Відповісти
Пока не будет доказана их невиновность. Другие, возможно невиновные люди тоже сидят по 5-6 лет.
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27.07.2020 13:45 Відповісти
Шо ??
Ви сплутали з совковим правосуддям.
Людина не винна, поки її вину не довели.
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27.07.2020 14:03 Відповісти
Так и я о том же. Кто-то просидит пять лет, а вину так и не докажут.
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27.07.2020 14:07 Відповісти
До цього треба згадати Єфремова і Штепу.
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27.07.2020 14:56 Відповісти
Невиновность не надо доказывать. Есть презумпция невиновности. Доказывают именно виновность.
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27.07.2020 19:31 Відповісти
зеленский - подонок
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27.07.2020 13:23 Відповісти
ОН ХУЖЕ, ЧЕМ ПОДОНОК, О Н--- В Р А Г!!!!!!!!!
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27.07.2020 13:26 Відповісти
Меня беспокоит ещё и то , что мы это все оплачиваем из наших налогов 😡 Потом он обратиться в ЕСПЧ и ему все компенсируют , однако дятлы, которые это устроили ,будут работать дальше ,и получать спец пенсии😡 Хотя ихнее место на каштанах Крещатика😡
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27.07.2020 13:25 Відповісти
Так і компенсацію буде виплачувати держава, а це значить, що теж з наших податків. От і виходить: дармоїди від "правосуддя" за зарплату з наших податків (1) утримують у в'язниці за державний кошт, тобто знову з наших податків (2), людину, яка через рішення ЄСПЛ отримає компенсацію від держави коштом державного бюджету - з наших податків (3).
Таким чином увесь цей цирк, від початку до кінця, фінансують платники податків, тобто ми з вами.
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27.07.2020 13:58 Відповісти
Панове адвокаты, чем быстрее вы ознакомитесь с материалами дела, тем быстрее все закончится! Не тяните резину, уважаемые!
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27.07.2020 13:42 Відповісти
"Сначала в апелляционном суде не могли найти материалы дела переданные им из Печерского суда, впоследствии оказалось, что Андрея не доставили в суд" Рюкзаков когда-нибудь ответит за этот цирк?
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27.07.2020 19:47 Відповісти
 
 